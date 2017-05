Gipuzkoa se conjura para hacer de la movilidad eléctrica un sector de futuro

. Gipuzkoa busca desde hoy su futuro industrial, aquel o aquellos sectores que permitan desarrollarse profesionalmente a nuestros hijos, nietos y biznietos y que consigan que la inteligencia, el empleo y, por tanto, el desarrollo y la riqueza se queden en casa. Y lo está haciendo de la mejor manera posible, sumando fuerzas y, sobre todo, ideas y puntos de vista.

diseñando el futuro Irizar Apuesta. Irizar abordó en 2009 una reflexión estratégica que le llevó a dar el salto a la Champions para atacar la construcción integral de autobuses. En 2011 inició un programa de electromovilidad que alumbró el i2e, un vehículo eléctrico 100% guipuzcoano del que ya ha vendido 25 unidades y con el que quiere conquistar el mercado. Inversión. Con el foco puesto siempre en casa, ha invertido 70 millones de euros en seis años en esta tecnología. Diputación de Gipuzkoa Estrategia. A su llegada a la Diputación, el equipo de Promoción Económica, pilotado por Ainhoa Aizpuru, se acercó a las empresas para buscar juntos sectores de futuro. Se apostó, entre otras cosas, por la movilidad sostenible en entornos urbanos. Un negocio con enormes posibilidades. Trabajo en equipo. El equipo foral identificó a 70 agentes locales con capacidades en la materia y, todos juntos, han iniciado el diseño de la estrategia. Vicomtech Tecnología propia. El centro tecnológico donostiarra Vicomtech, incluido en la alianza IK-4, dispone de tecnología propia de vanguardia en visión artificial, soluciones de transporte inteligente o sistemas embarcados. Una inteligencia creada en casa por mentes sobresalientes y que tiene su conexión directa con el mercado. Vanguardia. A la cabeza de varios proyectos europeos de investigación, Vicomtech tracciona tambien a la industria local. Mondragon Unibertsitatea Investigación.La Unidad de Investigación de Sistemas de Almacenamiento de MU representa la conexión perfecta entre la industria y el conocimiento académico. Este equipo trabaja a diario junto a firmas como CAF o Tubos Reunidos mientras genera conocimiento práctico en el campo de los módulos de baterías con celdas de plomo, níquel o litio. Junto a Orona. MU colabora a diario con Orona y trabaja con firmas como PSA Peugeot.

Partiendo de las capacidades ya existentes en el territorio, la Diputación -en concreto, el departamento de Promoción Económica, pilotado por Ainhoa Aizpuru- consideró que la movilidad sostenible en entornos urbanos y el almacenamiento de energía podían ser los campos a atacar. Así dicho, puede parecer que a alquien se le ha ocurrido la brillante idea de hacer la competencia a Tesla fabricando coches eléctricos de diseño en, por ejempo, Hernani. Pero no se trata de eso. Ni mucho menos.

Existen hoy infinidad de oportunidades industriales de vanguardia en el campo de la experimentación ligada a esa movilidad del futuro, a la modelización, a la conectividad, a la conducción inteligente, a los sistemas avanzados de transporte o al almacenamiento energético. Piense el lector en un autobús eléctrico (de eso algo sabemos en Gipuzkoa) que antes de sacarlo al mercado se ha probado en carretera, se ha dotado de sistemas de ayuda a la conducción y de asistencia por satélite, se ha formado al chofer y se ha generado una infraestructura de recarga en la ciudad con mejoras notables en la duración de las baterías.

La Diputación se erige como catalizador de acciones que decidirán las propias empresas



El territorio cuenta ya con agentes que se mueven en la vanguardia mundial del sector

Eso, en realidad, esconde un gigantesco entramado de industrias, hoy muy innovadoras, que han de aportar la inteligencia que permita, primero, que el autobús exista, que se haya probado en condiciones reales, que circule asistido, y que los sistemas de recarga sean fiables. Y, además, y aquí también está la clave, que todo esto esté a disposición de, por ejemplo, una empresa belga o japonesa que quiera probar su tecnología o del mismo Tesla, que necesitará mejores algoritmos de los que hoy dispone para que sus coches sean realmente inteligentes y circulen sin conductor. Se trata de un mundo de oportunidades empresariales de alto valor añadido por construir en el que, como en tantas cosas en la vida, el que pegue primero pegará dos veces.

Es tan sencillo y a la vez tan complicado como convertir a Gipuzkoa en un polo de desarrollo internacional de estas tecnologías en las que, dicen los expertos, nadie lleva realmente una delantera abrumadora. Es una carrera hacia el futuro en la que todos, los gigantes mundiales de la automoción pero también los pequeños centros de investigación aplicada guipuzcoanos, se encuentran a cien metros de la línea de salida. Todos juntos y con las mismas posibilidades de triunfar. Es cuestión de no desfallecer.

Ilusión

El equipo de Ainhoa Aizpuru ha tomado las riendas del asunto y ha aglutinado entorno a sí a una treintena larga de actores (empresas, centros tecnologícos, instituciones públicas y privadas , clústeres o universidades) a los que, lejos de plantearles 'esto es lo que vamos a hacer, y son lentejas', les ha preguntado ¿qué capacidades tenéis? ¿cómo lo véis? ¿qué pensáis de todo esto? ¿qué os gustaría que hiciéramos? ¿qué necesitáis? Y fruto de esa relación ha surgido un grupo de trabajo que, poco a poco, está dibujando ese futuro industrial.

Para tenerlo algo más claro, DV ha reunido en una mesa redonda a cuatro de los actores principales de esta apuesta estratégica del territorio. Se trata de la propia Ainhoa Aizpuru; el director de Diversificación Industrial de Irizar, Juan Carlos Cantalapiedra; la directora del departamento de Sistemas Inteligentes de Transporte e Ingeniería de Vicomtech-IK4, Oihana Otaegui, y el coordinador de la unidad de Sistemas de Almacenamiento Electroquímicos de Mondragon Unibertsitatea, José María Canales. Los cuatro transmiten ilusión y la sensación de que hay todo un mundo de posibilidades al alcance de la mano de quien lo pelee.

Confianza

«Hay que creérselo, y decir sin complejos que en Gipuzkoa tenemos altísimas capacidades, que tenemos empresas e investigadores que lo hacen muy bien, que son excelentes en lo suyo y a los que les vamos a apoyar para lograr este objetivo», sentencia la diputada de Promoción Económica, quien recalca que la aportación pública «no será pongo un dinero aquí y me olvido».

Aizpuru subraya que el papel de la institución será más bien el de facilitador, el de bisagra entre agentes dentro de «una apuesta que es esencial para el territorio y que conecta también con la estrategia energética Euskadi 2020 y el Plan Director de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, con los que estamos alineados», asegura.

La diputada reconoce que es un tanto complicado trasladar al común de los mortales la importancia y las posibilidades que presenta esta apuesta, y por eso saca a relucir ejemplos como los de Bristol (Reino Unido), Portland (EE UU), Gotemburgo (Suecia) o Eindhoven, en Holanda. Un grupo de ciudades que ya despuntan como entornos facilitadores de estas tecnologías y de las compañías (grandes o pequeñas) que las promueven y a los que Gipuzkoa se quiere unir.

Ese club de 'smart cities' ofrece multitud de posibilidades. Desde centros de pruebas insertos en campus universitarios conectados a las empresas a facilidades fiscales para el uso de vehículos eléctricos. «No se puede dar a todo», reconoce Aizpuru, quien asegura que «en 2025, Gipuzkoa quiere ser un referente internacional en el ámbito de la movilidad eléctrica sostenible y el almacenamiento». «Aspiramos a ser reconocidos por nuestra capacidad para generar tejido empresarial y de transformar el ya existente, así como por generar nuevos modelos de negocio», dice. «Vamos a atraer y retener inversiones y personas, también mediante la experimentación y las nuevas tecnologías digitales», relata.

«Tenemos gente que puede traccionar en toda la cadena de valor y que puede aplicar inteligencia propia que después de podrá vender fuera», subraya la diputada, que asegura (tras una reciente visita a Holanda organizada por el Clúster Vasco de la Energía) que «Gipuzkoa no tiene hoy menos tecnología ni capacidades que esos países o ciudades que son la referencia, ni mucho menos». «Es cuestión de acelerar y de acompañar a las empresas, de facilitarles la vida en cosas que no tienen porqué ser sólo una subvención, que también», apunta. «Lo novedoso de todo esto es que no vamos a decidir el futuro las instituciones; lo van a hacer las propias empresas, que son los verdaderos protagonistas», resalta.

Junto a esto, Aizpuru revela que la Diputación mantiene contactos con gigantes como Repsol o Siemens. De hecho, la firma pilotada por Josu Jon Imaz, muy involucrada en el desarrollo de la movilidad eléctrica en Gipuzkoa, ha cerrado un acuerdo estratégico con Cidetec, el centro de investigación donostiarra reconocido internacionalmente por sus avances en almacenamiento de energía.

El director de Promoción Económica, Antton Tomasena, añade que la apuesta es a largo plazo: «No pensamos en el hoy, sino en el mañana, y también en la industria auxiliar de la automoción, que tendrá a su vez que transformarse al compás de los tiempos». En este sentido, cabe recordar que un reciente estudio de la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto sitúa en 2030 el momento en el que los vehículos movidos por energías alternativas superarán a los convencionales en Euskadi. Puede parecer lejos, pero trece años pasan en un abrir y cerrar de ojos.

Juan Carlos Cantalapiedra irradia energía, no eléctrica, como la que consumen los más modernos autobuses de Irizar, pero sí de esa que anima a moverse. «En 2011 iniciamos el programa de electromovilidad, y en 2014, apoyados en un Etorgai del Gobierno Vasco ya teníamos nuestro e-autobús con todos sus componentes hechos en casa, que es donde yo quiero invertir, contratar gente y crecer», explica.

El ejecutivo asegura que «en este campo, no existen experiencias empresariales tan avanzadas en Europa como la de Irizar, que está entrelazada con la de algunas de nuestras filiales (como Jema, Datik o Alconza) y con centros tecnológ icos como Vicomtech, Tecnalia, Cidetec o Tecnum». Aquí entra en escena Oihana Otaegui, quien asegura que «Irizar hoy pelea de tú a tú en su negocio de movilidad eléctrica con grupos que facturan 2.000 y 3.000 millones de euros al año».

Ser el líder

«Tienes que liderar tú, no esperar a que otro, normalmente más grande, te venda su tecnología; la independencia es aquí el único camino, por eso creamos Irizar e-mobility», afirma, mientras recuerda que París, Londres y otras capitales piensan ya en sustituir sus autobuses convencionales por otros eléctricos...

«Ahí vamos a estar», señala, mientras advierte de que «el diésel nació hace ya 150 años y el vehículo eléctrico ha venido para quedarse». «En diez años, el mercado va a ser tan inmenso que va a haber negocio para todos, pero para todos los que se hayan preparado antes, claro», sentencia. «Necesitamos que Gipuzkoa sea un escaparate, que todo funcione a favor de estas tecnologías y las muchas actividades industriales y de conocimiento que generan a su alrededor», afirma.

Otaegui, que agradece a la Diputación su apoyo en el desarrollo de un moderno laboratorio en el que testear sus avances, pone en valor que la estrecha relación entre Vicomtech y las empresas del territorio es positiva y bidireccional. «Todos ganamos, y nosotros, un centro tecnológico de vanguardia en Europa, también tiramos de las compañías vascas con las que trabajamos», asegura, mientras incide en que un trabajo conjunto con Datik (Irizar) sobre asistencia inteligente a la conducción ha llevado al mercado un nuevo producto. «Investigación aplicada, ¡aplicada!», resalta Otaegui.

José María Canales destaca que buena parte del trabajo que realiza su equipo en Mondragon Unibertsitatea es «estar conectado con empresas como Orona, en cuyo plan estratégico también participamos, CAF y muchas otras firmas del sector de la automoción pertenecientes al Grupo Mondragón, así como con centros de investigación o universidades como Ikerlan o Tecnum, respectivamente». «Se trata de convertir el territorio en pionero, en trabajar desde ya y en aprovechar todo ese ecosistema que funciona y funciona realmente bien», concluye.