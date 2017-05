Sidenor anuncia beneficios un año después de su compra por directivos vascos

José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor, afirma que la compañía «es ahora una empresa rentable y queremos crecer». Hace un año Jainaga y un grupo de directivos tomaron la decisión de comprar la acería a su entonces propietaria, la multinacional brasileña Gerdau. Una operación de riesgo en un momento muy delicado para el sector pero con el que se ha logrado, al calor de la recuperación, devolver el grupo acerista a números negros.

Jainaga hace un balance de los doce meses transcurridos, en una entrevista que publica hoy El Correo. El consejero delegado de Sidenor explica que la entrada en benificios se debe «no solo al cambio de propiedad. El mercado ha mejorado y también los precios del acero. Buena parte de nuestra actividad está ligada al sector del automóvil, que ha experimentado un impulso en 2016 y también en los primeros meses de 2017».

El consejero delegado del grupo concreta que 2016 se cerró con un ebitda de 31 millones de euros y un beneficio neto simbólico de apenas un millón. «Pero la evolución de este año nos llevará, creemos, a un ebitda de 50 millones y a un beneficio de 20».

Respecto a la planta de Azkoitia, sobre la que pendió la decisión de un cierre parcial, amenaza que compartía con Reinosa, Jainaga señala que «la demanda ha crecido, pero a medio largo plazo tenemos que tomar decisiones. Tenemos un exceso de capacidad estructural y en algún momento habrá que decidir cómo resolverlo. Estamos en un proceso de conversaciones con el Gobierno Vasco y también con el de Cantabria, porque hay diferentes opciones. Ambos trenes son muy viejos y requieren inversiones para modernizarlos o apostar por una instalación nueva. Creo que en el nuevo plan estratégico, en la segunda mitad del año, tendremos las ideas más claras».

Jainaga reitera que la planta de Azkoitia ahora «está a tope. Respecto al futuro... no me arriesgo a adelantar nada porque le tenemos que dar muchas vueltas. Debemos ganar competitividad y hacer inversiones, porque hay que reconocer que en los últimos cuatro o cinco años no se hicieron muchas».

Respecto a Basauri, donde está en marcha una inversión de 40 millones, los planes de futuro apuntan a una mayor inversión «para ser más eficientes y también queremos crecer». El consejero delegado de Sidenor asegura que contemplan invertir entre 70 y 100 millones adicionales en los próximos cuatro años.