Aitor Andrés Osa: «Los directivos debemos proyectar hacia fuera los valores de la empresa»

BST Rods se fundó en 1996, después de que el proyecto resultara ganador un año antes del premio Toribio Echevarria en el apartado ideas empresariales. Su actividad comenzó bajo la denominación de TTT ejes. El grupo TTT, que impulsó el nacimiento de esta compañía, se retiró del accionariado en 2015 y el grupo industrial guipuzcoano Bascotecnia se convirtió en socio de referencia. Esto motivó que cambiara de nombre a BST Rods. «Más del 80% de nuestra producción va destinada a mercados exteriores», indica Aitor Andrés Osa, director de la empresa desde su creación.

- ¿Cuál es la función de su producto?

- No somos una empresa que comercialice muchos productos, únicamente hacemos ejes de amortiguadores. Fabricamos del orden de cinco a cinco millones y medio al año. Este eje es la pieza básica del amortiguador, que es parte del sistema de suspensión del vehículo. También es un elemento de anclaje de la estructura del vehículo a la rueda, fundamentalmente en los amortiguadores delantero.

- ¿A qué sectores se destinan?

- El 94% de nuestra producción va dirigido a la automoción, ya sea turismos, vehículo industrial y en algún caso camiones. El 5% es para el de la motocicleta y el 1% para el del ferrocarril. Nuestros clientes principales son las empresas fabricantes de amortiguadores. Trabajamos con multinacionales que tienen plantas en el País Vasco y Navarra como son ZF Sachs, Tenneco, Kayaba y Al-ko, y otras que las tienen en Europa como Magnetti Marelli, Mando, Koni y Bilstein.

- ¿Cómo se innova en un producto tan específico?

- Nosotros empezamos a trabajar en productos de gran serie y ejecutando planos estándar de nuestros clientes. Pero cada vez más estamos tratando de centrarnos en sectores de mayor valor añadido. En este sentido, buscamos crear piezas con una mayor resistencia a la corrosión, las que tienen geometrías complicadas, los ejes huecos y los ejes en lotes cortos para customización muy exigente por parte de nuestro cliente. Hemos desarrollado proyectos de innovación subvencionados por el Gobierno Vasco que tenían que ver con estas materias. El gran reto del sector en los próximos años es la búsqueda de tecnologías alternativas al cromo hexavalente. La Unión Europea quiere ir retirando este material por cuestiones de toxicidad y peligrosidad. La idea es tender al cromo trivalente, que es inocuo. Lo que ocurre es que este último no ofrece las características que te da el primero. Para esto, estamos en un proyecto de I+D en el que colaboramos con una universidad finlandesa.

- ¿Cómo ha evolucionado la empresa desde sus inicios?

- La compañía tuvo un comienzo fulgurante hasta el año 2000. Después, hasta 2003, sufrió una crisis de crecimiento, porque resultó difícil digerir el incremento exagerado que tuvimos. Cuando conseguimos solventar esta cuestión, hasta 2008 volvimos a una situación de crecimiento controlado del volumen, rentabilidad y empleo. En 2009 sufrimos una caída brutal de las ventas, aunque conseguimos mantener el 100% del empleo. Desde 2016 y hasta 2019, pensamos en estabilizar el volumen de la empresa en cuanto a la facturación y empleo y al mismo tiempo mejorar las áreas de innovación, industrialización, polivalencia, valor para el accionista y formación.

- ¿Cómo tratan con el cliente?

- El eje es la pieza básica del amortiguador, por esto estamos tratando de trabajar en una sintonía cercana a la ingeniería concurrente del cliente. Queremos dar el paso de dejar de ser meros ejecutores de un plano para ser protagonistas en la parte que podamos aportar en el diseño y en la mejora del proyecto. Cada vez más, tratamos de llegar al cliente con una propuesta de valor en la que incorporamos la colaboración con otras empresas del entorno que puedan estar bien localizadas en este mercado de tal manera que podamos conseguir que el 100% de nuestros proveedores críticos estén en el País Vasco y Navarra. Actualmente, estamos en un 90% en compras y subcontrataciones.

- ¿Qué le ha llevado a un sector tan específico?

- Procedo de una formación económico-financiera. Participé en la redacción de la memoria del proyecto que en 1995 ganó el premio Toribio Echevarria. Estoy desde el inicio de la idea.

- ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo?

- BST Rods es una empresa joven que está en un sector exigente. Cada día tengo que gestionar el cambio y la transformación empresarial. Hay muchos retos que ofrecen una gran posibilidad de desarrollo personal y profesional. Es muy atractivo moverse en este mundo, en el que también se interactúa con grandes empresas.

- ¿Observa algún déficit en las empresas industriales?

- En muchos casos, las empresas industriales estamos tan orientadas al productivismo, que perdemos de vista el horizonte estratégico. Volcamos nuestros recursos en obtener mejoras y eficiencias, de forma que no dedicamos lo suficiente a definir nuestros ámbitos de actuación estratégica. Y no hay nada más inútil que hacer con gran eficiencia algo que no debería hacerse.

- ¿Qué experiencia ha ganado en todos estos años al frente de la empresa?

- Comencé con un perfil económico-financiero y el hecho de coger las riendas de esta compañía me ha hecho tener una visión global integral muy consolidada. Antes estaba muy especializado en el aspecto económico y de alguna manera he tenido que evolucionar para adaptarme a las diferentes áreas: económico-financiera, clientes, procesos internos y personas.

- ¿Qué consejo daría a otros directivos?

- Los directivos también tenemos que implicarnos con la sociedad fuera de las empresas en las que trabajamos. Tenemos que proyectar hacia fuera los valores que estamos ejecutando en la compañía. En este sentido, nosotros estamos participando en un proyecto de la Diputación para definir una serie de herramientas de medición y evaluación de la corresponsabilidad social. A nivel más personal, estuve 20 años trabajando para el Club Ciclista Eibarrés y he estado otros 10 años como directivo de la Sociedad Deportiva Eibar. Ahora, lo voy a volver a intentar a través de la candidatura Hiria Primeran que se va a presentar a las elecciones del club armero, el día 1 de junio.