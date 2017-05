Arteca de Villabona anuncia en su 60 aniversario que duplica producción e instalaciones

A muchos les es suficiente con llegar hasta los 60 años con buena salud y poder celebrarlo. Pero también se dice que quien no se mueve se estanca y que quien no arriesga no gana. Eso han debido pensar los responsables de la compañía de Villabona Arteca, que ayer durante la conmemoración de sus seis décadas de vida, anunciaron la ampliación de sus instalaciones y el aumento de su capacidad productiva: una apuesta clara y decidida para garantizar su futuro. La firma dedicada a la fabricación de soluciones antivibratorias en caucho-metal para automoción y ferrocarril y que pertenece al grupo francés SCTI (Société du Caoutchouc Technique et Industriel), ha adquirido dos pabellones de 7.000 metros cuadrados junto a sus instalaciones actuales en Villabona que estarán operativos a partir de 2018.

LAS CIFRAS 120 trabajadores componen la plantilla de Arteca en Villabona. El 10% de la misma se dedica a la investigación y desarrollo. 80% de su producción se dirige al sector de la automoción, aunque también participa en importantes proyectos de ferrocarril.

La compañía celebró ayer su cumpleaños con una jornada de puertas abiertas a la que acuedieron, entre otros, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, y la diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru. «Hemos alcanzado los mejores resultados de nuestra historia en ventas y un beneficio que nos permite seguir avanzando», subrayó ayer durante su alocución el director general de Arteca, Alfredo Sanz, que puso de relieve el «sobreesfuerzo» realizado por toda la plantilla -formada por 120 trabajadores- durante el pasado ejercicio para conseguir «un crecimiento por encima de las previsiones» y que sirvió para sustentar la gasto acometido por la compañía para avanzar en su producción.

La inversión realizada por Arteca para ampliar instalaciones, iniciar la robotización y avanzar en la industria 4.0 supera los 5 millonse de euros, según apuntó la propia compañía en una nota informativa. Un proyecto de transformación iniciado en 2013 y que, además de la compra de los dos nuevos pabellones, ha supuesto la adquisición de equipamiento, un nuevo sistema para reducir las emisiones contaminantes, el reacondicionamiento del almacén y la automatización de algunas líneas de modelo mediante la integración de robots. Asimismo, la compañía acaba de recibir dos máquinas especiales para trabajar con silicona, lo que ha supuesto la puesta en marcha de una nueva sección. En 2014 también alcanzó un acuerdo con Ibermatica para que la firma donostiarra se encargara de optimizar sus sistemas de gestión.

El 10% de la plantilla en I+D

Pero no solo han impulsado el área de producción de su planta de Villabona. Recientemente han inaugurado un centro de I+D+i, denominado TTC (Technical and Test Center), en el que cuentan con equipos de simulación, bancos de vida y sistemas de desarrollo de prototipos y de ensayos, tanto de materiales como de aplicaciones. «Siempre hemos tenido un pequeño laboratorio de ensayos, pero el pasado año decidimos jugar en 'ligas mayores' con un espacio amplio, bien equipado y con gente joven pero con experiencia», describió Sanz. Ese cóctel ha sido muy apreciado por el grupo SCTI al que pertenece, de forma que tanto las plantas de Francia como las de China del holding galo se servirán de este centro -en el que trabaja el 10% de la plantilla de Villabona- para desarrollos de soluciones y ensayos. Un caso similar al de Siemens con sus motores de gas y el centro de I+D de Miñano.

Actualmente, el 80% de las ventas de Arteca se dirigen a la automoción, aunque participa en proyectos de ferrocarril de la mano de importante constructores como CAF o Talgo. La tasa de exportación de la compañía también alcanza el 80% de su producción, concentrándose un 45% en Europa, un 25% en América y un 10% en Asia.