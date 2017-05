La robotización destruirá 26.000 empleos no cualificados en la industria vasca hasta 2030

En una realidad que cada día se configura como más cambiante y en la que apenas tenemos certidumbres a las que agarrarnos de cara al futuro, no suele ser desdeñable que alguien se aventure a establecer unas líneas básicas de lo que puede ser el mercado laboral en el medio-largo plazo. Al menos, para curarnos en salud y que no llegue ese día y nos tengamos que echar las manos a la cabeza por no haber tomado ninguna decisión para corregirlo o posicionarnos de una forma preferente en esa realidad. Todas esas cuestiones las ha barruntado el departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, que ayer presentó el Observatorio de Lanbide, una herramienta que permite hacer proyecciones de empleo en distintos sectores económicos y ocupacionales hasta el año 2030. Un año en el que, según las cifras, no se habrá alcanzado en Euskadi la ocupación previa a la crisis y la industria se presenta como gran damnificada con 26.000 trabajadores menos, un daño colateral de su viaje hacia una mayor cualificación y la robotización de muchas de sus labores.

«Los puestos de trabajo que tengan una base de cualificación alta serán más protagonistas en el futuro», subrayó ayer durante la presentación del observatorio el responsable del gabinete técnico de Lanbide, Javier Ramos, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Empleo y Juventud, Marcos Muro, y el director general del servicio vasco de empleo, Borja Belandia. La cara opuesta de ese protagonismo, será el descenso del peso de las ocupaciones elementales, sobre todo en lo que respecta a la industria manufacturera, que de 2017 a 2030 pasará de los 181.941 ocupados a los 155.924. Seis de cada diez personas que se vean fuera del sector serán trabajadores de base, los de menor cualificación.

Metalurgia, maquinaria...

Por subsectores, será la metalurgia la que destruya más empleos, con un descenso de 14.000 personas en su cifra de ocupados, dejando el número total de trabajadores en el metal vasco superando ligeramente los 50.000 y olvidando los años dorados en los que llegó a superar la cifra de los 90.000 ocupados (2007). Otros subsectores industriales que tienen una vertiente mucho más tecnológica y con valor añadido, no sufrirán. Ese es el caso de la maquinaria y equipo (máquina-herramienta), donde en trece años apenas se estima que se vayan a perder 800 puestos y el sector seguirá con cerca de 21.000 ocupados. Situación similar a la que vivirán los productores de material de transporte, donde apenas se reducirá la cifra de empleados en 100 personas.

El responsable del Gabinete técnico de Lanbide apunto que, aunque algunos sectores pueden «tener pérdidas de ocupación», la situación no debe verse «como negativa» porque «muy probablemente el conjunto de personas demandantes de esos empleos también esté cayendo». Es decir, no se observa de momento como un drama esta posible caída de empleo en el sector industrial aunque desde el Gobierno Vasco se quiera recuperar el peso que el sector tenía antes de la crisis en el PIB vasco, es decir, el 25% del producto interior bruto.

Las causas de este descenso de ocupación, como ya hemos mencionado, estarían en la mayor robotización de las labores básicas, la mayor cualificación de las plantillas, un envejecimiento de la población que afecta ya al relevo en el sector, y la pérdida de cierto atractivo del mismo para los jóvenes que, además, en 2030 serán varios miles menos que en la actualidad. Y en otro orden de factores, también se encuentra el auge del turismo y la mejora progresiva del consumo, lo que movilizará hacia el sector terciario a muchos jóvenes formados. Así lo anticipa el observatorio, que estima que la ocupación entre los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores se incrementará un 22%, alrededor de 41.000 personas, hasta situarse en los 229.307 ocupados. Un cuarto de ellos se sumarán directamente en el subsector de la hostelería.

Muchos de los que se empleen en el sector terciario lo harán en trabajos que todavía no se han creado. Así lo señala un estudio de la Universidad de Oxford, que indica que el 47% de las profesiones actuales desaparecerá en la próxima década y el 90% de los empleos actuales necesitará nuevas competencias y más formación, especialmente en el ámbito digital.

El observatorio, que se puede consultar en la página web http://futurelan.eus/es/, adelanta que en el año 2030 la cifra de personas empleadas en Euskadi se elevará hasta las 995.621 personas, sin llegar a recuperar las cifras precrisis que alcanzaron un máximo de 1.005.879 trabajadores. Aun así, la caída de población servirá para que los niveles de ocupación sean similares a los de 2007.