El PP advierte al PNV de que su pacto «impide subir los impuestos» en Euskadi

La portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Ana Morales, ha advertido este lunes al PNV de que su acuerdo presupuestario para Euskadi "impide la subida de los impuestos". Además, cree que la formación jeltzale es "la casa de los líos porque no se ponen de acuerdo sobre si quieren subir o bajar" los tributos.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Morales ha considerado que en el PNV "no se ponen de acuerdo entre ellos sobre si quieren o no subir impuestos" y asegurado que su partido no participará "en nuevas subidas de impuestos" y exigirá "respetar los acuerdos presupuestarios entre PP y PNV que incluyen una cláusula fiscal (a petición de los populares) que impide subir impuestos".

La portavoz popular ha remarcado que "no queremos que las familias tengan menos recursos ni perjudicar la competitividad de nuestras pymes", ha apuntado.

De esta manera, ha manifestado que, "si el Gobierno Vasco quiere mantener los servicios públicos y los servicios sociales, la mejor fórmula es la creación de empleo". "Ésta es la mejor política social que debemos potenciar y no subir impuestos a empresas, pues esto perjudicaría la creación de empleo y la mejora de su calidad", ha añadido.

«Gastar mejor, no más»

Por ello, ha recomendado al consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, que, para cuadrar las cuentas del Gobierno Vasco, "se preocupe más por el dinero que se pierde en los pagos indebidos en las RGI debido al enorme fraude que existe antes que en subir impuestos a las familias". A su juicio, "una gestión más eficaz de la Administración Publica no consiste en gastar más sino en gastar mejor".

Por ello, ha emplazado al PNV a que elija "entre el modelo de Bildu, que se ha apresurado a aplaudir las palabras del consejero Azpiazu, o el modelo del Partido Popular, que apuesta por el progreso, la competitividad para atraer empresas y la consiguiente generación de empleo".