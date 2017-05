Azpiazu dice que solo quedan por gastar 300 de los 1.400 millones del cupo

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha afirmado hoy que de los 1.400 millones de euros que el Estado pagará a Euskadi por la liquidación del Cupo de diez años «solo quedan sin gastar 300 millones». «El resto se ha ido gastando en la época de crisis económica. Esto no es un 'cuponazo', sino lo que correspondía. La lotería consiste en haber conseguido un acuerdo que da estabilidad política y financiera», ha subrayado en una entrevista en Radio Euskadi.

Azpiazu se ha mostrado convencido que el Congreso de los Diputados aprobará la Ley Quinquenal del Cupo, pese a que Ciudadanos se ha pronunciado en contra, porque «respeta la legalidad y es fruto del acuerdo entre dos gobiernos».

Ha reconocido que se debe hacer «más pedagogía» para explicar en qué consiste el sistema de financiación vasco, aunque ha precisado que «muchos no quieren conocer la esencia de este sistema y prefieren criticarlo. No hay peor sordo que el que no quiere oír», ha puntualizado.

También se ha referido a la fiscalidad vasca y ha afirmado que en 2018 los presupuestos vascos únicamente dispondrán de 200 millones de euros más que este año. «Es una cantidad baja, hay que conseguir más recursos para poder impulsar la actividad económica y financiar los servicios públicos», ha dicho, y ha añadido que dichos recursos ya no pueden obtenerse de reducir el gasto en el sector público porque «ya hemos quitado toda la grasa y hemos llegado al hueso».

Ante la posibilidad de incrementar los impuestos a las empresas, Azpiazu ha pedido «responsabilidad para que cada uno pague en función de su capacidad económica» y ha opinado, no obstante, que «un menor tipo impositivo es compatible con una mayor recaudación tributaria».

Ha recordado que es una materia que compete a las Juntas Generales de cada territorio, aunque ha dejado claro que no se producirá una «bajada general» de impuestos.