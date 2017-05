ELA cifra en 5.000 los empleos nuevos si se aplicara el pacto provincial de construcción

ELA denunció ayer que se están produciendo en los últimos años «gravísimos problemas de incumplimiento» del convenio provincial de Construcción de Gipuzkoa tanto en la obra pública como en la privada y un abuso en las condiciones laborales que rayan la «explotación laboral», con jornadas que se alargan en muchos casos hasta las 10 y 12 horas y salarios que no sobrepasan a menudo los siete euros. Una situación queha llevado a la central a presentar numerosas denuncias formales en el Preco y hasta en la Inspección de Trabajo, lo que ha permitido en esos casos subsanar los incumplimientos. El sindicato asegura que se trata además de un fraude laboral, ya que de cumplirse el acuerdo se generarían en el territorio entre 5.000 y 7.000 empleos; es decir, un puesto de trabajo por cada 2,5 existentes en la actualidad. Oficialmente el sector cuenta con 17.000 empleados.

Ante el inminente inicio de obras de envergadura en el territorio, como son la construcción de la incineradora, el nuevo tramo de Descarga, las obras del TAV, la ampliación de Anoeta o el casi millar de viviendas proyectadas en Txomin Enea, el sindicato quiere redoblar su ofensiva no solo para que se cumpla el actual convenio, sino también para que se actualicen sus condiciones y se firme un pacto nuevo.

Los responsables sectoriales de ELA, Luis Fernández e Igor San José, comparecieron ayer en Donostia para anunciar que pondrán en marcha una nueva fase de movilizaciones para presionar a las empresas del sector a que apliquen el convenio y también a Adegi para renovar las condiciones del pacto actual.

Denuncia que las jornadas se alargan en muchos casos hasta las doce horas y cobrando siete euros

En este sentido, recordaron que el convenio caducó en 2009, pero al tener ultraactividad indefinida sigue estando en vigor. Con todo, las tablas salariales no se actualizan si no se renueva el mismo.

Pese a que ELA cuenta con el 60% de representación en el sector -LAB tiene el 25% y CC OO y UGT no llega cada uno al 10%-, la central nacionalista no tiene previsto convocar por ahora la mesa negociadora, ya que pretende en primer lugar llevar a cabo una fase de movilizaciones a pie de obra, empresa por empresa, «socializando las reivindicaciones», para a partir de ahí elevar la presión hasta la patronal Adegi. «Convocar ahora la mesa sería empezar la casa por el tejado», explicó Luis Fernández.

Tanto Fernández como San José lanzaron una seria advertencia a las diferentes empresas del sector y a Adegi. «No habrá paz social en las obras si no se produce una renovación del convenio».

Y es que la realidad en el tajo es muy dura, denunciaron, porque en muchas de las obras no se cumplen las condiciones pactadas. De hecho indicaron que si no fuera por la presión que ejerce el sindicato en el tajo «en el 100% de las obras no se respetaría, ni de lejos, el respectivo convenio colectivo de la construcción».

Además, añadieron que de aplicarse los convenios «no existiría la vergonzosa competencia desleal entre empresas. Solo el hecho de aumentar el control de las jornadas abusivas practicadas habría contribuido a aminorar la gran destrucción de empleo sufrida en el sector», remarcan.

Al respecto apuntaron que en algunos casos las jornadas abusivas llevaban a realizar 500 horas de más al año y a cobrar 18.000 euros menos de lo que correspondería. Insistieron en que estas situaciones abusivas se han producido tanto en la obra pública -Deskarga, Musikene, Tabakalera...- como en la privada -Mercadona-. Respecto a Deskarga, apuntaron que realizaron diez denuncias antes de que se paralizara la obra, ya que la subcontrata, una empresa de Ponferrada, no aplicaba el convenio de Gipuzkoa, como establecen los pliegos, al abonar tan solo 6,4 euros la hora. «La empresa adjudicataria, Mariaezkurrena, admitió la denuncia que presentamos en el CRL y se comprometió a trabajar con otra subcontrata que cumpliera con las condiciones». «Haremos un seguimiento de esta obra y del resto», remarcaron.

Respecto al convenio sectorial, ELA reclamará incrementos salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido, así como cláusulas antirreforma.