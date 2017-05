ELA se movilizará para que en la obras de Gipuzkoa se aplique un convenio actualizado

ELA ha anunciado este lunes que se va a movilizar no solo para que se aplique el convenio de la construcción en las obras de Gipuzkoa, tanto en la pública como en la privada, sino también para que se renueven las condiciones del actual pacto, que está estancado desde 2009.

"Vamos a iniciar una lucha, sostenida en el tiempo, para obligar a la patronal a renovar el Convenio Provincial de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa, recuperando salarios perdidos en éstos años y con garantías de aplicación que dejen fuera del sector las reformas laborales. No vamos a permitir la realización de obras del calado de las que se van a iniciar en el territorio sin un convenio renovado y que se aplique", ha señalado Luis Fernández, responsable de la Federación de Construcción, que ha comparecido junto con Igor San José, su homólogo en el territorio.

La central nacionalista ha hecho hincapié en las numerosas vulneraciones que se han registrado en los últimos años en el sector de la construcción del territorio, con "gravísimos problemas de incumplimiento del convenio y abuso laboral, que conlleva jornadas excesivas que en algunos casos llegan hasta las 500 y 700 horas al año y salarios muy por debajo del pacto, al abonar entre 5 y 7 euros la hora, precariedad laboral, entre otras cuestiones". Han llegado a afirmar que si no fuera por las denuncias presentadas por el sindicato en los últimos años y que les han dado la razón, "en el 100% de las obras no se respetaría, ni de lejos, el convenio de la construcción".

Han incidido en que de aplicarse los respectivos convenios no existiría la vergonzosa competencia desleal entre empresas. "Sólo el hecho de aumentar el control de las jornadas abusivas practicadas, habría contribuido a aminorar la terrible destrucción de empleo sufrida en el sector, a aumentar los ingresos de las arcas públicas, a reducir las tasas de paro y a la supervivencia de muchas empresas que han desaparecido". En este sentido, han señalado que de cumplirse el convenio se crearían entre 5.000 y 7.000 empleos en el territorio, ya que por cada 2,5 empleos se generaría uno nuevo.

«No hay excusas patronales»

"Nuestra lucha va a continuar centrada en el cumplimiento del convenio. En estos años, la combinación de crisis en el sector, sumada a Las reformas laborales y a la tremenda piratería empresarial, ha aumentado el incumplimiento sistemático del mismo. Pero estamos sin Convenio Provincial de Gipuzkoa desde 2009, y ya no hay excusas patronales para renovarlo".

Han recordado que estamos en ciernes del inicio de grandes obras y de la continuación de otras que cambian el panorama. "Hablamos de la construcción de la Incineradora, del nuevo tramo de la carretera de la doble vía de Descarga, la ampliación del estadio de Anoeta, las casi 1000 viviendas proyectadas en Txomin Enea, sin olvidar las obras del TAV tanto en su entrada a la capital, como en el nudo de Bergara. Estas son sólo algunas de las importantes obras en el territorio".

La central no quiere dejar pasar este escenario en el que se han reactivado muchas obras y pretende dar la batalla para que se cumpla el convenio y se renueve actualizando las tablas. Para ello, iniciará una serie de movilizaciones en las obras, vigilando el cumplimiento, y también presionando para "obligar a Adegi a sentarse en la mesa negociadora" desde una posición de fuerza, con el objetivo de recuperar los salarios perdidos y con garantías de aplicación a la patronal a renovar el Convenio Provincial de Construcción y Obras Públicas de Gipuzkoa". En este sentido, han advertido que "no habrá paz social si no se renueva el convenio y se cumplen sus condiciones"