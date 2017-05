«La necesaria negociación colectiva comportará mejoras, también salariales»

La consejera de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, evita pronunciarse de manera directa sobre la conveniencia o no de un impulso a los salarios en Euskadi. Cuestionada por este asunto por este periódico, prefiere lanzar otro tipo de mensaje. San José aboga por la negociación colectiva y la firma de convenios como fórmula de buscar mejoras, no solo pecuniarias, para los trabajadores y, al tiempo, pone a disposición de los agentes sociales del País Vasco todos los recursos de su departamento.

¿Cree usted necesaria, conveniente u oportuna una subida de salarios en Euskadi?

Por nuestra parte y dentro de las competencias que tenemos atribuidas, entendemos que el objetivo es siempre el de conseguir un trabajo de calidad. Una calidad que no se refiere solo a los salarios. Hablamos también de otras condiciones. Por ejemplo, un empleo de calidad es una ocupación segura, en la que se cumplan siempre las condiciones pactadas y no se discrimine a nadie. Un trabajo en el que se tenga en cuenta la diversidad funcional y en el que se prime a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado, como puedan ser las mujeres, los mayores de 45 años o los jóvenes.

Pero ese no ha sido el gran mensaje de los sindicatos en este reciente 1 de Mayo, en el que se ha hablado, y alto, de los salarios...

Nosotros defendemos que un trabajo de calidad implica pactar distintas cuestiones. Entendemos que se tiene que negociar, que se ha de hacer cuanto antes, porque eso va a implicar siempre mejoras en las condiciones de trabajo. Creo que la necesaria negociación colectiva en Euskadi comportará mejoras, también salariales. Es de todo un conjunto de lo que hablamos.

El consejero de Hacienda sí ha indicado que es hora de subir los salarios en Euskadi.

A mi juicio, en los ámbitos en los que se pueda negociar, y hay algunos en los que ya se está negociando, hay que hacerlo cuanto antes. Apoyamos cualquier negociación colectiva: sectorial, territorial, incluso de empresa. Y vamos a impulsar todos los órganos que pueden favorecer esa negociación, como puedan ser el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) o el Consejo Económico y Social vasco (CES), que son instituciones tripartitas. Me refiero incluso a la participación en mejoras de condiciones de trabajo desde instituciones como Osalan, Hobetuz o Lanbide

A pesar de ese llamamiento, la negociación entre sindicatos y patronal está casi congelada...

Pero se está empezando a ver. En este sentido soy optimista. Los datos del CRL son halagüeños e indican que poco a poco se está dando esa negociación en el País Vasco.

Esos mismos datos revelan que las subidas salariales pactadas en convenio este año quedan bastante lejos del crecimiento del PIB o el del IPC.

Hay que andar el camino.

¿Qué le trasladan los agentes sociales cuando les invita a sentarse en la misma mesa?

Me he sentado con todos ellos. Me he reunido con las centrales sindicales y les he dicho que no puedo negociar por ellas, que se tienen que sentar. Hay que ser optimista. Estoy segura de que ese repunte económico que estamos viendo se tiene que ver en la negociación. Nosotros vamos siempre a apoyar, pero son ellos, los agentes sociales, los que tienen que pactar.