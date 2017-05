El Banco Mundial condena a España por modificar la subvención a la energía solar

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), una corte arbitral dependiente del Banco Mundial, ha multado a España con 128 millones de euros por los perjuicios que el recorte de las primas a las renovables causó a tres plantas de generación eléctrica con tecnología solar, instaladas por el fondo británico Eiser Infrastructure. Otros arbitrajes internacionales habían rechazado las pretensiones de los inversores y en España el Constitucional ya cerró la vía de las reclamaciones judiciales, al estimar que el recorte de las subvenciones, aprobado en varias fases por los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy, se ajustaba a la legalidad.

Algo más de 60.000 ahorradores españoles, según los cálculos de la Asociación Nacional de Producción de Energía Fotovoltáica, quedaron atrapados por este cambio de regulación, y la mayor parte de ellos perdió la totalidad de su dinero. Sus reclamaciones, sin embargo, no han podido prosperar porque la Justicia española se ha opuesto a sus exigencias de indemnización y ha dado la razón al Ejecutivo.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aseguró ayer que el Gobierno estudia recurrir el laudo, aunque el propio organismo de arbitraje ya aclaró que sus fallos «son definitivos y obligatorios respecto de las partes en la diferencia». El Ministerio que dirige Alvaro Nadal también matizó que este caso no se puede extrapolar a otras reclamaciones ni constituye una decisión vinculante, aunque suponga un espaldarazo moral para todos los perjudicados. Aun permanecen vivos no menos de 26 litigios internacionales sobre esta materia, instados por fondos de inversión extranjeros; reclamaciones cuyo valor superaría los 1.000 millones de euros.

La máquina más rápida del mundo en soldar paneles solares Mondragon Assembly ha desarrollado la máquina de ensamblar paneles solares «más rápida y eficiente del mundo». La cooperativa de Aretxabaleta cuenta con una cartera de pedidos superior a los 80 millones de euros y ha establecido un nuevo récord. En concreto, según subrayó ayer la compañía –especializada en soluciones de automatización y robótica–, se ha creado una «innovadora propuesta» para fabricar un equipo «ultra eficiente» capaz de unir las células que integran los paneles con un pionero y preciso sistema de soldadura. La empresa supera los 27 millones de pedidos confirmados en el negocio solar.

El origen hay que buscarlo en 2007 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió impulsar la instalación de plantas solares, con una regulación que garantizaba importantes subvenciones y a largo plazo. Las primas de hasta 450 euros por megavatio producido provocaron una avalancha de instalaciones, porque la inversión favorecía un retorno del 12%, extraordinariamente atractivo cuando ya la tendencia de tipos de interés era bajista. La explosión de instalaciones fotovoltáicas se produjo en los dos años siguientes, después de que la banca y los intermediarios financieros se decidiesen a comercializar la inversión en huertos solares como un producto atractivo de ahorro. Además de captar recursos, los bancos ofrecieron créditos para financiar hasta el 80% de las inversiones totales, ya que incluso con este endeudamiento era un negocio atractivo.

El estallido solar

La proliferación de huertos solares e incluso la picaresca –algunos llegaban a facturar en horas en las que no había luz, tomando electricidad de la red convencional y volviendo a verterla en el sistema para cobrar las subvenciones– llevó al propio Gobierno de Zapatero a establecer las primeras limitaciones. En 2013, el gabinete de Mariano Rajoy decidió atajar la sangría de subvenciones públicas con un recorte drástico en las primas a la generación solar, pero ello provocó también el hundimiento de la rentabilidad de las instalaciones. Para los inversores no se trataba únicamente de una reducción de su beneficio sino de la quiebra en la mayor parte de los casos, ya que el margen de explotación no permitía amortizar los equipos y atender al pago de intereses de los créditos con los que se habían financiado la práctica totalidad de las operaciones realizadas en España.

Tras conocerse la decisión del órgano de arbitraje, la asociación Anpier, que agrupa a un número cualificado de inversores afectados por esta situación, reclamó el mismo trato para los pequeños inversores.