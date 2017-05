Las Juntas refrendan el decreto de plusvalías municipales

El Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa ha refrendado hoy el decreto foral-norma del pasado 28 de marzo y por el que se modifica el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que sirve a los ayuntamientos para gravar las operaciones de traspaso de inmuebles. Con el apoyo de PNV, PSE-EE y PP y las abstenciones de EH Bildu y Ahal Dugu-Podemos, el decreto puesto en marcha por la Diputación foral para adecuar la normativa a la sentencia del Tribunal Constitucional para no gravar las operaciones en las que no se han registrado beneficios ha sido refrendado.

La oposición apenas se ha limitado a recriminar las formas en las que se ha realizado la modificación, al considerar que existía tiempo para que los cambios hubiesen sido debatidos en el Parlamento foral y hubiesen tomado el carácter de norma foral y no de decreto. Tanto EH Bildu como Ahal-Dugu han estimado que se podía haber tramitado el cambio normativo con carácter de urgencia en las Juntas de forma que todo el hemiciclo pudiese haber participado en la redacción de la norma.

Sin embargo, la oposición no ha criticado el fondo del decreto que desde el pasado 25 de marzo, en adelante solo se aplica en aquellos casos en los que exista un incremento de valor en los terrenos, de forma que no se somenten al gravamen los supuestos en los que no haya incremento o exista disminución del valor de los terrenos. El valor de referencia para determinar si existe o no plusvalía será el valor real de compra-venta correspondiente al valor del terreno.

No se aplicará a liquidaciones firmes

El decreto foral-norma se aplica ya a todos los hechos imponibles devengados a partir de la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es decir, el pasado 25 de marzo.

Asimismo, afecta a aquellos procedimientos que seguían abiertos: contribuyentes que todavía no han recibido la liquidación o liquidaciones que se encuentran en tribunales pendientes de resolver de devengos previos a la sentencia del Constitucional. Sin embargo, no resulta de aplicación a liquidaciones previas a la publicación de la sentencia que sea firmes, aun cuando no estén prescritos. Por tanto, en estos casos, no procederán devoluciones.