«El mantenimiento de las autopistas guipuzcoanas es muy bueno»

Bidelan gestiona 175 kilómetros de autopista. Por sus carreteras hay una media de 151.000 tránsitos diarios. El 75% de los usuarios paga los peajes con el Vía T, el 15% con tarjeta bancaria y el resto en metálico, aunque el aumento de vehículos foráneos durante el verano hace que en esas fechas crezca el número de personas que abona con billetes y monedas. Los trabajadores de esta empresa recorren todos los días unos 5.000 kilómetros para vigilar la situación. También cuentan con 400 cámaras de televisión. En estas vías hay 13.000 luminarias, de las cuales 11.000 se encuentran en túneles. El gerente de Bidelan, Isaac Loiola, conoce muy bien todo lo que sucede por las autopistas guipuzcoanas.

LA EMPRESA 2003 año de fundación Tiene una plantilla fija de unos 300 trabajadores, de los que prácticamente el 50% son mujeres. Actividad Gestión de autopistasGestiona los tramos guipuzcoanos de la A-8 y la AP-1 desde Eibar hasta la entrada de Vitoria. Recientemente, se le ha adjudicado para la implantación del sistema free flow en Etzegarate.

- ¿Qué consejo daría a una persona que circula por una autopista guipuzcoana?

- Trabajamos en unas autopistas laborales. La mayoría de las personas las utiliza para ir y venir del trabajo. El conductor es recurrente, lo que conlleva que muchos pongan el piloto automático y conduzcan siempre de igual manera, independientemente de cuál sea la meteorología. En una autopista como la A-8, con un trazado antiguo, esto resulta peligroso. Entonces, el consejo que daría sería adaptar la velocidad a las condiciones climáticas.

- ¿Son los días de lluvia los que generan más trabajo?

- La experiencia me dice que sí. Son los días en los que más accidentes se producen y también los más peligrosos para nuestros empleados. Estar fuera de un coche aparcado en el arcén o trabajando conlleva un gran riesgo.

- ¿Se encuentran en buen estado las vías guipuzcoanas?

- Sin duda. Los estándares de conservación y mantenimiento de estas carreteras es muy alto. Además, se da la circunstancia de que Bidegi realiza muchas actuaciones de mejora. No podemos olvidarnos que la A-8 es una autopista de las más antiguas del Estado. Tiene las características propias de aquel momento. La A-8 es como es. Se le hacen muchas mejoras, pero no deja de tener un trazado con un diseño concreto.

- ¿De qué cuestiones se encarga Bidelan en las autopistas?

- De todo, salvo de las inversiones. Siempre en nombre de Bidegi o Arabat. Gestionamos los peajes, el mantenimiento de las instalaciones y los túneles, las labores de conservación, facturaciones...

«Para un guipuzcoano usar las autopistas del territorio no es caro. Hay descuentos»

- ¿Considera que son caros los peajes de estas autopistas?

- Creo que Gipuzkoa vive una situación especial y muy favorable por la política de descuentos iniciada desde hace muchos años. Para un ciudadano guipuzcoano moverse por las autopistas del territorio no es caro. La política de descuentos por tramos en la medida de que esos conductores son recurrentes te lleva a gozar de reducciones muy importantes. Además, recientemente se ha puesto en marcha una iniciativa por parte de las tres diputaciones vascas para tratar de consensuar políticas tarifarias, lo que va a resultar mejor todavía para el conductor guipuzcoano, porque se va a ampliar el radio de la acción. También hay que tener en cuenta que las autopistas hay que mantenerlas y esto es caro.

- ¿Para quién resulta útil el Via-T?

- Para todo el mundo. Si quieres gozar de descuentos tienes que llevar este sistema de telepeaje. Este dispositivo cuenta con dos grandes ventajas. Una es que con ello no tienes que preocuparte de si llevas tarjetas o dinero y la otra comodidad es la velocidad a la que puedes pasar por los peajes. El Via-T tiene un coste y hay que ver si compensa adquirirlo. Con unos pocos viajes al mes ya obtienes descuentos. Entiendo que para la inmensa mayoría resulta beneficioso. Además, sirve para otras carreteras del Estado y del sur de Francia.

- ¿Qué es el nuevo sistema free flow que van a implantar en Etzegarate?

- Se trata de un sistema nuevo aquí. Se trata de un proyecto estratégico en el sector de las carreteras. Bidelan va a ser la primera empresa del Estado en instalar y operar un sistema nuevo de estas características. No obstante, ya funciona en otros países, como en Chile. La tecnología no es nueva. Es similar al Via-T, pero sin pasar por una estación de peaje. Se ponen unos pórticos que se instalan en las vías que leen la matrícula de los vehículos, las asocian a unos dispositivos para después cobrar. No hay ningún limitante en la vía.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

- Me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales en la Este, en San Sebastián, tengo un máster en Dirección y Organización de Recursos Humanos y un postgrado en Dirección General. Llevo 25 años en funciones directivas, de los cuales los 11 primeros estuve adscritos a direcciones de organizaciones de recursos humanos. En 2003, se me brindó la oportunidad de dar forma a este proyecto, Bidelan.

- ¿Qué le llevó a crear esta empresa?

- Me animó el poder dar el paso de comenzar a dibujar una página en blanco, la oportunidad de participar en el diseño del futuro de la empresa y la posibilidad de implantar el modelo de gestión que fuese dando forma a la empresa. Llevamos a cabo una cultura de empresa con la colaboración de toda la plantilla.

- ¿En qué consiste esa cultura de empresa?

- Fomentamos el trabajo femenino, el euskera y especial énfasis en todo lo relacionado con la seguridad laboral, al final y al cabo nuestros empleados trabajan en entornos peligrosos. Me satisface mucho el haber logrado este cambio de cultura de empresa. En Bidelan son poquísimos los casos de personas que han dejado de trabajar de motu propio. Esto es un buen indicador de la salud de la masa de nuestros trabajadores. Tenemos nuestras discrepancias, como es lógico, pero el clima laboral es bueno. Esto ha sido posible gracias a mucha comunicación interna, participación y atención al trabajador.

- ¿Qué es lo que le gusta del trabajo?

- Me gusta tener esa hoja en blanco, diseñarla e ir amoldando el modelo de gestión de la empresa. Esto lleva implícito el tener que andar constantemente formándome y aprendiendo de los mejores. Esta política se ha llevado en Bidelan desde el principio. Me gusta mirar hacia fuera y ver lo que las cosas que puedo introducir en esta compañía para mejorar las prácticas.