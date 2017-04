Los sindicatos vascos se resitúan

No es un Primero de Mayo cualquiera. Aunque el tiempo primaveral invita más a darse un paseo por el monte que a esgrimir pancartas, los sindicatos vascos quieren poner toda la carne en el asador en una jornada reivindicativa que ha ido perdiendo fuerza con los años, pero que tiene su razón de ser, más en un contexto en el que la tan cacareada recuperación económica no termina de trasladarse en todo 'su esplendor' a las condiciones laborales, ni en lo cuantitativo, y mucho menos en lo cualitativo, lo que provoca conflictos no solo con la patronal, sino también con el Ejecutivo Vasco, sobre todo en lo que respecta a los sindicatos nacionalistas, ya que le acusan precisamente de «alinearse» más con las empresas que con los trabajadores. En ese escenario, y en una antesala precongresual, tendrá lugar esta jornada, en la que las centrales vascas tratarán de resituarse, reforzando en unos casos o reorientando en otros, sus estrategias, para afrontar unos años decisivos donde el sindicalismo se juega ganar terreno en la defensa de los derechos de los trabajadores o perder su influencia en un tablero cada vez más complejo y cambiante.

LAS MANIFESTACIONES ELASe manifiesta en Bilbao, a las 11.45 desde el Sagrado Corazón. LAB.En Bilbao (Plaza Zabalburu, a las 12.00 horas), Iruña y Baiona CC OO y UGT. Bilbao, Vitoria y San Sebastián. En Donostia saldrá a las 12.00 horas desde los Jardines de Alderdi Eder.

Tres congresos y dos renovaciones. Este Primero de Mayo tiene lugar en vísperas de los congresos que celebrarán antes del verano ELA, LAB y CC OO. UGT lo hará el próximo año. En el caso del sindicato nacionalista, la cumbre servirá, sobre todo, para reforzar su actual estrategia sindical, ya que su líder, Adolfo 'Txiki' Muñoz, continuará al frente del sindicato al igual que todo su equipo. La única novedad es la incorporación de Pello Igeregi como responsable de Negociación Colectiva, mientras que Joseba Villarreal, que ocupa ahora dicho cargo, será responsable de Sindicalización, un apartado que cobrará más fuerza, dado que la central está haciendo hincapié en los últimos años en la necesidad de organizarse, sobre todo en las empresas, para poder hacer frente «al retroceso de derechos» que están sufriendo los trabajadores. La central nacionalista apostará en el congreso, que se celebrará el 15 y el 16 de junio, por reforzar la acción social, empoderando a la militancia «para ser más ambiciosos» en la estrategia. También pretende avanzar hacia la igualdad de género.

Una cuestión que ganará, asimimo, centralidad, en la estrategia que afrontará LAB en los próximos años. De hecho, su actual secretaria general, Ainhoa Etxaide, dejará la primera línea del sindicato para dedicarse de lleno a un ámbito que el sindicato considera crucial. Al frente se situará por segunda vez otra mujer, Garbiñe Aranburu, actual responsable de Negociación Colectiva, que buscará con su nuevo equipo -Igor Arroyo será el secretario general adjunto- «cambiar de raíz el actual modelo socioeconómico».

El Acuerdo de estructura firmado en enero no ha servido para desbloquear la negociación colectiva



El reto de los sindicatos vascos es recuperar el empleo de calidad y con derechos

CC OO también abordará un cambio de liderazgo en Euskadi, después de que su actual secretario general, Unai Sordo, fuera propuesto para llevar las riendas del primer sindicato estatal. Un movimiento que sorprendió a la propia central en la CAV y que se halla inmersa en estos momentos en el debate para tratar de encontrar, al igual que en el conjunto del Estado, un secretario general que cuente con el aval de la mayoría de las federaciones.

A priori se perfilan como candidatos Loli García, secretaria de Formación y Empleo, y su homólogo en Salud Laboral y Medio Ambiente, Alfonso Ríos. Una cuestión, en cualquier caso, que se resolverá en los próximos días, ya que el debate está muy avanzado, según ha podido saber DV.

Alianza ELA-LAB. La alianza que están tratando de fraguar ELA y LAB es otras de las cuestiones que puede hacer cambiar y mucho el escenario sindical en Euskadi. Aunque ambas centrales admiten las dificultades de plasmar dicho acuerdo, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva, la entente entre los dos principales sindicatos vascos -LAB ha superado por primera vez en la historia a CC OO, aunque por unas décimas- supondría mucho más que la mera suma de representación (60%). La alianza se asentaría sobre tres patas: la laboral, la social y también la política, o lo que es lo mismo, la soberanía como eje transformador de la sociedad, que abarcaría los otros dos ámbitos.

En este punto, ELA aboga por una suma de fuerzas sindicales y sociales para lanzar dicho proceso, sin esperar al PNV, por entender que el partido jeltzale no está en estos momentos por la labor, al apostar por un marco bilateral. 'Txiki' Muñoz considera que dicho pacto sería más de lo mismo, es decir, quedarnos como estamos, y que no permitiría avanzar hacia un verdadero escenario en el que el derecho a decidir sea algo más que un mero recurso plebiscitario. LAB se sitúa en la misma onda y quiere profundizar en esa vía. Los congresos pueden ser decisivos al respecto y suponer el pistoletazo de salida, aunque ambos sindicatos son conscientes de las dificultades y probablemente se tomen más tiempo antes de plasmarlo, por aquello de que las prisas son malas consejeras y de que hay mucho en juego. CC OO y UGT son conscientes del vuelco que daría el panorama sindical vasco si se materializa la alianza o cuando menos de las dificultades añadidas que supondría para ellos trasladar su esquema de negociación colectiva, donde las visiones entre los sindicatos nacionalistas y los de corte confederal colisionan en algunos ámbitos.

Negociación colectiva. El Acuerdo Interprofesional firmado el pasado 17 de enero entre los cuatro sindicatos vascos y Confebask, el primero en casi dos décadas, levantó muchas expectativas porque allanaba el camino a que se desbloquease la negociación colectiva al dar prioridad aplicativa a los convenios vascos sobre los de ámbito estatal. Pero para ello había que firmar acuerdos, porque si no, se quedaba en agua de borrajas, algo así como un cesto de mimbre sin contenido. Y aunque algunos se las prometían muy felices al considerar que podía conllevar un cambio de estrategia por parate de algunos sindicatos -especialmente los nacionalistas- y también de la patronal, no ha sido así. ELA y LAB ya advirtieron que firmarían convenios en función de los contenidos, incluyendo cláusulas antirreforma laboral, y Confebask y sus asociadas dejaron claro desde el minuto uno que no estaban dispuestos a rebasar esa línea roja. Conclusión: tres meses y medio después se han firmado convenios sectoriales con cuentagotas y los de empresas siguen su ritmo pero sin que absorban el déficit de negociación colectiva existente. Aunque en algún momento, el presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, ha llegado a decir que intuía un cambio de actitud en ELA tras la firma del Acuerdo Interprofesional y del Convenio de Bodegas y Bebidas de Álava, la realidad es tozuda y unos y otros siguen inmersos en una estrategia que no augura a corto plazo un avance significativo de los pactos laborales. Una negociación a la que también aluden el Gobierno Vasco y otros agentes sociales como esencial no solo para mejorar las condiciones laborales -estabilidad en el empleo- y salariales de los trabajadores, sino incluso para afrontar la siniestralidad en el trabajo.

Empleo precario. Este es el gran debe de la recuperación económica, según los sindicatos. Una cuestión que admiten incluso los responsables políticos: empezando por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, y pasando por las consejeras de Empleo, Beatriz Artolazabal, y la de Trabajo, María Jesús San José. El empleo que se crea -tampoco crece al mismo ritmo que la economía- es en su inmensa mayoría temporal, ya que nueve de cada diez nuevas contrataciones tienen fecha de caducidad La patronal esgrime que la temporalidad se va reduciendo poco a poco y que en cualquier caso entre los que están trabajando tan solo uno de cada cuatro empleos tiene estas características. A ello se une las altas tasas de parcialidad, que afectan sobre todo a las mujeres. La cronificación del desemleo de larga duración o las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado laboral, son otros de los retos sindicales, por no hablar de la recuperación salarial. Y es que durante la crisis los sueldos han perdido poder adquisitivo y muchas empresas son todavía remisas a incrementar los salarios con el argumento de que puede suponer un lastre para su competitividad. Esta es una cuestión que está costando incluso en el resto del Estado, donde los sindicatos no logran cerrar un acuerdo con la CEOE y Cepyme que sirva de orientación. De hecho, ya amenazan con movilizaciones.

Relaciones con Confebask. Las críticas a la patronal no se han atemperado tras el Acuerdo Interprofesional por parte de los sindicatos nacionalistas. E incluso CC OO y UGT han llegado a proponer un frente común a las otras dos centrales para «hacer mover de su postura de confort» a Confebask en la negociación colectiva. Pero ELA y LAB le dieron portazo a la propuesta incluso antes de que se oficializara indicando que Unai Sordo y Raúl Arza ya se habían decantado por crear un frente con la patronal.