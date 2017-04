El desencuentro entre ELA y el Ejecutivo Vasco va 'in crescendo'

Las relaciones entre el principal sindicato de Euskadi (40% de representación) y el Gobierno Vasco pasan por uno de los «peores momentos de la historia» -así lo reconocía 'Txiki' Muñoz a este medio- y no tienen visos, además, de reconducirse. El último capítulo han sido los presupuestos vascos, y en ciernes está el apoyo que previsiblemente otorgará el PNV al Gobierno de Mariano Rajoy en las cuentas del Estado, que se someterán el próximo jueves al aval del Parlamento. Un acuerdo que, de materializarse, elevará el tono de las críticas de la central nacionalista. De hecho, 'Txiki' Muñoz ya ha dejado caer alguna advertencia.

Pero a fe de no entrar en la futurología, el pasado más reciente nos lleva a los presupuestos vascos. ELA entró de lleno en el debate político -no es la primera vez- al recomendar a EH Bildu que no apoyase unas cuentas que, a su entender, no respondían al giro social que reclamaba la coalición abertzale. Una «injerencia», como calificó el partido jeltzale, que sentó muy mal en las filas del PNV, por entender que marcaba el terreno y condicionaba la decisión de EH Bildu. La coalición abertzale no apoyó los presupuestos, aunque dejó claro que se trataba de una decisión propia y que no obedecía a ninguna presión.

Con todo, se trata del último capítulo de una larga serie de desencuentros, que se remontan a varios años atrás. ELA hace gala de su autonomía política y no le duelen prendas en criticar sobre todo la política fiscal -una herramienta que considera básica- además de la laboral y económica. Pero las fricciones se han producido sobre todo en cuestiones laborales. La central nacionalista acusa al Gobierno de alinearse con la patronal, y en este sentido los acuerdos de la Mesa del Diálogo Social de julio del año pasado -pactados con Confebask, CC OO y UGT- en los que se defendían los pactos en minoría para desbloquear la negociación colectiva, levantaron en armas a ELA y también a LAB. Un año antes ambas centrales acusaron también al Ejecutivo vasco de apoyar la «pretensión de Confebask de querer ilegalizarles» en un documento enviado a la CEOE. La patronal y el Gobierno Vasco lo desmintieron.

Y a todo ello, hay que sumar que 'Txiki' Muñoz no le perdona al lehendakari, Iñigo Urkullu, que se haya negado a recibir al responsable del sindicato hegemónico.