La EPA enfría el empleo de Gipuzkoa

Los datos que arrojan las dos encuestas oficiales de empleo (la PRA que elabora el Eustat y la EPA del INE) se asemejan a una ducha escocesa. Y es que mientras la primera nos somete a una reconfortante ducha de agua caliente, con cifras que nos llenan de optimismo, la segunda nos rebaja de golpe toda esa euforia al arrojarnos un jarro de agua fría, por no decir helada. Esto es lo que ha ocurrido esta semana en lo que respecta, sobre todo, a los datos de Gipuzkoa. No es la primera vez y seguramente no será la última.

El martes la PRA nos zambullía en un escenario prometedor al apuntar que en nuestro territorio la tasa de paro bajaba por primera vez del 10% y lo situaba en el 9,3%, hasta remontarnos prácticamente a finales de 2012 para encontrar un índice similar. Todo ello era fruto de un descenso de 6.300 desempleados en el último trimestre y un aumento de 2.600 ocupados. Pues bien, ayer, dos días después, la EPA decía lo contrario. Es decir, que el número de desempleados aumentaba entre enero y marzo en 2.100 personas en relación al periodo anterior y que la de ocupados caía en 5.600.

La primera consecuencia es que la tasa de paro del territorio sube del 9,95% que había marcado a finales de 2016 al 10,72%. Eso sí, sigue siendo la más baja de Euskadi y la segunda más baja del Estado, por detrás de la de Navarra (10,25%), que también aumenta el número de personas en paro. La cifra total de desempleados se ha situado a finales de marzo en Gipuzkoa en 34.600.

El aumento del número de parados se da entre la población que estaba ocupada, es decir, que ha perdido su puesto de trabajo, ya que los desempleados que buscan un primer empleo se mantiene estable. Pero es más preocupante el descenso de la ocupación, además lo hace con fuerza, al computarse esos 5.600 empleados menos, lo que deja el total de personas con trabajo en 288.000.

Baja la población activa

El hecho de que toda la caída de la ocupación no se traduzca miméticamente en el aumento de parados se debe a que se ha producido también un descenso de la población activa, es decir, de las personas ocupadas más las que buscan empleo, lo que denota que son menos los que se lanzan al mercado laboral. En concreto, la población activa se ha reducido en 3.600 personas respecto al trimestre anterior y en 12.600 en relación a un año antes.

Este no es un fenómeno exclusivo de Gipuzkoa, ya que ocurre lo mismo en la CAV, donde las personas activas disminuyeron en 13.500 en el último trimestre. Eso es lo que explica que el paro se redujera en 5.800 personas, pese a que la ocupación también lo hizo en 7.700. Eso sí, Euskadi ha sido la comunidad en la que más ha disminuído porcentualmente la cifra de desempleados, un 4,60%. Y es que en el conjunto del Estado la evolución es similar a la de Gipuzkoa, ya que aumentó el número de parados en 17.200 hasta los 4.255.000 y descendió el de ocupados en 68.800, hasta quedar la cifra total en 18.438.000.

Pero volviendo a Gipuzkoa, la caída de la ocupación se produce fundamentalmente en el sector servicios, ya que a finales de marzo había 6.400 personas menos trabajando que en el trimestre anterior y 15.300 menos que un año antes. Una cuestión que podría explicarse en parte por el hecho de que este año la Semana Santa haya caido en abril y no en marzo, como ocurrió en 2016. Con todo, pone en evidencia la volatilidad de los empleos que se crean en este sector. La construcción también pierde 1.600 ocupados respecto al trimestre anerior y 2.800 en relación a un año antes. En la misma línea se conduce la agricultura, que se deja 700 empleos respecto a diciembre de 2016.

El lado bueno lo tenemos en la industria, el gran motor económico y el que crea empleo más estable y de mayor calidad. De hecho, ha sido el único que ha aumentado la ocupación con 3.000 empleados más que en el trimestre anterior y 6.400 más que un año antes.

ELA y LAB se mostraron muy críticos con los datos de empleo, que, a su entender, supone un agravamiento de la situación del mercado laboral. El sindicato abertzale incidió en que la caída de la ocupación ha afectado sobre todo a las mujeres, mientras que el sindicato dirigido por 'Txiki' Muñoz destacó que la caída de la población activa se debe a que la ciudadanía cada vez tiene menos esperanza de encontrar empleo. Por su parte, el secretario general de CC OO de Euskadi, Unai Sordo, indicó que la bajada del paro no se consolidará sin una mejor distribución de la riqueza. El Gobierno Vasco no valoró ayer los datos de la EPA.