Una profesión de riesgo y con mucho arraigo familiar

Más allá del día a día, cuando se les pregunta a los estibadores qué es lo más duro de su profesión, no dudan en contestar que la gran flexibilidad. Y es que señalan que tienen que estar disponibles las 24 horas del día y los 360 días del año. Aunque existan unos turnos prefijados, estos pueden variar en función de los tráficos que entren al puerto. «Te puedes presentar a las 7.20 de la mañana y decirte que no hay trabajo, pero tener que ir por la tarde porque no es suficiente con el personal previsto para realizar toda la tarea que hay en ese momento», relatan. Además, las jornadas que van de 7 a 14.00 horas y de 14.00 a 21.00 horas se prolongan otras dos horas, que se denominan de 'adelantamiento del buque', precisamente para acelerar las tareas de estiba y desestiba.

El de la flexibilidad es uno de los principales imponderables de este trabajo, apuntan, pero no es el único. La climatología es otro de ellos, ya que están expuestos a los rigores del invierno y también a los calores del verano. «Cuando hace frío te hielas, y en verano te achicharras». A ello hay que añadir, dice, Eneko, el humo que respiras de los tubos de escape de los vehículos.

Y hay otro aspecto, como es el riesgo de manipular mucho peso. Aunque señalan que se adoptan todas las medidas necesarias de prevención de riesgos laborales, además de recibir los cursillos oportunos, «no existe el riesgo cero, sobre todo cuando manejas toneladas de materiales». En este sentido, recuerdan que hace un mes tuvieron que descargar el gran transformador que posteriormente fue transportado por el megatruck hasta Oiartzun. Pesaba ni más ni menos que 400 toneladas.

«Para poder dirigir la maniobra, hay que estar en contacto físico con la pieza», señala Eneko, por lo que cualquier movimiento imprevisto puede ser fatal. En este sentido, señalan que la estiba te obliga a estar con los cinco sentido alerta en todo momento. «Aquí, los accidentes normalmente no se solucionan con tiritas», remarcan. «Cuando ocurre, suelen ser graves». Aunque hay que remontarse más de tres lustros para rememorar el último accidente mortal en el Puerto de Pasaia. Un trabajador quedó atrapado debajo de una gran pieza. Aún tienen vívida aquella imagen de cómo quedó. Sobran las palabras.

Eneko, Raúl y Javier son de la misma quinta. Les hicieron fijos en julio de 2002, «en Magdalenas», recuerdan, aunque llevaban varios años como temporales. Empezaron de jóvenes, ya que tienen 37, 40 y 44 años, respectivamente. A Eneko no le duelen prendas en admitir que la estiba ha sido tradicionalmente una profesión heredada. «Lo hemos mamado desde pequeños». En su caso, también trabajaban en el Puerto su padre y su hermano. Javier quiere dejar claro, sin embargo, que aunque hay muchas sagas familiares, no es exclusivo de la estiba, porque también ocurre en otras empresas del territorio. «Y nos lo curramos mucho para poder entrar», remarca. Eso sí, explica que la última contratación de personal, que se hizo a mediados de diciembre, se efectuó mediante un proceso de selección. Nuevos aires, por lo tanto, para una profesión con mucho arraigo.