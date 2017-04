Basque Industry 4.0, Hannover Messe azokan

Apirilaren 24tik 28ra Alemaniako Hannover hirian egingo den Hannover Messe azokan standa jarriko du Eusko Jaurlaritzak, Basque Industry 4.0 markapean, 4.0 arloan Euskadin egiten ari den lana ezagutzera emateko. Horrela, munduko industria-azokarik garrantzitsuena den horretan Basque Industry 4.0 estrategiaren aurkezpena egingo da lehen aldiz.

Aurten 60 ediziora heldu den azoka puntako teknologia, material eta ideientzako merkatu garrantzitsuena da. Erakusketak zortzi azoka garrantzitsu biltzen ditu toki bakar batean, posible eginez industria eta aplikazio esparru desberdinen arteko elkarreragina eta integrazioa. Prozesu industrialen automatizazioa, eraikinen produkzioa eta automatizazioa, energia teknologien gama zabala, software industriala eta zerbitzuetarako softwarea dira arlo nagusiak, eta sektore horietan guztietan Hannover Messe Europako erakusleiho handiena.

Euskal enpresak duela bi urte hasi ziren Hannoverrera joaten, batzuk bakarka eta beste batzuk, aldiz, klusterretan elkartuta. Aurtengo edizioan Euskadiko 26 enpresa izango dira bertan: Betico Compressors, Xubi Engranajes, Jaure, Goizper, Grindel, NBI Bearings Europe, Iraundi, Stern Hidráulica, Desarrollos de Proyectos Hidráulicos, Niasa Neff y Asociados, Merytronic 2012, Pronutec, Fanox Electronics, Uriarte Safybox, Electrotécnica Arteche, Bilboko Merkataritza Ganbara, Lesol, Gurelan, Fundigex, Fundiciones Aizpurua, Lazpiur, Laminados Losal, Forging Products Trading, Fastenex, eta Egondo.

Enpresen presentziarekin batera, nobedade bezala Euskadik foro garrantzitsu hori aprobetxatu nahi du ezagutzera emateko nolako aurrerapenak egin dituzten euskal enpresek, teknologi zentroek eta unibertsitateek 4.0 Industriaren arloan.

Izan ere, azken urteetan Eusko Jaurlaritzak, Espezializazio Adimendunaren Estrategia lantzeko prozesuan, Fabrikazio Aurreratua identifikatu baitu ildo estrategikotzat, Basque Industry 4.0 izena eman eta honako apustu hauek eginez: ekoizpen-sistema eta baliabideetan adimena txertatzea, sortzen ari diren teknologia eta gaitasunak produktu eta prozesu berrietarako baliatzea, material aurreratuak balio erantsi handiagoko konponbideetan edo prozesu hobetuetan txertatzea, erabilitako baliabideen eraginkortasun eta iraunkortasuna eta balio erantsi handiko zerbitzuak integratzea.

108 metro koadroko erakustokia

Hannover Messe azokan parte-hartzea Basque Industry 4.0 estrategiaren Gidaritza Taldeko kide diren erakundeek antolatu dute; hau da ACICAE, AFM, GAIA eta ENERGIA Klusterrak, TECNALIA eta IK4 plataforma teknológikoak, Mondragon Unibertsitatea, Eusko Jaurlaritza, SPRI, Foru Aldundiak eta Innobasque. Gidaritza Taldeko kideez gain, Euskal Herriko Unibertsitateak eta Deustuko Unibertsitateak ere egin dute edukien ekarpena, baita hainbat euskal enpresak ere. Guztira 40tik gora erakunde izan dira era batera edo bestera kolaboratu dutenak euskal industria-estrategiaren guneak eduki erakargarriak izan ditzan.

Arantxa Tapiak ekimenaren aurkezpenean azpimarratu zuenez «azoka hau aukera ezin hobea da 4.0 industrian Euskadik dituen indarguneak ezagutzera eman eta beste herrialde batzuetako enpresa zein eragileekin partekatzeko».

Basque Industry 4.0 standa, Hannover Messeko 8.pabilioan kokatuta egongo da, A36 gunean hain zuzen ere: 108 metro koadro ditu, harrera tokiaz gain, bilerak eta aurkezpenak egiteko espazioa, eta areto birtualak osatzen dute standa. Bertan, Fabrikazio Aurreratuaren euskal estrategia aurkezteaz gain, Euskadiko unibertsitate, lanbide heziketa, zentro teknologiko, kluster elkarte eta enpresek 4.0 arloan garatu dituzten eta garatzen ari diren proiekturik garrantzitsuenak eta esanguratsuenak emango dituzte ezagutzera, euskarri desberdinak erabiliz: pantailak, errealitate birtuala, errealitate handitua, hitzaldiak eta abar…

Standaren irudiari dagokionean berriz, Euskadiko hiru lurralde historikoetako toki ezagunak eta 4.0 industriako proiektuen marrazkiak uztartu dira, tradizioaren eta teknologiarik aurreratuenaren arteko lotura garatuz.

Horrez gain, Hannover Messe azokaren egitarau orokorraren barruan bi hitzaldi eskainiko ditu euskal ordezkaritzak. Astelehenean bertan : Industry 4.0 meets the Industrial Internet Forum zikloaren barruan, Euskal Berrikuntza Nodo Digitalaz hitz egingo dute, Jose Esmorisek, 4.0 Gidaritza Taldeko ordezkariak eta Spriren zuzendari nagusi Alexander Arriolak. Asteazkenean, berriz, Young Tech Enterprises zikloaren barruan, BIND 4.0 azelerazio programa aurkeztuko dute Spri, Danobat eta Innovaek.

Azoka baliatuz, halaber, 'Invest in the Basque Country' jardunaldia egingo dute Eusko Jaurlaritzak eta Sprik. Arantxa Tapia sailburuak Euskadik inbertsiorako dituen indarguneak aurkeztu ondoren, Euskadiko inbertsore alemaniarrik handiena den Mercedes-en esperientzia ezagutzeko aukera egongo da, Emilio Titos, Mercedes-Benz Españako zuzendariaren eskutik. Jarraian mahai inguruaren txanda izango da, non Ulrich Mehlmann (PMG Holding-Polmetasa), Valentín Guisasola (Shaeffler Group) eta Thays Zapaterok (Siemens) alemaniar inbertsoreek Euskadin izandako eskarmentuaz eztabaidatuko duten.