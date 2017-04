Iberdrola España nombra consejera a Sara de la Rica

Iberdrola España, la filial del grupo eléctrico vasco que agrupa las actividades de sus sociedades en el país, ha incorporado a la catedrática de Economía de la UPV Sara de la Rica a su Consejo de Administración, en el que es, además, la primera mujer que ocupa un puesto de estas características en dicho 'subholding'. La experta universitaria sustituye en el cargo a Juan Manuel González Serna, designado el pasado 31 de marzo nuevo consejero de la compañía matriz, Iberdrola.

De la Rica (Bilbao, 1963), que accede al cargo como consejera independiente, está doctorada en economía por la Universidad del País Vasco y es catedrática en el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II. Entre otros puestos y actividades profesionales que desarrolla en la actualidad es miembro del Consejo de Administración de la Agencia Vasca de Turismo Basquetour, del Consejo Asesor de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), del Comité Científico del Instituto Vasco para la Evaluación Educativa y miembro de Honor de la Asociación Española de Economía. Además, dirige y coordina el Informe Laboral de Euskadi.

Asimismo, es investigadora asociada a FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), a CreAM (Centre for Research and Analysis of Migration-Londres) y a IZA (Instituto para el Estudio del Mercado de Trabajo-Bonn).

Ha pertenecido a diversos consejos editoriales y evaluadores de proyectos de investigación y publica artículos académicos en revistas nacionales e internacionales de temas económicos, especialmente laborales. Además, ha sido presidenta de la European Society for Population Economics y miembro de su Consejo Ejecutivo.