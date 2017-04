«El tejido industrial y mirar al mundo hacen de Euskadi tierra de 'campeones ocultos'»

¿Por qué un lugar tan pequeño como el País Vasco, que no llega a 2,2 millones de habitantes, alberga un considerable número de empresas líderes mundiales? El investigador principal del área de Internacionalización de Negocios de Orkestra, Bart Kamp, apunta como razones al tejido industrial de Euskadi, a la existencia de pymes grandes, a la tradición vasca de mirar hacia afuera, a la cultura y compromiso de unión y a un entorno político-administrativo autónomo y descentralizado.

La densidad de estos 'campeones ocultos' en un territorio «guarda relación con el porcentaje del PIB territorial que proviene de actividades industriales. Otras regiones de España o Europa que basan su economía en servicios cuentan por definición con menos empresas industriales y un tejido en el que se puedan apoyar». Además, «hay pymes grandes que actúan como tractoras de otras más pequeñas», comenta Kamp.

El investigador destaca también que «la vocación internacional, el mirar hacia afuera, la 'weltanschauung' (visión del mundo en su acepción alemana) de los empresarios es otro ingrediente. En España, en general, en la periferia hay muchas zonas que miran hacia Francia, Inglaterra u otras partes del mundo más o al menos igual que hacia el interior del propio país».

En este sentido periférico, Kamp constata que se da una alta densidad de líderes internacionales en zonas relativamente alejadas de los grandes centros de poder. «En Alemania, por ejemplo, se encuentran en zonas como Baden-Württemberg (extremo sur) y no cerca de Berlín. En Italia, sobre todo en el eje septentrional entre Turín y Venecia y no cerca de Roma. Y en España, en Euskadi, que no es precisamente una zona vecina a Madrid».

Según Orkestra, esa distancia con el centro impulsa a las personas y las empresas a valerse por sí mismas, a no mirar a un Estado protector para sacar un negocio adelante. «Aunque no son factores determinantes, aportan consistencia al 'cocktail' de iniciativa propia, de perseverancia, de unión de fuerzas y compromiso con el proyecto que hace más probable que emerjan y prosperen este tipo de 'campeones ocultos' en un territorio como el vasco» que, además, tiene «un sistema político-administrativo descentralizado».

«Obviamente no quiere decir que todas las empresas de estas zonas periféricas tendrán esa actitud y sean competitivas a nivel internacional, y tampoco que las que sí lo son lo deben a ese entorno, pero los factores indicados ayudan a crear un círculo virtuoso», concluye Kamp.