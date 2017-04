Hacienda: «Los datos más pegados al terreno invitan al optimismo»

Desde el departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, su director de Economía y Planificación, Jordi Campàs, prefiere no aventurar si, como sucediera el año pasado en dos ocasiones, el Ejecutivo elevará también en 2017 su previsión de crecimiento del PIB. No se puede descartar, pues el gabinete de Pedro Azpiazu coincide con los analistas en que las cosas van mejor de lo esperado. ¿Por qué? Muy sencillo, explica, más allá de los datos macro y de las grandes estadísticas, lo micro, lo más pequeño pero también más pegado al terreno, parece que funciona. Y mucho. «Los datos del primer trimestre, que en el ámbito de la industria estarán afectados por la parada técnica de una gran instalación (en alusión a Petronor) apuntan a una desaceleración mucho más suave de lo que creíamos; eso va con más lentitud de lo estimado inicialmente», dice. De vuelta a esos datos 'micro', Campàs pone la lupa en el mensaje lanzado recientemente por los clústeres del País Vasco; unas organizaci0nes «que son testigos importantes de lo que sucede y de las perspectivas más inmediatas», añade. Así, el responsable de Economía y Planificación del equipo de Pedro Azpiazu asegura que «los datos más recientes animan a pensar que la dinámica positiva continúa e invitan al optimismo». En línea con esas buenas sensaciones, subraya, «cabe pensar que si el petróleo mantiene su actual cotización (en el entorno de los 50-55 dólares por cada barril de Crudo Ligero Brent), podemos hablar incluso de que el saldo exterior podría llegar a ser positivo, y aportar al crecimiento del PIB, y no neutro como preveemos para este año».