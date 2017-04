Estar a la sombra para ser felices

Aunque del estudio de Orkestra Instituto Vasco de Competitividad se desprende que el número de empresas vascas líderes en nichos de mercado internacionales son al menos 35, en el listado que ofrece en su informe sólo menciona expresamente como tales a 24 de ellas, ya que según aclaran sus autores las restantes prefirieron que no se las citara. Y es que ese es otro de los rasgos que define también a buena parte de estas compañías y por la que asimismo se las califica de 'ocultas'. A algunas no les interesa publicitar demasiado su posición de liderazgo en los mercados para no dar pistas a sus competidores y pueden preferir minimizarla. El silencio es su zona de confort y la discreción para concentrarse en su verdadero propósito -tener un negocio exitoso en los mercados internacionales- es su máxima. «En Bélgica, en alusión a este tipo de empresas, hacen referencia al dicho francés 'pour vivre heureux, vivons cachés!' (para vivir felices, vivamos ocultos)», dice Kamp.