«La prevención de riesgos laborales empieza con una buena comunicación»

La prevención de riesgos laborales está a la orden del día. La sociedad guipuzcoana está muy concienciada en este causa y Nicoleta Plesoianu da fe de ello. La directora de CFP Servicios de Prevención conoce muy bien cómo seguir mejorando en esta cuestión.

- ¿Cuáles son los riesgos laborales sobre los que hay que prevenir?

- Nos encontramos con diferentes especialidades. Entre ellas, tenemos cuestiones relacionadas con la seguridad en el trabajo y la higiene. También hay que cuidar mucho la ergonomía o los movimientos y posturas que adquirimos a la hora de trabajar. Luego, hay que mencionar también la psicosociología aplicada que se refiere al ambiente laboral en el que se está inmerso: si hay estrés, conflictos, relaciones... Hace referencia al estado emocional del empleado. Hay que comprobar si la empresa hace todo lo posible para que su trabajador sea feliz.

«En el ámbito de la prevención de riesgos laborales no hay que mirar el precio»

- ¿Cómo se funciona en cuestión de riesgos laborales?

- Un técnico debe realizar una evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo. Luego, entraría en juego la figura del médico, quien debe estudiar esa evaluación de riesgos, considerar las medidas que se proponen y hace un análisis clínico a los trabajadores. Con todo ello, el facultativo debe decidir si ese empleado es apto para realizar esa función. Nosotros siempre buscamos realizar un reconocimiento médico exhaustivo de cada empleado.

- ¿Hay posibilidad de prevenir todos los riesgos laborales?

- Ese es el objetivo, que se prevengan todos los riesgos. Esto depende mucho de la entrevista entre el técnico y el trabajador. El empleado debe especificar todas las tareas que realiza. Debe haber una buena comunicación. Esta descripción es vital, porque a partir de ello el técnico realiza la evaluación. Si ese diálogo es de calidad, se pueden prevenir todos los riesgos. También es necesaria la implicación directa del empresario, ya que si no lo hace, es muy difícil que la prevención se lleve a cabo y que se respete el plan establecido.

- ¿En qué sectores se necesita una mayor prevención?

- La construcción ha sido desde siempre el que ha tenido una mayor siniestralidad y en el que se ha insistido más sobre la prevención. También hay que tener en cuenta a los trabajadores que se dedican al mantenimiento industrial. Aquí también hay mucha siniestralidad. En el sector servicios los accidentes suelen ser más en lo que denominamos 'in itinere', que son los que se producen durante el desplazamiento del trabajador a su puesto de trabajo o viceversa. Luego, en todos los sectores es muy importante la higiene.

- ¿Qué consejo daría a una empresa dedicada a la construcción?

LA EMPRESA 1999 año de fundación. La firma tiene actualmente 80 trabajadores en sus seis centros, dos de los cuales se encuentran en Gipuzkoa, concretamente en Eibar y San Sebastián. ACTIVIDAD Prevención de riesgos laborales: Dos líneas de trabajo: un servicio ajeno dirigido a pymes y otro propio para grandes empresas

- Estas compañías se preocupan cada vez más por cumplir la Ley, pero para que la prevención se haga en condiciones se necesita más dedicación e implicación. Muchas veces se lo toman como un mero trámite y no se paran en la importancia de prevenir los accidentes como se debería. Fuera de España se valora mucho más la labor que hace un técnico especialista en prevención de riesgos laborales. Aquí se mira mucho el precio. Hay todavía mucha labor de concienciación que hacer con los empresarios. No se debe valorar la oferta únicamente desde el punto de vista económico.

- En lo referente a la salud del trabajador, ¿en qué áreas se debe incidir?

- Por parte del Ministerio de Trabajo y de Adegi se está haciendo una labor importante de concienciar sobre la salud del trabajador. Nosotros ahora estamos elaborando un proyecto de empresa saludable que dispondrá de recomendaciones y consejos que pueden ir desde cuestiones como la nutrición hasta temas de la columna vertebral. Estos dos aspectos resultan muy importantes, al igual que el de la psicosociología en el trabajo, donde todo se basa en el respeto y en la consideración entre compañeros.

- ¿Se interesan las empresas guipuzcoanas por dar formación en prevención laboral a sus trabajadores?

- Las que más de todo el Estado. En nuestras oficinas de Gipuzkoa es donde más formación e interés existe. De hecho, el director territorial de aquí dedica muchísimo tiempo a estudiar la mejor formación para las empresas, siempre acompañándolo con la evaluación de riesgos y la médica. Este profesional está consiguiendo una gran fidelización y concienciación por parte de las compañías, que suelen comenzar con los servicios mínimos que la Ley exige y luego dan más pasos. Por parte de Adegi también se está haciendo mucho trabajo en este sentido. Además, no se da una formación con contenido pobre, sino de calidad y que surge por la necesidad.

- ¿Qué ventajas tiene la tarjeta sanitaria propia de CFP?

- Se trata de un servicio puesto en marcha este año. Tenemos un acuerdo con varias clínicas gracias al cual los trabajadores y sus familiares directos de las empresas que tienen contratado con nosotros la medicina de trabajo se benefician de descuentos importantes.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

- Estudié ingeniería industrial en Rumanía. En 1995 me contrató el equipo de balonmano del Arrate y estuve viviendo en Eibar durante cinco años. Fui jugadora profesional hasta 1997. Una vez que vi que mi vida deportiva se estaba acabando realicé un gran esfuerzo para integrarme. Hice muchos cursos y empecé a trabajar en 1999 en una empresa que gestionaba cursos de formación. Así entré en este mundo de prestación de servicios a empresas. Poco después, creamos CFP.

- ¿Qué le gusta de su trabajo?

- Me ha ido atrayendo el contacto con las empresas clientes, resulta un privilegio y es enriquecedor. Cualquier empleo no te da la posibilidad de compartir tantos sectores y tantas actividades. Me permite evolucionar y considero que hay que tener inquietud.

- ¿Cuáles serían las señas de identidad de CFP?

- Nuestras personas. Tenemos el mejor médico especialista de trabajo que hay en España. Soy subjetiva, pero lo creo. Tenemos un gestor de formación que está al día con todos los cambios legislativos. Tiene mucho interés. También tiene mucha implicación el especialista en higiene de nuestra empresa. Resaltaría todo el esfuerzo que se hace por parte de todo el equipo.