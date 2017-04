Las constructoras vascas se diversifican y salen al exterior para capear el parón de la obra civil

El fuerte viento de cola que empuja a la economía vasca se queda en mera brisa, cuando no en calma chicha, en el sector de la construcción. El parón que padece la obra civil desde hace varios años no se ve compensado por el ligero repunte en la edificación de viviendas. Los últimos datos del Eustat, que coinciden básicamente con los de Adegi, indican que el año pasado la obra civil cayó un 11,8%, en tanto que la ejecución de vivienda creció un 4,6%.

El desplome en el desarrollo de infraestructuras lastra una actividad que vivió años de gloria. En Gipuzkoa, hasta poco antes del estallido de la crisis, el sector se benefició de enormes inversiones públicas enfocadas sobre todo a la mejora de la red viaria: ampliación de la A-8, Segundo Cinturón de Donostia, Eibar-Vitoria, Autovía del Urumea, eje Beasain-Durango... Cuando se cerró el grifo, las empresas vascas no tuvieron más remedio que buscar tajo fuera de Euskadi o diversificar su negocio, o ambas cosas a la vez.

La internacionalización se ha convertido en una de las vías para soslayar la crisis, aunque con resultados dispares. Entre los casos de éxito se encuentra BasqueGroup, formado por tres constructoras: la guipuzcoana Altuna y Uría, la vizcaína Cicasa y la alavesa Sarkis Lagunketa (SLK). Esta agrupación, si no la única una de las pocas en el panorama vasco, se creó con el objetivo de analizar mercados internacionales, seleccionar los países, preparar los ofertas y elegir a los socios locales.

Lauren Arrizabalaga, presidente de SLK y coadministrador de BasqueGroup, explica que la salida al exterior fue un imperativo debido a la sobrecapacidad del sector tanto en Euskadi como en el resto del Estado. «En ningún país -refiriéndose a España- la construcción ha supuesto el 15% del PIB. Se hablaba de levantar un millón de viviendas, una auténtica barbaridad».

En el caso de Euskadi, el sector se ve lastrado además por un problema específico. «Estamos ante un minifundio empresarial. Nos falta cultura para salir fuera, porque nos ha sido suficiente el mercado local. No es lo mismo fabricar aquí y exportar que producir allí. En nuestro sector, la internacionalización conlleva producir fuera y esto es algo que no se puede improvisar».

LAS FRASESLauren Arrizabalaga. BasqueGroup Gorka Natxiondo. Grupo Moyua Paul Liceaga. Ascongi-Adegui Nos falta cultura para salir fuera, porque nos ha sido suficiente con el mercado local" El aprendizaje ha sido que a nosotros nos conviene más la diversificación que la internacionalización" Hemos vivido tiempos de superviviencia. Este 'darwinismo' ha impedido miradas de largo alcance"

A este hándicap se añade el pequeño tamaño de las compañías vascas. Arrizabalaga explica que la competencia en el exterior es feroz, especialmente en los concursos públicos promovidos por organismos internacionales. BasqueGroup es una respuesta a esa falta de tamaño. «Hemos abordado proyectos con menor y mayor éxito. El primero que salió bien fueron unas escuelas en Cuzco. También concursamos en obras en el resto del Estado, con proyectos ejecutados en Madrid, Toledo o Segovia».

Por lo que respecta a las perspectivas en Euskadi, apunta que los acuerdos políticos pueden reactivar la obra del TAV. Respecto a la vivienda, señala que se aprecia cierto movimiento en las capitales, pero alerta de que el mercado tradicional, el ligado a la compra de primera vivienda por parte de parejas jóvenes casi ha desaparecido. «La inestabilidad laboral les aboca al alquiler, pero tanto la respuesta pública como privada es insuficiente. El desarrollo de este tipo de vivienda exige a los promotores una fuerte inversión y, como venimos de una crisis larga, las empresas están debilitadas».

La internacionalización no siempre es la panecea. Moyua abrió en 2010 una delegación en Lima para Perú, Colombia y Brasil, asociada con una empresa navarra, pero los resultados no han sido los esperados. La compañía sigue presente en Sudamérica, pero ha decidido centrarse en Gipuzkoa y diversificar el negocio. Gorka Natxiondo, director general del Gupo Moyua, explica que la crisis les obligó a salir al exterior, pero coincide con el coadministrador de BasqueGroup que el tamaño limita las posibilidades. «Somos una empresa pequeña y es muy difícil diferenciarte. Si vas a Brasil a construir un pabellón, también los brasileños saben hacerlo. Si además llevas personal de aquí, resulta que no eres competitivo. A esto se añade que todo el mundo se protege y es muy probable que a los de allí no les guste que lleves tu propia plantilla».

También coincide con Lauren Arrizabalaga en que «la construcción viaja mal. Si eres un industrial y fabricas un buen producto, lo exportas y donde llegue seguirá siendo un buen producto. Nuestro sector no funciona así». En consecuencia, señala Natxiondo, «al salir fuera nos hemos dado cuenta de que nuestro negocio real está aquí».

Ahora bien, ¿cómo va a resolver Moyua la sobrecapacidad de la empresa si se repliega a Euskadi, un mercado al ralentí? «El aprendizaje ha sido que a nosotros nos conviene más la diversificación que la internacionalización», responde el director general. Y pone dos ejemplos. «Hemos entrado en negocios nuevos, como la incineradora, donde la construcción de la planta lleva aparejada una concesión y la gestión». El pasado lunes se firmó el contrato entre la Diputación y la sociedad Ekondikain (Meridian Investments, Urbasar, Altuna y Uria, Moyua, Murias y LKS.

El segundo ejemplo es Illunbe. Moyua, en este caso también junto a la guipuzcoana Altuna y Uría, remodelarán el entorno de la plaza de toros con el fin de reactivar la zona donde se encontraban los cines, bares y comercios, así como las parcelas anejas.

Natxiondo explica que han tenido que «reinventarse». «Debemos ser generadores de oportunidades, con el objetivo de realizar luego los proyectos. En la época de bonanza, las obras estaban en la calle, casi podías esperar a que te llegaran. Ahora tienes que ir a buscarlas». Y, esta situación, no tiene visos de ir a cambiar. El responsable de Moyua también señala que la obra civil en Euskadi sigue a la baja y la vivienda solo se ha reactivado en Donostialdea y Bilbao.

Cronificado

Paul Liceaga, secretario de la Asociación de Constructores de Gipuzkoa (Ascongi-Adegi), corrobora que la falta de licitación de obra pública se ha «cronificado» y que este hecho ha obligado a las compañías a mirar fuera y a buscar nuevas fórmulas de negocio. Respecto a la internacionalización, señala que el resultado ha sido muy desigual. «Cuando las empresas han salido al exterior con la necesidad como compañera, en general ha ocurrido que la estrategia no ha sido la más atinada. Otras han optado por la diversificación, en algunos casos relacionada con la concesión de residencias de ancianos, aparcamientos o desarrollando servicios complementarios a la construcción, como aglomerados o el tratamiento de residuos. Todavía es pronto para concluir cuál de las dos estrategias ha sido la más acertada».

Liceaga renoce su sorpresa ante la falta de alianzas para competir por proyectos de envergadura en España o en el extranjero. «Quizá se deba a que hemos vivido tiempos de supervivencia, en los que las empresas estaban más ocupadas en lo inmediato que en otras estrategias. Este 'darwinismo' ha impedido miradas de más largo alcance».

Un caballo de batalla para Ascongui están siendo las adjudicaciones a la baja, un problema no resuelto. «Este tipo de licitaciones no benefician a nadie, porque el resultado suele ser que la calidad se resiente y luego vienen los sobrecostes». Desde la patronal se ha señalado que las constructoras guipuzcoanas tienen que hacer frente a unas exigencias por parte de la Administración y afrontar un convenio provincial que limita su competitividad, porque no pueden concursar con precios a la baja. Liceaga advierte de que si Adif no cambia los criterios de adjudicación para la construcción de los tramos restantes del TAV y el acceso a las capitales, «las probabilidades de las empresas guipuzcoanas tienden a cero».

Liceaga realiza una valoración con claroscuros de la situación del sector. «La vivienda repunta, muy concentrada en Donostia y Bilbao, debido a la recuperación económica, la reducción del stock y las mayores facilidades de financiación. También se consolida la rehabilitación y los proyectos de ampliación de instalaciones industriales. Sin embargo, la inversión en obra pública y la manera de adjudicarla si no está igual de mal, está peor».