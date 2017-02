«La calidad del empleo debe basarse en un trabajo seguro»

A punto de cumplir los cien días de rigor en el Gobierno, la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José (Sestao, 1966), concede a DV la primera entrevista de la legislatura. Aunque no está acostumbrada al foco mediático, trata de lidiar las preguntas con templanza y gestos de simpatía. Eso sí, la consejera socialista transmite un mensaje claro a favor del «empleo digno y de calidad», lo que significa, dice, «un trabajo seguro». Y apela a los agentes sociales para que se sienten a negociar, ya que considera que la negociación colectiva es el principal instrumento para mejorar las condiciones de los trabajadores.

-El Acuerdo Interprofesional no ha servido para reactivar la negociación colectiva. ¿Qué les diría a los agentes sociales?

-Me he reunido con las cuatro grandes organizaciones sindicales y con Confebask y a todos les he dicho lo mismo. Que las puertas del diálogo están abiertas para todos y que entendemos que es la vía para llegar a conseguir acuerdos y condiciones de trabajo para todos los trabajadores vascos. Y que además, nadie entiende que se hayan puesto las bases para que la negociación sea posible con dicho acuerdo y no se sienten a negociar. Les animaría a dar ese paso y a que las empresas que estén en condiciones de sentarse a negociar lo hagan y sea cuanto antes.

«Animaría a las empresas que estén en condiciones de negociar a que lo hagan, lo que produciría un efecto dominó»



«Hay que desterrar de la conciencia que el accidente de trabajo es inevitable»



«Queremos potenciar el registro de empresas sancionadas por siniestros graves»



«La transferencia de Prisiones nos permitirá aplicar políticas dirigidas a la reeducación e inserción social»

- ¿Y en el ámbito sectorial, que es donde hay más dificultades?

-Yo les animo a que se sienten a negociar, porque una vez que se abra esa vía se producirá un efecto dominó.

-¿Las culpas hay que repartirlas por igual?

-No se trata ni de echar la culpa, ni de repartir culpas, sino de hacerles ver que es la única vía posible. La cerrazón de algunos no tiene sentido cuando la sociedad está demandando que se produzca esa negociación.

-CC OO y UGT salieron el pasado fin de semana a la calle en toda España reclamando salarios y pensiones dignas. El consejero Azpiazu también defendió una subida generalizada de salarios. ¿Es hora ya de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis?

-Yo creo que resultará de la negociación colectiva. Si la negociación no se da es imposible abordar las condiciones de trabajo que necesitan los trabajadores. En cualquier caso, se trata de la mejora de todas las condiciones de trabajo, no solo de los salarios, sobre todo de la calidad. Tiene que ser un trabajo digno y de calidad y eso significa trabajo seguro.

-Hablando de trabajo de calidad. El presidente de la CEOE afirmó que el paro solo bajaría de forma sustancial con empleo precario. ¿Es el signo de los nuevos tiempos?

-Dentro de mis objetivos y dentro del acuerdo de Gobierno y en el Plan de Gobierno está el crear más empleo y de mejor calidad, y la calidad corresponde a mi departamento. La calidad es lo contrario a la precariedad. La precariedad es temporalidad, contratos parciales, el paro en menores, en mujeres, en colectivo que tienen más dificultades para incorporarse al mercado laboral. Cuando estas condiciones mejoren estaremos hablando de un empleo de calidad. Empleo digno es aquel que permite llevar un proyecto de vida, y solo se puede conseguir a través de la negociación colectiva.

-Los sindicatos le piden al Gobierno Vasco que predique con el ejemplo, ya que la interinidad es muy elevada en la Administración; en concreto los eventuales suponen un tercio de la plantilla total. ¿Tienen planes al respecto?

-En el programa de gobierno se prevé el proyecto de ley de Empleo Público. Y dentro de dicho proyecto se plantea la consolidación del empleo temporal. Eso traerá la convocatoria de una oferta de empleo pública que tiene que tener en cuenta la tasa de reposición. Tenemos la ley de presupuestos generales del Estado que establece una tasa de reposición en función del colectivo o del ámbito al que va dirigido. Pero como consejera de Trabajo procuraré que los objetivos que tengo marcados se realicen con el personal adecuado, cubriendo toda la relación de puestos de trabajo, aunque respetando la tasa de reposición. La Administración tiene que dar empleo estable, pero la empresa privada tiene esa responsabilidad. Tenemos que procurar que la empresa privada cree empleo y pueda darse ese crecimiento económico.

-Seis de cada diez desempleados son de larga duración. Es uno de los retos que tiene Lanbide y los sindicatos reclaman que lo aborde directamente, sin externalizar esa función.

-Es un ámbito que corresponde a la consejera de Empleo y en el que prefiero no entrar.

-La oposición ha reclamado en el Parlamento un único departamento de Empleo y Trabajo. ¿Se puede ser eficaz en las políticas de empleo repartiendo las funciones entre dos departamentos?

-Esa separación lo que hace es darle la importancia que corresponde al empleo y al trabajo. Lo importante es tener un proyecto y un objetivo común. El objetivo es crear empleo y de más calidad. Y en esto no están implicados únicamente los departamentos de Empleo y de Trabajo, sino que corresponde a más consejerías. Lo fundamental es aportar cada uno la experiencia y el conocimiento en esas áreas y la coordinación. Nos estamos coordinando muy bien para afrontar este reto.

-¿Surjen roces?

- De cara a coordinarnos estamos intentando estar presentes en los foros en los que se toman decisiones comunes, que afectan a ambos departamentos.

-En Euskadi han aflorado 10.500 empleos irregulares en los últimos cuatro años. Se ha creado una comisión interadministrativa de Inspección de Trabajo y de Seguridad Social entre el Gobierno Vasco y el estatal. ¿Es solo la punta del iceberg? ¿Qué objetivos se marcan?

-Estamos preparando esos datos y los daremos a conocer en breve.

- Su departamento prevé reforzar la Inspección de Trabajo con otros seis inspectores para llegar a los 44. ¿Para cuándo?

-Para mayo esperamos tener los inspectores nuevos que reforzarán la plantilla y estamos tramitando la posibilidad de crear plazas de la subescala de prevención de riesgos laborales, que implicaría la creación en la relación de puestos de trabajo.

-¿La plantilla de prevención de riesgos laborales se añadiría a los inspectores?

-Sí, lo que ocurre es que para crearlo estamos esperando una OPE en el ámbito estatal, en la que tienen que acceder a esa subescala, y luego nosotros la introduciremos en la relación de puestos de trabajo.

-¿Se han cuantificado esos puestos?

-Todavía tenemos que analizarlo. Pero los porcentajes son 50% en Bizkaia, 30% en Gipuzkoa y 20% en Álava. Para crearlos tenemos que amortizar plantilla, porque el aumento de plantilla tiene que ser cero.

-Los sindicatos dicen que el ratio de inspectores de Euskadi está por debajo de Europa. ¿Con los seis que se van a incorporar nos situaríamos en niveles semejantes?

-Creo que los ratios a nivel estatal se cubren con esa plantilla.

-Anunció la creación de un buzón telemático para que los trabajadores puedan enviar denuncias anónimas. ¿Se ha puesto ya en marcha?

-Estamos en ello. Tenemos intención de ponerlo en marcha en el plazo más breve posible. Se insertará en la página web del Gobierno Vasco y nuestra idea es que este buzón complemente la actividad de inspección de trabajo, que actúa de oficio o en las funciones previstas en la ley. Creemos que es una forma de que los trabajadores que tengan que denunciar cuestiones que afectan a la Inspección de Trabajo lo puedan hacer libremente, sobre todo en pymes, donde no hay representación sindical, a través de la cual nos llegan muchas denuncias, o que tengan miedo a las represalias de los empresarios. También las empleadas de hogar, un sector en el que no se denuncia ante el temor a perder el puesto de trabajo. Esas denuncias luego se investigarán por parte de los inspectores.

-¿Existen precedentes en otros sitios?

-El Ministerio de Empleo tiene uno similar.

-¿Y es realmente eficaz?

- Sí. En unos meses podremos saber lo que nos está llegando y analizar si es efectivo y está aflorando también un fraude fiscal.

-¿Estará en funcionamiento antes del verano?

-Nuestro objetivo es que sea así.

-Uno de los objetivos es evitar fraudes en la contratación. ¿Se pueden cuantificar los niveles de fraude? ¿Son elevados?

-No tengo ese dato. Pero vamos a llevar a cabo campañas específicas orientadas hacia la contratación, a las condiciones de empleo y a la discriminación. Luego podremos ver qué datos arrojan.

-Los sindicatos y algunos expertos denuncian que la contratación parcial encubre muchas veces jornadas más amplias que no se pagan ni declaran. ¿Ese es uno de los nichos en el que hay que poner el foco?

- Hay que investigarlo y ver qué aflora y dónde se tienen que focalizar las campañas contra el fraude.

-La siniestralidad laboral está creciendo y no se puede achacar a la mayor actividad laboral porque también se incrementa el índice de incidencia, los accidentes por cada mil trabajadores. ¿Las empresas se han relajado durante la crisis?

-Para nosotros es prioritario abordar este asunto. En esta legislatura vamos a establecer objetivos, que aunque parezcan utópicos para nosostros son importantes. Es fundamental la información y la formación, sobre todo en las pymes, donde no existe la figura del delegado de prevención. Aunque el riesgo cero no existe, hay que desterrar la conciencia de que el accidente de trabajo es inevitable.

-Muchos de los accidentes laborales se producen como consencuencia de la subcontratación. En un caso reciente registrado en Gipuzkoa, LAB denunció que conocieron el siniestro por el entorno familiar y no por la empresa. Luego falleció. ¿Hay empresas que tratan de ocultarlo?

-Yo creo que el tema de la contabilización no es lo importante, sino ir a atajar el problema. Estamos intentando que los datos se les trasladen a todas las centrales. El mes pasado nos reunimos con todos los sindicatos para darles toda la información. Esa es la línea: la transparencia. En esta legislatura queremos activar el registro de infracciones por sanciones muy graves en materia de siniestros laborales y de empresas sancionadas.

-¿Hasta ahora no existía ese registro?

-Queremos potenciarlo. El decreto que lo puso en marcha es del año 2012. La cuestión es que para que figuren en dicho registro tiene que haber una sentencia en firme.