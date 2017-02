El Gobierno modificará la norma sobre la plusvalía municipal para adecuarla a la sentencia del TC

El Ministerio de Hacienda modificará el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el tributo en los casos de las ventas de inmuebles sin ganancia o a pérdidas, según confirmaron fuentes del departamento de Cristóbal Montoro. En concreto, el fallo del TC conocido el viernes de la pasada semana respondía al recurso de una promotora que tuvo que hacer frente al impuesto que le giró el Ayuntamiento de Irun tras la venta de unos terrenos por un precio cinco veces inferior al que pagó en su día por ellos.

El tribunal declaró inconstitucionales varios artículos de la norma foral de Gipuzkoa por las que se rigen esas plusvalías al entender que va contra el principio de capacidad económica tributar por este impuesto cuando la venta del inmueble se ha realizado con pérdidas.

Fuentes del Ministerio de Hacienda trasladaron a Europa Press que, de momento, el fallo afecta únicamente a la Diputación de Gipuzkoa, pero confirma que modificará la norma estatal al respecto, que es exactamente igual que la que rige en territorio foral.

El tributo, que recaudan los ayuntamientos, se aplica de acuerdo con una fórmula que toma como base el valor catastral del suelo y lo multiplica por un coeficiente en función del número de años que hayan transcurrido entre la compra y la venta, con lo que se paga siempre por el vendedor aunque el inmueble se haya vendido con pérdidas, situación que se ha repetido en numerosas ocasiones tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que ha motivado varios recursos al Constitucional. Al menos cuatro se encuentran a la espera de resolución.

La del alto tribunal, adoptada por unanimidad, reitera que «en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial», como sucede cuando la venta del inmueble se produce sin obtener ninguna ganancia o incluso con pérdidas. De este modo, precisa, «no podrá crear impuestos que afecten a aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia».

El TC señala también que la fórmula prevista en la norma para calcular el impuesto provoca que deba pagarse igualmente en aquellos supuestos en los que el valor de los terrenos no se ha incrementado o incluso ha disminuido, «una circunstancia esta última no poco frecuente» como consecuencia de la crisis económica. En consecuencia, indica que, a partir de la publicación de la sentencia, «corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones del régimen legal del impuesto que permitan no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana».

Por todo ello, el Ministerio de Hacienda trasladó ayer que el impuesto se modificará de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional y que lógicamente afectará a la financiación local, dado que se trata de un impuesto municipal, en un momento en el que el Gobierno prepara una reforma de dicha financiación y ha creado para ello un grupo de expertos.

Reunión con la Femp

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha solicitado ya una reunión con el Gobierno para analizar la modificación del impuesto. Según indicó, la Federación está «estudiando a fondo» la sentencia porque lo declarado inconstitucional no es el impuesto sino la fórmula para su cálculo, por lo que «el Legislativo es el que tiene que decidir». Caballero recordó que ya han advertido en diversas ocasiones al Gobierno sobre esta cuestión, además de ser uno de los temas abordados en la reunión con Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, el pasado día 6.

Entretanto, entre los ayuntamientos guipuzcoanos, Donostia adelantó el jueves que ya ha recibido ochenta reclamaciones por el cobro de la plusvalía y que en tanto se aclara el panorama paralizará la ejecución del tributo.