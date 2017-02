Euskadi será la puerta de entrada de la red que romperá el aislamiento eléctrico de España

. Euskadi se convertirá en un territorio clave para que España deje de ser una isla eléctrica. La península está conectada con Portugal, norte de África (Marruecos) y Francia, desde donde se enlaza con Centroeuropa. Estas redes resultan insuficientes para garantizar un suministro estable y unos precios competitivos, handicap este último que afecta directamente a las empresas vascas grandes consumidoras de energía, como la siderurgia.

La UE recomendó en 2002 que todos los Estados miembros deberían alcanzar en 2020 un mínimo de un 10% de ratio de interconexión. El de España está por debajo del 2,8%, un índice exiguo y que se logra en su mayor parte gracias al nuevo enlace construido recientemente entre Figueres y Perpignan. Esta línea que une Cataluña y Francia desde 2015 ha duplicado la capacidad comercial de intercambio, pasando de 1.400 a 2.800 MW, pero aún así España puede seguir considerándose una isla.

Esta endeblez del sistema solo se paliará con nuevos enlaces a través de Francia, porque el refuerzo de la red en la práctica únicamente puede lograrse mediante los intercambios con Centroeuropa. Y es aquí donde Euskadi jugará un papel clave. Red Eléctrica Española (REE) impulsa un proyecto que conectará Francia (Burdeos) con España mediante un cable que discurrirá por debajo del Golfo de Bizkaia. De nuevo, al igual que ocurre con la red viaria, los dos enlaces principales de la península con Europa se localizan en los dos extremos de los Pirineos.

Proyecto prioritario

La UE ha concedido un ayuda de 6.250.000 euros para financiar el estudio de la interconexión submarina. Este proyecto ha sido incluido entre los dieciocho calificados como prioritarios por Bruselas en materia de infraestructuras eléctricas. El objetivo es que el continente «alcance una posición de vanguardia en tecnologías» sostenibles.

La interconexión supondrá una inversión cercana a los 1.900 millones de euros, aportados por Red Eléctrica de España y la gala Réseau de Transporte d'Electricité (RTE). Será necesario tender 400 kilómetros de cable, de los que 260 se instalarán en una zanja excavada en el lecho marino. Las condiciones meteorológicas -se necesita un barco en alta mar para instalar el cable- y las del fondo marino son dos variables que pueden condicionar en extremo el presupuesto.

Antonio González, delegado en la zona Norte de REE, subraya la importancia que tendrá la interconexión con Francia para España y, en consecuencia, para Euskadi. «Dejaremos de ser una isla eléctrica. La nueva línea tendrá capacidad para 2.000 megavatios, una potencia similar a la generada por cinco centrales nucleares como la de Garoña o el equivalente al doble de toda la energía producida en Navarra. La red que actualmente enlaza Gipuzkoa con Francia - dos líneas que unen Oiartzun y Hernani con Argia- se soporta sobre tendidos de 220 kilovoltios. Además, se trata de infraestructuras anticuadas, de los años setenta».

Ahora bien, ¿la nueva línea supondrá una rebaja en la factura que pagan las empresas y los hogares? El directivo de REE explica que la puesta en marcha de la red que conecta Cataluña con Francia ha reducido la factura en 80 millones de euros. No obstante, matiza que el refuerzo de la interconexión no garantiza que los precios bajen, pero sí que sean más acordes con los existentes en el resto de Europa. «La circulación de energía eléctrica entre Europa y España se encuentra muy limitada, provocando que nuestros precios sean superiores y que las empresas no compitan en igualdad de condiciones. Los precios pueden subir o bajar, pero en todo caso estarán más cerca de los europeos». Antonio González destaca que esta equiparación en el coste de la factura resulta especialmente relevante para Euskadi, que importa el 65% de la energía eléctrica, elevándose al 90% en Gipuzkoa.

Los datos 1.900 millones de euros es el presupuesto previsto para el enlace submarino entre Francia y Euskadi por el Golfo de Bizkaia. 400 kilómetros de cable se tenderán entre Burdeos y Gatika. De ellos, 260 se enterrarán en una zanja en el lecho marino. 2.000 megavatios transportará la nueva línea, el equivalente a la energía generada por cinco centrales nucleares como la de Garoña o a dos de las modernas. 60 millones de euros constará la línea entre Güeñes e Itsaso. Dará empleo directo a 300 personas y se espera que entre en funcionamiento en 2018.

El delegado de REE indica que la infraestructura también permitirá exportar energía de España a Francia. «En el valle del Ebro, por ejemplo, tenemos una gran capacidad eólica, pero en parte se desaprovecha porque, por la noche, el consume cae en picado. Estas plantas se tienen que parar por falta de demanda pero, con la interconexión, podrían seguir funcionando y enviar la electricidad a Europa».

REE y su homóloga francesa se enfrentan a un proyecto complejo. En la actualidad de está realizando la cartografía submarina, campaña que finalizará este verano. A partir de ese momento se iniciará la tramitación, con el objetivo de obtener el permiso para iniciar los trabajos en 2021. Estos durarán un mínimo de tres años, de manera que la puesta en servicio tendrá lugar en 2025.

Güeñes-Itsaso

El cable emergerá en la costa vizcaína. Enlazará en Gatika con la red existente en la actualidad, llegando a Güeñes. En esa localidad arrancará una nueva línea de 400.000 voltios y que desembocará en Itsaso. En los 73,5 kilómetros de longitud, atravesará 26 localidades, ocho de ellas guipuzcoanas: Elgeta, Bergara, Antzuola, Legazpi, Zumarraga, Gabiria, Ezkio e Itsaso. La inversión será de 60 millones de euros, empleará a 300 trabajadores directos y se espera que entre en servicio en 2018.

González explica que este proyecto es independiente de la interconexión con Francia, «pero están relacionados, porque el incremento de energía eléctrica que supondrá la puesta en servicio del cable submarino requiere de una malla más robusta para su distribución en tierra. Gipuzkoa dispone de muchos centros industriales y, sin embargo, es un territorio que no genera energía. En este sentido, la línea Güeñes-Itsaso favorecerá el buen funcionamiento del tejido industrial».

Antonio González añade que los beneficios de ambos proyectos para Euskadi no se limitan al suministro de electricidad. Señala que el 30% de los proveedores de REE se encuentran en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Por tanto, en buena lógica, una parte importante de los 1.960 euros de inversión previstos para las nuevas redes revertirán en pedidos para empresas de estos territorios.