Gipuzkoa contará con un centro para prevenir los ciberataques a la industria

«A las empresas ya no se les roba entrando por una ventana, sino por internet». Un alto directivo guipuzcoano alertaba de esta manera sobre los riesgos que acechan a la industria 4.0. El big data, la conectividad de cada máquina a la red y la explotación masiva de información se han convertido en canales perfectos para los ciberataques. La única manera de evitar los robos de datos o los sabotajes es blindarse.

Gipuzkoa es un perfecto campo de batalla en esta pugna. Aquí radican centenares de compañías 'enchufadas' a la red. Es más, su razón de ser es precisamente la conectividad y, en consecuencia, su exposición a los ciberataques es máxima. Ahora bien, cuentan con una ventaja. El territorio dispone de empresas punteras en la lucha contra este tipo de delincuencia.

La Diputación quiere poner en marcha un centro de ciberseguridad que relacione a unas y a otras. Es decir, se pretende hacer de la necesidad virtud y, al tiempo que se blinda a la industria, se potencie a las compañías cortafuegos ya consolidadas y se impulse a las startups que buscan un hueco en el mercado.

Previamente, y como en toda batalla, se necesita un mapa en el que situar a las fuerzas contendientes. La institución foral quiere conocer cuáles son las amenazas y qué tipo de compañías sufren los ataques. En breve arrancará con este fin un plan en el que estarán involucradas quince empresas industriales representativas de diferentes sectores. Estas firmas dispondrán de un servicio de alerta temprana, proporcionado por una compañía de ciberseguridad. Este plan será sufragado íntegramente por la Diputación y durará dos meses.

500.000 euros será la inversión inicial necesaria para poner en marcha el centro de ciberseguridad impulsado por la Diputación.

15 empresas industriales participarán en una fase previa para detectar cuáles son las amenazas y qué tipo de ataques sufren.

El diagnóstico servirá de base sobre la que desarrollar el centro, cuya apertura está prevista para antes del verano. La diputada de Promoción Económica, Ainhoa Aizpuru, explica que Gipuzkoa «es el territorio probablemente con mayor número de firmas especializadas en ciberseguridad de España. El centro que impulsamos quiere sensibilizar a nuestra industria de los peligros y de las herramientas con que contamos para hacerles frente».

El organismo facilitará que las empresas industriales entren en contacto con los servicios de alerta avanzada que ofrecen las firmas especializadas. Todavía se desconoce cuáles participarán en la iniciativa, pero entre las candidatas se encuentran firmas de la talla de CounterCraft, ITS Security, Arima, Enigmedia, Nexpert, S21Sec, Telefónica y Titanium.

El centro requerirá una inversión de 500.000 euros, aportados por la Diputación. Cabe la posibilidad de que sea cofinanciado por el Gobierno Vasco y la iniciativa privada, aunque su participación no está cerrada. La institución foral señala que el organismo se ubicará en Gipuzkoa, aunque no se ha decidido el lugar. En una primera etapa no será necesario que disponga de un edificio propio, sino que compartirá dependencias con otros servicios o empresas. El parque tecnológico de Miramon es uno de los emplazamientos analizados, pero no el único.

Módulo en FP

Aizpuru subraya que el proyecto se inserta en un programa global. El objetivo último es apoyar a la industria avanzada guipuzcoana y, en paralelo, a las firmas que velan por su seguridad en la red. En este sentido, señala que en los encuentros realizados con empresarios «nos han insistido en la necesidad de blindarse frente a los ciberataques. También nos han indicado que se necesitan perfiles profesionales para atender a este reto. Hemos sido receptivos a esta demanda y junto al Gobierno Vasco y a los centros de FP hemos promovido unos módulos que se comenzarán a impartir a partir de septiembre».