Jabier Larrañaga: «Si llega una nueva reforma fiscal, veremos si cada uno va por su lado»

Como si de Joaquín Sabina se tratara -y ahora que está tan de actualidad el cantautor- el diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Jabier Larrañaga, apela al «ruido» que se ha generado en torno a una posible reforma fiscal en Euskadi con el Impuesto de Sociedades (IS) en el centro del debate. Larrañaga considera que muchas de las lecturas y mensajes que se han lanzado han sido «superficiales» por lo que la situación requiere «un análisis pausado». No se cierra, sin embargo, a que la evaluación sugiera «algunos cambios», y tampoco es contrario a que las diputaciones no vayan de la mano en este camino. El objetivo, también como decía Sabina en su canción sobre el ruido, es que no haya «números rojos» en las cuentas para financiar las políticas públicas. De momento, parece que Gipuzkoa va cubriendo el expediente, veremos qué pasa con el resto.

-Respóndame en una sola palabra y siendo sincero. ¿Cree que habrá una revisión a la reforma fiscal realizada en Euskadi en 2014?

- No lo sé.

- (...)

- Estamos en la fase de valoración y análisis. En función de las conclusiones acometeremos algo conjuntamente. Pero hay que valorar que a la fiscalidad también es importante darle estabilidad porque el mercado ya tiene sus incertidumbres y nosotros no podemos aportar más. Pero es cierto que es algo dinámico y cada año introducimos mejoras. La diferencia está entre hacer algo concertado entre todos o continuar cada uno con sus mejoras que, en ocasiones, compartimos.

-Aquella reforma se hizo en plena recesión, en el peor momento de la crisis y se apretó en cierta medida las tuercas al IRPF. Ahora en plena recuperación se ven esos resultados. ¿Se podría hablar ahora de una nueva actualización en otro concepto en línea a la recuperación económica?

- Debemos hacer un análisis y una valoración y a partir de ahí ver si hacen falta ajustes de ciclo o lo que corresponda. Y otro tema a tratar será si vamos con un esquema de reforma similar o cada uno va por su lado. Hay que ir paso a paso.

- ¿Creen que es el momento de ir cada uno por su lado o de más armonización como solicitan la gran mayoría de agentes económicos?

- Al final creo que la diferencia está en ponerle un nombre o no ponérselo. A través del Órgano de Coordinación sí que tenemos una actuación coordinada. Al final veremos si lo vestimos como reforma y hacemos un paquete o si vamos cada uno adaptando según nuestras particularidades.

- Hablamos del Impuesto de Sociedades que parece el mejor colocado para ser 'tocado' tras el análisis. Así como el IRPF parece que está concebido para que los ciudadanos paguen más cuanto más generan, las cifras no indican que la recuperación de las empresas esté teniendo el mismo efecto en Sociedades. Desde fuera la sensación que genera es que habría que retocarlo.

- Estoy preocupado por los mensajes tan superficiales que se lanzan. En Gipuzkoa la campaña de Sociedades ha tenido un crecimiento del 15% este año, con lo cual no se puede decir que esos mensajes tengan reflejo en nuestro territorio. Esos mensajes, ese poco análisis, esas ideas simples no ayudan a que tengamos una buena imagen de lo que pasa y lo que hace es generar ruido. Y es importante que ese ruido no nos despiste de hacia dónde queremos ir. Realmente si atendemos a Gipuzkoa tenemos una Campaña de Renta buena y una de Sociedades muy buena. Gipuzkoa, como territorio, ha tenido un buen año. Tenemos que seguir trabajando a largo plazo y seguir poniendo el foco en cómo apuntalar nuestro bienestar social.

-Será una visión a largo plazo sí, porque el objetivo recaudatorio por IS este año en Gipuzkoa también es discreto, 240 millones. ¿Con el impuesto en la situación actual es complicado recaudar más en los próximos años?

OTROS TEMAS



ARMONIZACIÓN DE LA REFORMA «Más importante que ponerle un nombre es hacer un buen análisis e insistir en la mejora continua» IMPUESTO DE SOCIEDADES «Creo que el diseño actual es el correcto. En Gipuzkoa llevamos dos años con subidas del 7% y el 15%» DEBATE SOBRE IS «Hay veces que se tiene interés en generar ruido, pero las diputaciones estamos alineadas» PATRIMONIO «Seguimos trabajando para tener la reforma a punto, pero si podemos armonizarlo, mucho mejor» PREVISIÓN DE INGRESOS «El objetivo es recaudar un 4,3% más, pero si no nos vale con crecer un 3%, tenemos un problema»

-Yo creo que el diseño actual del IS es correcto. Llevamos dos años consecutivos aumentando un 7% y un 15%, respectivamente, la recaudación en la campaña. Seguro que hay cosas a mejorar y a adecuar al ciclo. Lo que sucede es que hay un desconocimiento importante sobre el resultado de la campaña y la mejora recaudatoria por los beneficios empresariales. Por eso, debemos desechar el ruido. Centrarnos y no despistarnos.

- Se escudan en que en la última campaña de Sociedades se ingresó un 15% más que el ejercicio precedente, pero aun así estamos a medio camino de lo que se ingresaba antes de la crisis y el IRPF supera holgadamente esas cifras. ¿Considera esos datos como 'ruido' o son reales?

- Cuando hablamos del Impuesto de la Renta todos asociamos a que es la clase trabajadora con menos ingresos la que lo sustenta y debemos explicar algo. El 75% de los contribuyentes hace frente al 25% de lo que se recauda en la Renta y el 25% que mayores ingresos tiene aporta el 75% de esa recaudación. Es cierto que el movimiento que estamos teniendo a nivel mundial es que hay riesgos de desigualdad y que se vayan ampliando los tramos. Pero creo que esas cifras de la Renta apuntan a la progresividad. Vuelvo a decir que debemos alejarnos del ruido y muchas veces se quieren imponer discursos que los propios datos no sustentan y que por eso se quedan en un nivel muy superficial. Siempre hay opciones de mejora y estamos todos los años acometiendo esa mejora continua. No hay problema de diseño pero sí opciones de mejora.

- Le vuelvo a lanzar una pregunta para responder en una palabra y zanjar esta cuestión: ¿Recaudamos poco por el Impuesto de Sociedades?

- Estamos en la media europea. No hay nada que diga que estamos fuera de la foto.

- ¿Cree que ha sido precipitado generar ahora el debate en torno al Impuesto de Sociedades y poner este gravamen en el disparadero?

- Creo que es importante limitar el ruido y que no nos despiste. Debemos centrarnos en el largo plazo y con una visión amplia. Cuestionando lo que hacemos y mirando otras prácticas para incorporar lo mejor. Pero el análisis debe ser sosegado y con una visión amplia y profunda. Y hay que trabajar. Pocas veces leo mensajes en torno al 'cómo' hacer. Todos opinan sobre lo que hay que hacer, pero apenas veo ninguno que aconseje cómo hacerlo.

- ¿Conocían los responsables territoriales esa intención del consejero de Hacienda de airear sus intenciones?

- En la rueda de prensa después del CVF quedó claro que hay un pensamiento y una forma de actuar conjunta. Hay veces que con ciertas palabras o situaciones se tiene interés de generar ruido, pero creo que estamos todos alineados en ese sentido.

- ¿Pero sorprendió que antes incluso de ese CVF y sin que el consejero se hubiera reunido previamente con ninguna de las partes afectadas se hiciesen esas declaraciones?

- Yo no le doy importancia. Compartimos los retos y que el trabajo diario nos va a llevar en la buena dirección.

-El consejero emplazó también a los empresarios a subir los salarios. ¿Es el momento de pedirles un esfuerzo en ese sentido?

-Yo puedo hablar de Gipuzkoa y si nos fijamos el empleo ha crecido un 2,8% y los salarios un 2,5%...

- Discúlpeme, pero en esa estadística se habla de masa salarial, por lo que es consecuencia directa que si se genera empleo, el total pagado por las empresas ascienda. Eso no es un reflejo real de que los salarios suban.

- Bueno, ahí se pueden dar combinaciones de todo tipo y habrá medias. Me quedo con que ha habido un incremento del 2,1% en 2015 y del 2,5% el pasado año. Seguro que no todos los sectores están respondiendo igual pero es un buen dato. Y eso ha tenido su reflejo en la Campaña de la Renta.

-¿Pero considera factible una subida salarial en estos momentos en plena recuperación?

- Yo lo que veo es que la recuperación ya se está trasladando a empleo y sueldo. No veo que el crecimiento no tenga su reflejo. Eso es un dato objetivo en Gipuzkoa.

- Según apuntan algunos asesores, el sistema tributario actual perjudica el que las empresas puedan ganar tamaño para afrontar retos y mejorar sus resultados. Piden que se tribute según la facturación y no por el número de empleados. ¿Considera esa una buena modificación a incluir?

- Creo que pensar que un promotor o empresario de Gipuzkoa toma sus decisiones de contratar o no empleados por las deducciones de las que se puede beneficiar o por no pagar más en Sociedades es erróneo. Me cuesta creer eso y pienso que no es la realidad del día a día en las empresas del territorio. Las decisiones están más orientadas a las necesidades productivas o comerciales y ese es el proyecto en el que tienen el foco.

- Tanto empresarios como contribuyentes solicitan que las nuevas normas y las actualizaciones no se adopten con tan poco tiempo de reacción como la última sobre la inversión en I+D. ¿Trabaja el departamento para acelerar en estas cuestiones y que su aprobación no se retrase hasta final de año?

- Hay dos tipos de cambios. Los que tienen entidad sufientes para norma foral y las que se incluyen en la norma de medidas tributarias. Para las primeras tenemos un proceso muy garantista pero que provoca que las decisiones se alarguen mucho, casi un año. A su vez, meses antes ya está disponible para el público esa información. Para las de entidad menor, estamos tratando de acelerar su procedimiento para adelantarlas. Está claro que no podemos aprobarlas en los últimos días de diciembre porque no hay margen de acción para los contribuyentes. Este año trataremos de adelantarlas en el tiempo.

- Este año se preveía cerrar la reforma del Impuesto sobre la Riqueza con la posible nueva reforma que se pueda realizar, ¿se buscará dar forma a un Impuesto de Patrimonio vasco armonizado?

- Son dos escenarios y los dos son factibles, tanto el de trabajar nosotros como el de alcanzar una armonización. Si después del análisis sigue el trabajo conjunto y parece que eso puede tomar cuerpo, mejor que mejor. Pero nosotros no por ello debemos dejar de trabajar.

- ¿Confirma que habrá este año una reforma del impuesto?

- Desde luego nosotros vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para ello.

- En cuanto a la recaudación, el mismo diputado general, Markel Olano, apuntó que 2016 fue un buen año, pero nos quedamos a más de 120 millones del objetivo. Los tributos propios, sin embargo, parecen haber funcionado.

- Sí, y creo que ahí se habla bien de Gipuzkoa. Tanto en los impuestos directos como el IVA recaudado ha ido bien. En lo que gestionamos y está en nuestras manos, el año ha sido positivo.

- ¿Habrá algún tipo de ajuste presupuestario? El desajuste podría rondar los 12 millones de euros. Y los ayuntamientos, ¿han hecho los deberes?

- No los habrá. Hablamos de una parte de esos presupuestos que se va en inejecuciones año tras año por lo que no se realizará ningún ajuste. Y los consistorios creo que han hecho bien los deberes y acometerán solventemente la devolución de 9,6 millones del Fofim.

- Para 2017 se prevé un incremento recaudatorio de 180,5 millones de euros, un crecimiento del 4,3%. Con un aumento previsto del PIB vasco del 2,3% ¿piensan que se cumplirá el objetivo o ya en febrero como sucedió en 2016 empezarán las dudas?

- Yo creo que ahí otra vez tenemos que distinguir entre el ruido y los datos. A mi no me entra en la cabeza que con los datos de crecimiento del 3% en IRPF e IVA nos llevemos las manos a la cabeza. Por tanto, y viendo que los países desarrollados no crecen a ese ritmo del 3%, que podamos registrar un incremento que ronde esa cifra es muy bueno. Dicho eso, los objetivos tienen que ser exigentes pero posibles. El 4,3% es exigente, sí. Pero a mi me preocupa que con ese ruido no valoremos lo que tenemos. Si no nos vale un crecimiento del 3%, tenemos un problema.

- Una cosa es que nos valga o no nos valga y otra es que hayamos pronosticado un crecimiento del 4,3% y no se alcance.

- Bueno, hablamos de un paso del 3% al 4% y vamos a trabajar para conseguirlo, pero sabiendo que ambas son cifras muy buenas.