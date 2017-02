La Fiscalía insiste en que los acusados del caso Cabieces actuaron en perjuicio de Kutxabank

El juicio oral por el caso Cabieces celebró este viernes su última sesión, en la que las partes expusieron sus conclusiones finales y peticiones de penas ante los supuestos pagos irregulares al exdelegado del Gobierno en Euskadi desde Kutxabank y a través del despacho de Rafael Alcorta. El representante del Ministerio Público resalto que los tres investigados actuaron "de común acuerdo" para perjudicar al banco de las tres kutxas vascas con el único objetivo de cumplir con un "compromiso de pago" por parte de Mario Fernández con Cabieces.

En su informe final de conclusiones, el fiscal restó importancia a si Cabices trabajó o no (aunque sí recordó que no quedaron pruebas de ese desempeño que aportar al proceso) y puso el foco en los documentos aportados al juicio. Al tiempo, el representante aseguró que si Mario Fernández quería beneficiar a Cabieces lo tenía que haber hecho "con su dinero, y no con el de Kutxabank". También subrayó con cierto énfasis el hecho de que, más allá de sus declaraciones ante la Sala Sexta de la Audiencia, el responsable de recursos humanos del banco, Fernando López de Eguílaz, "se cubrió las espaldas" al guardar documentos y papeles en su caja fuerte. "Por algo lo haría", resaltó. "Esto es más revelador que su declaración", concluyó.