Aitor Urcelai: «La inversión en I+D debe generar productos para que las pymes sean más competitivas»

Aitor Urcelai se muestra moderadamente optimista sobre la capacidad de generación de empresas innovadoras en Euskadi. El director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno Vasco admite que una parte significativa de las pymes carece de producto propio, de ahí que abogue por un impulso a la I+D+i en la que deben colaborar el sector público y el privado.

- ¿Cuánto va a invertir el Gobierno Vasco en innovación en esta legislatura y cuáles son los objetivos prioritarios?

- Queremos invertir más en I+D+i. El lehendakari ha asumido el compromiso de aumentar en un 5% la partida cada año, pero no hay que olvidar que en este terreno la inversión tiene que ser pública y privada. El objetivo de esta colaboración es doble: incrementar las cantidades lo máximo posible y que la innovación esté orientada cada vez más hacia el mercado. En este sentido, la reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación pretende que las inversiones reviertan en una mayor especialización y orientación al mercado.

«Aspiramos a estar en la élite de las regiones de la UE y para ello hay que invertir más en I+D»



«En emprendimiento la inversión pivota demasiado sobre el sector público»

- ¿Este incremento del 5% qué cantidad total supone?

- En este primer presupuesto de la legislatura son 20 millones más que en 2015.

- ¿Cuál fue el presupuesto de 2015?

- Ahora no dispongo de ese dato.

- ¿Esta reorientación de la Red Vasca supone que ha estado volcada más en la ciencia básica que en las necesidades de las empresas?

- La red desarrolla actividades de I+D que luego aterrizan en diversos productos, ya sean académicos, científicos, transferencia tecnológica a las empresas o creación de nuevas compañías. Queremos dar una vuelta de tuerca y focalizar la I+D en las necesidades de competitividad de nuestras empresas.

- El Eustat registra una disminución de la inversión en I+D (pública y privada) del 4,1% en 2013, del 2,1% en 2014 y del 1,3% en 2015. A falta del dato de 2016, ¿no es preocupante esta progresión?

- Los datos que manejamos indican que, efectivamente, en 2013 hubo una reducción en la inversión pública, pero en 2014 y 2015 se produjo un incremento en las partidas asignadas por el Gobierno Vasco.

- El lehendakari anunció la creación de un fondo para invertir hasta 200 millones en I+D+i y eficiencia energética. ¿Se ha concretado el destino de esta cantidad?

- Se asignará a los tres ámbitos identificados como prioritarios por el Gobierno Vasco: manufactura avanzada (industria 4.0), energía y biociencias-salud.

- Innobasque sitúa a Euskadi entre las regiones de «alta innovación», por debajo de las «líderes», pero por encima de las «moderadas». ¿Este es el lugar que nos corresponde o podemos aspirar a más?

- Aspiramos a estar con las líderes. Para conseguir este objetivo, tanto la iniciativa pública como la privada debemos asumir que tenemos que invertir más en I+D, centrándonos en las necesidades de las empresas. No debemos olvidar la importancia de la innovación no tecnológica, es decir, la dedicada a aspectos organizativos y de mercado.

- La consejera ha alertado sobre el riesgo que corren las pymes vascas de desaparecer del escenario internacional si no innovan. ¿Ha detectado el Gobierno Vasco que no invierten lo suficiente, de ahí la advertencia?

- En parte, sí. De hecho, el último informe de competitividad de Orkestra (Deusto) resaltaba la necesidad de apoyar a las pymes, especialmente en los ámbitos de innovación no tecnológica. El estudio alertaba del riesgo de que exista una brecha entre las grandes y las pequeñas empresas. En esta legislatura nos gustaría desarrollar alguna nueva iniciativa que pusiera el foco en pymes y en el ámbito de la innovación no tecnológica, en cómo podemos impulsar aspectos organizativos y de marketing.

- ¿Puede adelantar algo sobre estas iniciativas?

- No, porque está sin diseñar. Trabajamos en varias ideas.

- El informe de Orkestra al que alude destaca que uno de los principales problemas de las pymes vascas radica en que carecen de producto propio. ¿Comparte este diagnóstico?

- Sí. En Euskadi muchas pymes no tienen producto propio, son subcontratistas o empresas de servicio. De ahí la apuesta tan fuerte que hacemos en este país para que la I+D revierta en que las pymes puedan disponer de productos que incrementen su competitividad.

- ¿Qué hace falta para que el grueso de las pymes cierren la brecha con Europa y se enganche a la industria 4.0?

- No diría que existe una brecha con Europa. Es verdad que las empresas grandes tienen una capacidad mayor para abordar este tipo de inversiones. A las pymes les puede faltar músculo financiero y adolecer de falta de cualificación de sus trabajadores, aspecto este último que también afecta al resto de Europa. Nuestras empresas necesitan perfiles profesionales a los que no se da respuesta desde el ámbito educativo. No obstante, vemos que están naciendo 'startups' muy interesantes en campos como el 'big data', realidad aumentada, impresión 3D y ciberseguridad.

- Las pymes reclaman, además de facilidades financieras, una fiscalidad que impulse más la inversión en I+D. ¿Prevé el Gobierno Vasco alguna medida?

- Seguramente, las medidas en este campo nunca serán suficientes. Hay que sopesar la balanza entre los incentivos fiscales y el coste que acarrean decisiones de este tipo. Es fácil reclamar desde el ámbito de las pymes, del emprendimiento, de la industria 4.0, del medio ambiente y así un largo etcétera. Pero, a su vez, hay que ser conscientes de que esa no recaudación tiene su coste de oportunidad para otras cuestiones.

- El Gobierno Vasco ha lanzado con éxito el plan Bind 4.0 de colaboración entre empresas tractoras vascas y startups. ¿Prevé otras iniciativas de este tipo?

- La respuesta a la primera edición Bind 4.0 ha sido positiva. Participan doce empresas vascas tractoras que colaboran con 13 startups para desarrollar 18 proyectos. Vamos a reforzar este plan. En julio lanzaremos la segunda edición con el objetivo de incrementar el número de compañías. Antes de Semana Santa haremos un llamamiento a empresas de cierto tamaño para que se incorporen al programa.

- Las 'startups' están de moda pero, ¿qué apoyo real reciben del Gobierno Vasco?

- Contamos con un plan interinstitucional de apoyo a los emprendedores impulsado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones. El Ejecutivo autónomo tiene programas específicos a través de la red de BICS. Entre éstos se encuentra Ekintzaile, que ofrece una primera subvención a fondo perdido de hasta 30.000 euros dirigido a emprendedores, con el objetivo de que analicen la viabilidad de su idea en el mercado. Cuando las empresas empiezan a crecer necesitan más financiación. Para esta fase disponemos de Baskefondo, dotado con capital riesgo, que proporciona ayudas de hasta 400.000 euros. Además, está el Bind 4.0, que facilita el acceso a los mercados.

- Las 'startups' se quejan de que hay excesiva burocracia, muchas entidades que se dedican a lo mismo. ¿Existe alguna previsión de establecer una ventanilla única?

- Está en nuestra agenda, pero los trámites administrativos no son el principal problema. Obviamente, seguro que esta cuestión es mejorable.

- ¿Cuál es el problema principal?

- Hay que fomentar más la cultura emprendedora a todos los niveles educativos, valorando más el esfuerzo de las personas que arriesgan, crean empresas y generan empleo. Además, tenemos que aflorar más las iniciativas emprendedoras de base tecnológica y para lograrlo los BICS (Bussiness Innovation Centre) deben trabajar más con las fuentes donde se realiza la I+D: universidades, centros tecnológicos, FP... Es ahí donde podemos identificar iniciativas convertibles en empresas. Una tercera cuestión es el reforzamiento de las etapas de crecimiento y acceso de las startups a los mercados, potenciando la colaboración con agentes privados.

- En muchas de sus respuestas incide en la necesidad de potenciar la colaboración público-privada. ¿Es una forma de indicar que los bancos y las empresas no se implican lo suficiente?

- No. En Euskadi existe una larga tradición de colaboración entre agentes públicos y privados. Ahora bien, en el ámbito del emprendimiento sí creo que el sistema de apoyo pivota demasiado en lo público, a diferencia de otras zonas, como Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, por no hablar de Silicon Valley. En Euskadi debemos potenciar más la figura de los inversones privados.

- ¿A quién se refiere?

- Fondos privados de inversión en startups, bussines angels... También la banca, Elkargi... Estos últimos ya se involucran, pero todo lo que venga, bienvenido sea.

- Orkestra en su último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indica que solo el 3,4% de la población está involucrada en una iniciativa emprendedora, frente al 5,7% de la media estatal y el 7,5% de la europea. ¿Qué opina?

- Es un indicador más entre otros muchos que sirven para calibrar la salud emprendedora de Euskadi. El resultado lo interpreto en el sentido de que en Euskadi, y diría que en Europa en general, tenemos que trabajar más la cultura emprendedora. Si contrastamos el informe GEM con datos de Confebask, estos últimos indican que tras los años de bonanza, que terminaron en 2007-2008, el número de empresas cayó en picado, hasta tocar fondo en 2013. A partir de ese año y hasta hoy, el número de empresas y de autónomos se está recuperando. Confebask indicaba que 2015 fue el mejor año de creación neta desde 2006. En 2016, el ritmo siguió creciendo.

- ¿Esa pérdida de cultura significa que en Euskadi ha desaparecido la tradición de grandes empresarios característica del siglo pasado?

- El caldo de cultivo empresarial se sigue manteniendo. Todos los días conocemos personas con ilusión y proyectos de emprendimiento.

- Bien, admitamos que Euskadi sigue siendo un territorio emprendedor, pero según el informe GEM otros nos están adelantando...

- Ehhh... Tendríamos que ver los números objetivos. El informe da una muestra de la cultura emprendedora. También hay que ver los datos reales de creación de empresas. En Euskadi vemos que quizás no surjan tantas como en otros lugares, pero nuestro tejido industrial hace que las que nacen sean proyectos perdurables, con una tecnología avanzada y generadoras de empleo. La apuesta que realizamos por el emprendimiento no se dirige a promover el mayor número de empresas posible, sino a que sean innovadoras, con base tecnológica y con capacidad de crecer. Se trata de posicionar a Euskadi como un territorio atractivo para los emprendedores industriales, tecnológicos e innovadores.

- La consejera ha anunciado un nuevo plan de emprendimiento. ¿Con qué presupuesto está dotado y cuáles son sus objetivos?

- Estamos elaborándolo junto a las tres diputaciones. Esperamos acabarlo para Semana Santa y se presentará antes del verano. El presupuesto se definirá en función del contenido del plan.