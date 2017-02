Confebask rechaza una subida de impuestos solo porque el Gobierno «necesita mayor recaudación»

Estoy de acuerdo, subir los impuestos en general esta mal, sea a los ciudadanos, empresas o a quien sea.





Ahora, estos son los mismos empresarios que estan raca raca con que el estado de ayudas a las empresas. Y de donde salen las ayudas? No querran que los ciudadanos subvencionen las empresas que ellos dirigen, no?





Y si no se suben los impuestos, el dinero sale de... emitir deuda. O sea, vivimos bien ahora, y que pague el pato la proxima generacion. Algunos llaman a eso "solidaridad". Obviamente es solidario siempre que reciba yo la pasta, que si no, ya no es tan solidario.