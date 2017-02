Se acelera la negociación del Cupo, cuyo desfase oscila entre 1.100 y 1.600 millones

La negociación entre los Gobiernos vasco y central sobre el Cupo (el dinero que ha de abonar Euskadi al Estado por la gestión de las competencias no transferidas al País Vasco y los mecanismos de solidaridad interterritorial) parece que, por fin, acelera y toma velocidad de crucero. Así lo confesaron ayer fuentes del departamento pilotado por Pedro Azpiazu, después de un encuentro de carácter técnico celebrado en Madrid y que sirvió para sentar las bases esenciales de la discusión y que concluyó con el «compromiso de seguir trabajando» para una nueva cita a finales de este mes o principios de marzo de cara a «imprimir ritmo» al polémico asunto.

La negociación es doble, pues no hay que olvidar que, al tiempo, el PNV está siendo cortejado por el PP con la vista puesta en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Tira y afloja que, paradójicamente, tiene su reflejo en Euskadi, donde el gabinete Urkullu y su socio, el PSE, podrían encontrar en los populares el apoyo suficiente para sacar adelante sus cuentas de este año.

Sea como fuere, la discusión del Cupo es de alta tensión. No en vano, las discrepancias que manejan los dos equipos oscilan entre los 1.100 y los 1.600 millones de euros que Euskadi reclama para sí y la posición del equipo de Cristóbal Montoro, que parte de la base de que no hay nada que reintegrar. La cifra que finalmente presente Euskadi en su particular factura (que podría varias en esos 500 millones que distan entre los dos extremos planteados) dependerán de los acuerdos a los que se llegue y de las liquidaciones de ejercicios anteriores (del 2011 al 2016) que se puedan consensuar. La cuestión no acaba aquí, pues se ha de pactar una nueva Ley Quinquenal, que rija el sistema en el futuro. El último acuerdo entre ambas administraciones data de 2007.