Guía básica para entender las cláusulas suelo

Las cláusulas suelo han abierto un nuevo frente para la banca. La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, difundida a finales de diciembre, ha dejado expedito el camino para que el millón y medio de españoles afectados -entre ellos, unos 100.000 vascos- puedan recuperar lo que las entidades financieras les han cobrado de más. Los principales bancos del país, con el objetivo de blindar su negocio ante una posible caída de los tipos de interés, incluyeron hace años en algunos contratos hipotecarios un apartado por el que sus clientes en ningún caso pagarían menos de un determinado porcentaje -el 3%, el 2%...- fuese cual fuese la evolución del euribor o del indicador que se tomara como referencia. En muchos casos, sin informar de ello a los interesados, que solo se percataron de esa cláusula cuando sus cuotas mensuales seguían inalterables a pesar del desplome del precio oficial del dinero.

Gobierno, banca y asociaciones de usuarios intentan buscar fórmulas que eviten una judicialización del proceso que colapse por completo los tribunales. Estas son algunas de las claves de un conflicto en plena ebullición.

¿Qué es una cláusula suelo?

Una limitación a la variación del tipo que se aplica a un préstamo. Es un tope por abajo; es decir, por más que caigan los intereses, la cuota de ese crédito no bajará en ningún caso de determinado nivel: el resultante de aplicar el tipo mínimo que se aplicará al crédito esté como esté el euribor u otros indicadores que sirvan de referencia.

¿Desde cuándo las ofrecían los bancos? ¿A qué obligaban?

Los bancos no las ofrecían, las incluían entre las cláusulas de los préstamos. Ese ha sido el problema: mucha gente firmaba créditos hipotecarios sin saber que incluían una cláusula suelo. El asunto se empezó a descubrir en los años 2009-2010 cuando las bajadas de los tipos de interés hicieron que estas cláusulas entraran en juego. La gente empezó a ver que, a pesar de que los tipos de interés estaban bajando, sus cuotas hipotecarias no disminuían.

¿Por qué se reclaman? ¿Quién las recurre?

No es que se recurran: se reclaman, se impugnan, por abusivas, según considera nuestra jurisprudencia en numerosos casos. Los afectados se siente engañados porque una parte importante de los clientes de entidades financieras que las tienen en sus hipotecas las firmaron sin saber siquiera que esas cláusulas figuraban en el contrato. La claúsula suelo en sí misma no es nula. Puede ser válida siempre y cuando sea negociada con los clientes y explicada debidamente por los bancos. Pero en la mayoría de los casos los clientes no tenían alternativa para firmar el préstamo: o firmaban una hipoteca con cláusula suelo o no había crédito.

¿Qué estableció en su fallo el Tribunal Supremo?

El Supremo, en su famosa sentencia de 9 de mayo de 2013, establecía un doble control de transparencia que este tipo de cláusulas deben superar para ser válidas. En otro caso se consideran abusivas y deben ser declaradas nulas.

En las facultades de Derecho a todos nos habían enseñado que lo nulo se tiene por no puesto y se deben retrotraer las cosas al origen como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el Alto Tribunal, en una interpretación sui generis y en aras de la protección del orden socio-económico, consideró que la retroactividad de la nulidad de una cláusula suelo se limitaba a la fecha de la publicación de su sentencia. Es decir, al 9 de mayo de 2013.

¿Cuál es la situación actual?

Esta última interpretación es la que ha echado atrás el Tribunal de Justicia Europeo, que nos vuelve a decir que lo nulo es nulo y se tiene por no puesto. Considera que nuestro Tribunal Supremo no tiene potestad para limitar las consecuencias de la nulidad. Con lo cual, una vez declarada la nulidad de una cláusula, la retroactividad debe ser desde el origen de la vida del préstamo hipotecario.

¿A qué obliga a España ese fallo del Tribunal de Justicia Europeo?

El fallo obliga a España a cumplir la ley, las leyes que ya teníamos. Se trata de no hacer una interpretación limitativa de los derechos de los ciudadanos en este ámbito.

¿Qué dice el decreto aprobado por el Gobierno? ¿A qué obliga a los bancos? ¿Han cambiado las cosas de algún modo?

El decreto lo que hace, en síntesis, es dar un plazo de tres meses a los bancos para que devuelvan o compensen a los consumidores que reclamen la devolución de las cantidades pagadas de más por el efecto de la cláusula suelo. Si en ese plazo no devuelven o no llegan a un acuerdo con los consumidores, deberán abonar las costas judiciales en caso de que estos acudan a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

¿Qué pueden/deben hacer ahora quienes han firmado una cláusula suelo?

Lo primero es asesorarse con un profesional para que le informe de si su cláusula puede ser considerada abusiva o no. En caso de que sí lo pueda ser reclamar a la entidad y en función de lo que ésta le conteste sopesar la vía judicial para que su cláusula sea declarada nula y poder recuperar así lo pagado de más.

¿Prescriben las cláusulas? ¿Qué pueden hacer quienes no recurrieron a la espera del fallo de Tribunal Europeo de Justicia? ¿Cuánto y cómo tributa a Hacienda el dinero devuelto por los bancos?

Lo nulo no prescribe, es nulo siempre, pero no conviene dejar las cosas. En cuanto a los que no reclamaron por esperar al fallo del Tribunal de Estrasburgo, lo tienen fácil, pero deben ponerse en marcha. Los que sí reclamaron y vieron cómo se les devolvían las cantidades abonadas por claúsulas suelo desde mayo de 2013, tendrán que consultar con un profesional las posibilidades que tienen en función de cómo se planteó la reclamación. Se deben estudiar los casos concretos. Las devoluciones es sí mismas no tributan a Hacienda, otra cosa es que haya que devolver las deducciones que se hayan aplicado por financiación de vivienda habitual por esas cantidades en los años no prescritos. Hacienda va a habilitar un apartado en la propia declaración del año 2016 y 2017 para regularizar estas deducciones sin que haya que presentar declaraciones complementarias de los ejercicios anteriores.