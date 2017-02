Catedráticos de la UPV abogan por la creación de un observatorio contra el fraude fiscal

Los tres catedráticos de la UPV/EHU que el pasado año hicieron un informe sobre la economía sumergida y el fraude fiscal en Euskadi han insistido, ante las Juntas Generales de Bizkaia, en la necesidad de crear un "observatorio independiente" que contribuya a la lucha contra ese problema.

Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Carmen Gallastegui, del Instituto de Economía Pública de la UPV/EHU, han comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda de las Juntas vizcaínas para exponer el informe que hicieron por encargo del Gobierno Vasco y que presentaron en el Parlamento autonómico en junio de 2016.

Han aludido al aspecto del informe que entonces resultó más "conflictivo", como es la recomendación para crear un observatorio independiente de lucha contra el fraude fiscal, lo que suscitó una reacción conjunta de las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, en el sentido de que no veían "oportuno" crear un nuevo órgano de coordinación tributaria.

Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, ha señalado que los autores del informe no entienden que esta recomendación pueda ser conflictiva, en primer lugar porque las Administraciones vascas han demostrado una "querencia notable por los observatorios" dedicados a diversas cuestiones.

Ha reiterado que los autores del informe "en ningún momento dudaron de la voluntad de las Haciendas forales de luchar contra el fraude fiscal" y que el trabajo se hizo con "espíritu colaborativo" y sin criticar lo que ya se está haciendo.

«Reforzar la moral fiscal»

Zubiri ha señalado que el observatorio se dedicaría a hacer una "valoración" de la lucha contra el fraude y buscaría "métodos para cuantificar la evolución y la eficacia" de esa lucha, además de hacer estudios sobre este problema y transmitir a la sociedad la importancia de combatirlo.

Tras subrayar que la lucha contra el fraude fiscal "no es solo una cuestión de recaudación de impuestos, sino de justicia y equidad", ha considerado que las diputaciones "tienen voluntad real de no ser muy tolerantes con el fraude" y de tomar medidas, aunque, a su juicio, "no han sido capaces de transmitir a la sociedad que llevan a cabo una lucha efectiva" contra el problema.

"Hay que reforzar la moral fiscal", ha incidido el profesor, quien ha destacado que hay un "amplio margen de mejora" en la lucha contra el fraude y que en esta tarea hay que "involucrar a toda la sociedad".

Zubiri ha señalado que el observatorio debe ser "independiente" por una cuestión de "credibilidad", porque "no puede ser que el que gestiona los impuestos sea el que evalúe si lo hace bien o mal".

Carmen Gallastegui, catedrática de Fundamentos de Análisis Económicos y exconsejera de Economía del Gobierno Vasco, ha indicado que el observatorio sería "una pieza académica e investigadora" en la lucha contra el fraude fiscal, cuyo análisis debe tener "continuidad".

Preguntada sobre si la UPV se plantea crear ese observatorio, Gallastegui ha dicho que la Universidad no tiene medios para hacerlo por sí sola, por lo que necesita el apoyo de las instituciones.

Los representantes de EH Bildu y del grupo Mixto en las Juntas Generales han expresado su respaldo a que se cree el observatorio independiente, mientras los junteros de PNV y PSE-EE, los grupos que sustentan el Gobierno foral de Bizkaia, no han explicado si apoyan la medida. Podemos y el PP tampoco lo han mencionado.

Economía sumergida en Euskadi

En su comparecencia en el parlamento vizcaíno, los catedráticos de la UPV/EHU han reiterado los resultados del informe ya expuestos el pasado año, que reflejan que la economía sumergida se sitúa en Euskadi en torno al 17 por ciento del PIB, 5 puntos menos que en España y cerca de la media de la Unión Europea, lo que supone una merma para las arcas públicas vascas de unos 2.300 millones de euros.

Zubiri ha dicho que el País Vasco "debe tender" a que el fraude fiscal sea "la mitad", en línea con países como Suiza, Estados Unidos y Holanda.