Pedro Esnaola: «Entrar en una empresa con 25 años y jubilarse en ella con 65 será muy difícil»

La Cámara de Gipuzkoa presentó el lunes su previsión económica para este año, una estimación positiva en cuanto a crecimiento, empleo y exportaciones. El presidente de la entidad, Pedro Esnaola, advierte de que las empresas deben adaptarse al mercado global, que «es el que manda». Además, señala que para lograr el arraigo en Gipuzkoa más que apelar al sentimiento hay que establecer unas condiciones administrativas y financieras atractivas.

- La Cámara ha pronosticado para Gipuzkoa un crecimiento del 2,4% en 2017, cinco décimas menos que en 2016. ¿Tenemos que ver la botella medio llena o medio vacía?

- Tal y como está el mundo, un crecimiento del 2,4% es muy positivo. Estamos en la parte alta de los que están yendo bien, por encima de España y de la media europea.

LAS FRASES



PERSPECTIVAS «Gipuzkoa crecerá un 2,4% y se generarán 5.000 empleos, aunque las inversiones se reducirán» EMPLEO «Entrar en una empresa con 25 años y jubilarse en ella con 65 será muy difícil en un mundo tan volátil» TRUMP «Nuestras compañías se adaptarán y seguirán atentas a las oportunidades en otras zonas del planeta»

- En el lado negativo de las previsiones, se indica una reducción en las inversiones.

- La subida del coste de las materias primas y de la energía, unida a la inflación elevada, será imposible trasladarla a los precios. Irá contra el margen de beneficios y en consecuencia repercutirá en las inversiones.

- ¿Este marco económico qué efecto tendrá sobre el empleo?

- Se generarán en torno a 5.000 puestos de trabajo, algo menos que en 2016.

- ¿Será de calidad o seguirá marcado por la temporalidad?

- ¿Qué consideramos empleo de calidad? La globalización ha cambiado el mundo, nuestra vida y el paradigma económico. No se puede pretender que todo cambie y el empleo no. Se generarán puestos de trabajo y a medida que la recuperación se vaya asentando las empresas podrán contratar a más largo plazo. Ahora bien, entrar en una empresa con 25 años y jubilarme en la misma con 65 en un mundo tan volátil va a ser muy difícil.

- ¿La temporalidad no acaba por volverse en contra del sistema económico al reducir la capacidad de consumo de los trabajadores?

- La clave radica en tener trabajo, pero lo que hay que plantearse es si toda la vida laboral hay que desarrollarla en la misma empresa. Vemos compañías valoradas en más de 90.000 millones de dólares fulminadas por los cambios tecnológicos. Tenemos que generar las condiciones para que haya trabajo bien remunerado, pero hay que debatir qué es un empleo de calidad.

- La temporalidad en Gipuzkoa no se caracteriza por pasar de un trabajo bien remunerado a otro del mismo nivel, sino de uno precario a otro más o menos parecido...

- No estoy diciendo que la situación sea fantástica y que la gente se queja por nada. Pero la solución no es recuperar lo que teníamos hace treinta años, porque el mercado no lo aceptará. El concepto de empleo tiene que adaptarse a la nueva situación. El trabajo lo generan las empresas y estas se han adaptado al mercado. No puede ser que todo en la empresa haya cambiado y el empleo no lo haga. Es el mercado global el que manda. Debemos ser capaces de producir lo que necesita y a un precio que esté dispuesto a pagar. De lo contrario, tenemos un problema. Siempre ha sido así. La diferencia es que ahora la competencia es absolutamente brutal.

- Por hacer de abogado del diablo. La adaptación a un mercado distorsionado por el 'dumping' chino se ha llevado por delante la planta de Arcelor de Zumarraga...

- Sí, y hace tres siglos teníamos unas ferrerías maravillosas que ya no existen porque, tras la aparición de los altos hornos, se quedaron fuera del mercado. Hoy el mundo es flexibilidad. Como consumidores es una maravilla, pero no pensemos que no cambia el resto de factores.

- Otro debate que está sobre la mesa es si las pymes invierten lo suficiente en I+D+i para ser competitivas. ¿Usted qué cree?

- Sí, están invirtiendo lo suficiente porque el mercado se lo está exigiendo. No es una opción, es una necesidad. Nuestras empresas necesitan dotar de valor añadido al producto para diferenciarse de sus competidores y afrontar los costes laborales y de energía existentes en Gipuzkoa. Aquí no tenemos ni materias primas ni energía, pero competimos contra países que disponen de ambas y, además, en algunos casos con mano de obra más barata.

- ¿La empresa guipuzcoana adolece de tamaño para competir en el exterior? ¿Sería deseable que se dieran alianzas, fusiones, acuerdos...?

- Si nos ceñimos a los resultados, con crecimientos en exportación, el tamaño parece óptimo. Las fusiones tienen que ser positivas, porque cuando se producen por necesidad entre dos empresas que están mal, el resultado no suele ser bueno. En determinadas circunstancias sí puede ser conveniente aumentar el tamaño, por ejemplo, a la hora de abordar la implantación en un país o en zonas donde se requieran productos muy innovadores.

- Últimamente se habla mucho de favorecer el arraigo de las empresas en el territorio. ¿No es intentar poner puertas al campo?

- No podemos apelar al sentimiento. Las empresas son empresas y son de gente que se está jugando su dinero y su patrimonio. Por tanto, a la hora proceder al relevo generacional o a una venta, intentarán realizarla en las mejores condiciones. En igualdad de circunstancias no tengo ninguna duda de que intentarán que la empresa se quede en su entorno, pero si a pocos o muchos kilómetros encuentran posibilidades mejores... El arraigo no se tiene que dar solo por sentimiento, debe ir acompañado de condiciones que lo permitan.

- ¿A qué condiciones se refiere?

- Acceso a financiación, facilidades administrativas para desarrollar los proyectos y el mantenimiento del empleo, la atracción de talento.... Ser empresario es todo un reto. Dar el salto a jugarte tu patrimonio no es fácil. Por eso, también es necesario fomentar su figura. Sin embargo, muchas veces se traslada que son los malos de la película. Este caldo de cultivo es un freno. Conozco empresarios que me dicen que lo que han pasado no se lo desean a sus hijos. No digo que haya que sacarlos a hombros, pero sí entender su papel.

- ¿El modelo tradicional industrial guipuzcoano, en el que descollaron figuras como Patricio Echeverria, Marcial Ucín o Pedro Orbegozo, lleva camino de desaparecer?

- Sigue habiendo grandes empresarios. Hay mucha gente que se está jugando su patrimonio desarrollando proyectos internacionales. Aquellos empresarios trabajaban catorce horas diarias y los actuales también. El riesgo que afrontan es similar, aunque ahora se dispone de unas herramientas que permiten una gran velocidad en la toma de decisiones.

- ¿Se están creando nuevas empresas? Según algunos informes, el emprendimiento en Euskadi está a la cola de España...

- Contamos con universidades de alta calidad. Sale gente formada y con ideas, pero tenemos el problema de la financiación de la puesta en marcha de nuevas empresa. Se requiere capital a través de 'business angels' o de 'venture capital'. Ese terreno está poco desarrollado. El 80% de nuestra financiación es bancaria. Cuando los emprendedores se ponen en marcha, sus proyectos son muy arriesgados para los bancos y, por tanto, es muy difícil consolidarlos. La administración, a través de Bic Gipuzkoa, realiza un buen trabajo de apoyo en el desarrollo del concepto, pero los pasos siguientes encuentran dificultades. Existe capacidad y cultura empresarial, pero hay que generar un entorno financiero.

- ¿Los datos de crecimiento pueden verse modificados a la baja tras la victoria de Trump?

- La fiscalidad en Estados Unidos está más dirigida a la producción que al consumo y el resultado ha sido que las fábricas se han ido fuera. Trump quiere revertir esta situación. Está actuando más como un ejecutivo de una compañía que como presidente de un país. Ahora bien, la retirada de EE UU de determinados espacios va a ser cubierta por otros países, generando oportunidades. China ya se está ofreciendo como socio de aquellos a los que Trump amenaza con recortes.

- ¿Y el efecto sobre Gipuzkoa?

- En la Cámara siempre hemos incidido en la necesidad de que las empresas diversifiquen sus exportaciones o su presencia en el exterior. Claro que Estados Unidos es un gran cliente, pero supongamos que ese país hubiera entrado en una crisis económica. Ya le pasó hace unos años y nuestras exportaciones se dirigieron a los países emergentes. Muchas de nuestras empresas están implantadas en Estados Unidos y ya conocen el 'Make America'. Esta política ya existía, aunque no tan ruidosa como ahora. Iremos adaptándonos, al igual que se hizo con China, Brasil... Y, a su vez, habrá que estar atento a las oportunidades que surgirán en otras zonas del planeta. Con el 'Brexit' ocurre lo mismo, para algunas empresas será un problema y para otras una oportunidad.