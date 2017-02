«Es muy importante que no firmen nada a primera vista cuando hablen con el banco»

«Los afectados están descolocados con todos los movimientos y las informaciones. Muchos piensan que la sentencia del Tribunal Europeo viene a anular las cláusulas suelo, y eso no es así». En las últimas semanas, los representantes de la Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas (EKA/ACUV) viene realizando jornadas informativas en las tres capitales vascas para tratar de aclarar conceptos y resolver ciertas dudas generales a los interesados. El responsable jurídico del colectivo, Iñaki Velasco, reconoce que existe cierta «desinformación» al respecto, ya que aunque el bombardeo de información ha sido intenso en el último mes, es difícil que los afectados tengan todas las cuestiones claras.

Un ejemplo claro es el de Jon, que acudió el martes a la reunión informativa celebrada en la casa de cultura Ernest Lluch de Donostia. En 2011 firmó una hipoteca de 130.000 euros con el Popular y se enteró «por la televisión» de la cuestión de las cláusulas suelo y la nulidad de las mismas por opacidad a la hora de ser firmadas. «Hace seis meses me comunicaron que me retiraban la cláusula de mi préstamo, pero no me hicieron firmar nada ni me han avisado si me devolverán alguna cuantía por todos los años en los que he pagado», confesaba.

¿Qué debemos hacer? Fue la pregunta más recurrente. Sobre todo, en lo referente a la relación directa que los hipotecados tienen con su entidad, ya que en lo que respecta a las posibilidades de reclamación, la asociación explicó claramente el panorama actual y la próxima presentación de la primera demanda masiva a los bancos. Y es que existe ese sentimiento general de no querer enfrentarse individualmente a su banco por posibles «represalias» de estos hacia ellos. «Y aunque acudamos a ellos, casi siempre se hacen los locos y nos dicen que lo están estudiando y que ya nos avisarán», afirmaba otra afectada. Los responsables de EKA/ACUV manifestaron que esa es una práctica «habitual» en estos momentos en los bancos, por lo que su recomendación pasa por realizar cualquier reclamación por escrito «para que quede reflejo de ello» y «no hacer peticiones que se puedan volver contra ti».

Eso en lo que respecta a la forma de actuar de primeras por parte del afectado. Pero, sobre todo, la asociación quiso incidir en las posibles ofertas que las entidades puedan realizar a los afectados «en contraprestación» a renunciar a cualquier reclamación posterior por cláusulas suelo. «Es muy importante que no firmen nada a primera vista. Sea cual sea la oferta o la propuesta que le hagan, no la firmen al momento. Estúdienla en primer lugar con su abogado y vean a qué se pueden comprometer con ello», recomendó Iñaki Velasco.

«A mi me dijeron en Caja Rural de Navarra que me ponían un interés fijo durante cinco años a cambio de retirarme la cláusula suelo y firmé», apuntaba otra joven afectada. En este sentido, desde la asociación de consumidores están analizando la posibilidad de que muchos de esos acuerdos firmados en los últimos años puedan ser invalidados al definirse como «impuestos» y no suponen «un acuerdo válido de renuncia de acciones». En dichos casos, se pediría que se recalculen las cantidades pagadas de más en los años precedentes por las cláusulas suelo.

Los que no tendrán tanta suerte, serán los consumidores que llegaron a un acuerdo prejudicial con el banco antes de que el Tribunal Europeo hiciera oficial su auto, de forma que recibieron la compensación solo desde el año 2013. «Nosotros en su tiempo recomendamos a la gente parar y esperar el pronunciamiento de Luxemburgo, pero los que siguieron adelante y llegaron a acuerdos con entidades no podrán hacer nada más», explicó Velasco.

Pero más desdichados aún pueden sentirse los autónomos o pymes que pagaron su hipoteca con cláusula suelo por un local o un piso en el que ejercen una actividad. «No es aconsejable que acudan a la vía judicial», recomendó a una trabajadora autónoma afectada por las cláusulas suelo y que tenía su centro de trabajo en un local hipotecado. «Se dan cuenta la gozada que es ser autónomo, que tampoco podemos acogernos a este fallo del Tribunal Europeo», se quejó la afectada en cuestión. En principio, la sentencia de Luxemburgo hace referencia a los consumidores como afectados de las cláusulas suelo, por lo que la cuestión dejaría fuera tanto a autónomos como a pymes, ya que habrían realizado una actividad de lucro de forma repetida en el inmueble.