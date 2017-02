¿Por qué se ha encarecido tanto la cesta de la compra?

4

«Los efectos de las malas cosechas y de la subida del precio de la luz necesariamente van a tener efectos en los meses siguientes. Va a seguir habiendo escasez de verduras, por lo que van a seguir estando caras, y la factura de la luz es probable que no baje tampoco. Me temo que estos datos de IPC no van a ser exclusivos del mes de enero», alerta la economista. Hace hincapié en que, aunque no todos los bolsillos lo noten, «hemos entrado en un ciclo económico de cierta mejora de la parte macroeconómica, lo que provoca un aumento de la demanda». Así que la clave va a ser ahora la producción. «Si se siguen produciendo el mismo número de unidades de una cosa y aumenta la demanda ese producto, se encarecerá. Pero no lo hará si se produce en más cantidad. Claro que para producir más las empresas tienen que gastar también más». En todo caso, resume la experta, «no van a subir los precios de todas las cosas. El tabaco, por ejemplo, va a seguir costando lo mismo fumen dos personas o dos millones. Su precio no está ligado a la demanda ni a la producción, como el precio de los alimentos».