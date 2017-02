Confebask se muestra escéptica respecto a la reactivación de la negociación colectiva

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, se mostró ayer escéptico respecto a la posibilidad de que se pueda reactivar la negociación colectiva tras la firma del Acuerdo Interprofesional. Aseguró que alcanzar o no acuerdos «dependerá de la actitud». No obstante, apuntó que «tampoco es muy optimista porque los mensajes de algunos sindicatos nacionalistas son de confrontación y los nuestros de colaboración». Con todo, dijo que no pierden la esperanza.