Aluvión de demandas vascas a la banca por cláusulas suelo para la próxima semana

El pasado 21 de diciembre el Tribunal de Justicia Europeo abrió la vía de par en par para que los consumidores españoles afectados por las cláusulas suelo en sus hipotecas pudieran recurrir por los abusos sufridos durante estos años. En este último mes, mientras que el Gobierno preparaba su decreto destinado a «agilizar» o «simplificar» los trámites para que los perjudicados recuperasen su dinero, decenas de hipotecados vascos han llamado día tras día a asociaciones de afectados para exponer su situación e informarse de los pasos que deben seguir para reclamar lo que «legitimamente» es suyo.

La Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vascas (EKA/ACUV) se encuentra «desbordada» ante la cantidad de casos recibidos por lo que ha decidido iniciar ya la vía extrajudicial y remitir la próxima semana la primera remesa de reclamaciones a las entidades bancarias. «Tenemos preparadas las demandas de más de medio millar de personas que hemos reunido durante el mes de enero y la próxima semana haremos llegar estas solicitudes a los bancos», explicó a DV el responsable jurídico de EKA/ACUV, Iñaki Velasco.

Varios responsables de la asociación de consumidores defendieron este martes ante alrededor de un centenar de afectados por las cláusulas suelo en Donostia la necesidad de tener que iniciar esta vía no judicial de reclamaciones, ya que tras la aprobación del Real Decreto Ley los afectados deberán esperar alrededor de cuatro meses para poder recibir algún tipo de respuesta por parte de la entidad. «En un mes los bancos deben presentar los procedimientos para permitir la rápida resolución de los conflictos y después cuentan con otros tres para responder a cada caso», explica Velasco, de forma que es indispensable iniciar el procedimiento extrajudicial lo antes posible y tratar así también de «que las entidades reaccionen y hagan algo al ver el aluvión de reclamaciones que les llegan».

100.000 afectados por cláusulas suelo opacas estiman las asociaciones de afectados EKA/ACUV y Adicae que podrían haber en Euskadi. En el Estado, se apunta a que podrían ser 1,5 millones de consumidores los que pagaron de más por sus hipotecas.

Sin embargo, desde EKA/ACUV no tienen, en un principio, «excesiva fe» en que las situaciones se subsanen sin tener que acudir a los tribunales. «Es lo que nos están transmitiendo las entidades», subraya Velasco. La única manera de que la cuestión pueda ser antendida de forma colectiva es la fórmula extrajudicial y si ésta no es atendida, cada afectado deberá acudir a los tribunales con su caso particular. «Para ese episodio estamos estudiando que la propia asociación se pueda hacer cargo de las costas judiciales si el juez no da la razón al afectado», explicaron a los interesados en Donostia los responsables de la asociación de consumidores vasca.

Desde la propia EKA/ACUV también se lamentan del diseño del decreto pactado entre el Gobierno y el PSOE, ya que «son las entidades las que vuelven a tener la sartén por el mango. Lo lógico hubiera sido crear un arbitraje externo, pero han dejado a las entidades que confeccionen sus sistemas y decidan caso por caso». En definitiva, critican que la presunta norma de «protección» al afectado es una medida «para que los bancos ganen tiempo y piensen lo que van a hacer».

Banco por banco

En el primer aluvión de reclamaciones agrupadas por EKA/ACUV se remitirán a distintas entidades bancarias alrededor de medio millar de demandas. Cada banco recibirá la suya. Entre ellos destacan Popular, BBVA, Kutxabank, Laboral Kutxa, Sabadell y Caixabank, aunque habrá «alguna más», tal y como destacó Iñaki Velasco. El objetivo es que las respuestas puedan llegar para el mes de junio de forma que sea entonces cuando se empiece a estudiar si se debe acudir a la vía judicial, «en la que estamos seguros de que el 99% de los casos los ganaríamos». En ese plazo de tiempo en el que se espera la respuesta de la entidad no se podrá realizar ninguna otra actuación.

De momento, apenas se conocen las cuantías que las distintas entidades han provisionado para hacer frente a las devoluciones por las cláusulas suelo opacas. Popular incrementó en 229 millones sus provisiones en el último trimestre del año tras la resolución de Luxemburgo; Caixabank lo hizo en 110 millones, Sabadell en 130 y BBVA avanzó un impacto en sus cuentas del pasado año de 404 millones.

En lo que respecta a las entidadas vascas, Kutxabank se vio obligada a inyectar 300 millones de euros a finales del pasado curso en el capital de su filial cordobesa, CajaSur, y recientemente ha reconocido que su beneficio de 2016 se verá recortado en 60 millones de euros como consecuencia de las mayores provisiones que ha tenido que realizar tras la sentencia europea. Por su parte, Laboral Kutxa, incrementó sus provisiones en 11 millones por hipotecas con cláusulas suelo heredadas de Ipar Kutxa en Bizkaia y Álava, maniobra que no afectó a su beneficio.