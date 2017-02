ELA y LAB presentan un informe que cuestiona la rentabilidad del TAV

Los sindicatos ELA y LAB han reclamado este miércoles a las instituciones que se realice una auditoría independiente de la Y vasca de alta velocidad ferroviaria y no dedicar "ni un euro más" a este proyecto "megalómano" y no rentable.

Los dos sindicatos abertzales han presentado en Bilbao el estudio sobre el tren de alta velocidad que han encargado al grupo Ekopol, realizado por 8 profesores e investigadores de la UPV/EHU y una catedrática de la Universidad de Barcelona.

El estudio señala que el umbral de rentabilidad del tren de alta velocidad, incluso dejando al margen la millonaria inversión realizada, está en los 10 millones de pasajeros en el primer año y en España la línea con más usuarios (Madrid-Barcelona) se ha quedado en 6 millones, y la previsión "más optimista" para la Y vasca es de 2,2 millones.

Desde la perspectiva medioambiental, destaca que el consumo de energía fósil para la construcción de la Y vasca es tal que el tren de alta velocidad solo lograría ahorrar emisiones de CO2 después de 100 años de funcionamiento y ahorrar energía tras 55 años de actividad.

Además sostienen que aumenta la "brecha social" al ser un transporte más caro al que acceden las personas con más ingresos y que perjudica al transporte de mercancías por ferrocarril.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz "Txiki", ha criticado que la Y vasca se construye "sin ningún respaldo científico" al proyecto por decisión de unos "gobernantes irresponsables", que "derrochan" un dinero que hipotecará también a las próximas generaciones, mientras recortan en ayudas sociales, educación o sanidad.

Muñoz ha censurado que el Gobierno Vasco no tenga problemas en seguir adelantando dinero para estas obras, pese a que el Estado solo ha devuelto unos 1.000 de los 1.5000 millones ya financiados por Euskadi, y que se llegue a un acuerdo "muy curioso" para la entrada del TAV en las capitales vascas "sin que se sepa cuánto cuesta"."Es el culto a la desmesura, no es rentable y no tiene respaldo" social, ha resumido.

Por su parte, la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, ha subrayado que la Y vasca es un proyecto que se inició hace 30 años y que en este plazo las instituciones vascas no han hecho ningún estudio y han "negado" a la sociedad vasca poder realizar un debate "democrático" sobre este proyecto.

"Éste es el único informe real que se ha hecho, es un instrumento para dar un nuevo impulso para oponerse a este proyecto de nefastas consecuencias y poder parar este despropósito", ha añadido Etxaide.