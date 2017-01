Patronal y sindicatos se enrocan en sus posturas de cara a desbloquear los convenios sectoriales

El acuerdo intersectorial firmado el pasado 17 de enero entre Confebask y los principales sindicatos vascos supuso el primer gran pacto alcanzado entre los agentes sociales en Euskadi desde 1999. La imagen inusitada en este arranque de año ha levantado muchas expectativas de lo que pueda dar de sí dicho acuerdo de cara a incentivar una negociación colectiva que ha estado en los últimos años prácticamente bloqueada en lo que respecta a la mayoría de los convenios sectoriales, y de forma especial en Gipuzkoa, mientras que en las empresas no ha avanzado al ritmo esperado.

El Acuerdo Interprofesional no hace sino blindar los convenios sectoriales vascos frente a los estatales, ya que les da prioridad aplicativa, una cuestión que les cercenó la reforma laboral de Zapatero en 2010. Posteriormente, la de Rajoy permitió que los convenios sectoriales no fueran un mínimo obligatorio y sus contenidos se pudieran rebajar en las empresas. Por lo tanto un doble rejón, que dejó herido de muerte a dicho ámbito.

Pero el Acuerdo Intersectorial no resuelve por sí solo los problemas de la negociación colectiva, ya que se limita a blindar los convenios provinciales e interterritoriales que estén en vigor y los que se firmen en el futuro, con lo que es necesario que se renueven los que estén en ultraactividad -vigencia prorrogada- y también que se recuperen los decaídos. Estos últimos eran la máxima prioridad para los sindicatos, que intentaron introducir en el pacto un compromiso de las partes para impulsar las mesas de los convenios sectoriales. Una cuestión a la que se negó Confebask por entender que iba a entorpecer el acuerdo.

Adegi defiende que el ámbito de la empresa es más propicio para facilitar los acuerdos



ELA y LAB insistirán en la movilización y CC OO y UGT han activado mesas donde tienen mayoría

Ante este escenario, ¿cuál es la realidad de la negociación colectiva y qué cabe esperar en los próximos meses? DV ha podido conocer los datos a cierre de 2016 correspondientes a Gipuzkoa, el territorio donde la negociación sectorial está más estancada. Los registros son clarificadores. Tan solo seis de los 49 convenios sectoriales están vigentes, lo que supone el 12,76% del número total de trabajadores (14.438). El año pasado tan solo se renovaron dos, el de Industria y Convenio de Confitería y el de Artes Gráficas, que no figura oficialmente porque no se ha registrado hasta este año.

Otro gran bloque lo conforman los convenios ultraactivos, es decir, aquellos que perdieron su vigencia pero que están prorrogados. Son veinte convenios que afectan a 30.094 trabajadores, lo que supone el 26,61% del total.

Pero lo más llamativo es que hay 23 convenios, con 68.554 empleados, que están decaídos; es decir, el 60,62% de los trabajadores. Y lo que es aún peor, algo más de la mitad de estos empleados (35.621) no tiene otro convenio superior -estatal- que los ampare, con lo que en teoría tendrían como única referencia el Estatuto de los Trabajadores. Entre ellos está el convenio Siderometalúrgico, el más importante y que tradiconalmente ha sido un referente para el resto. No obstante, los convenios decaídos se siguen aplicando a los trabajadores que estaban amparados por ellos cuando estaban en vigor en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo, que falló que las condiciones se contractualizan. Las nuevas contrataciones no quedan amparadas.

Esta es la fotografía a uno de enero de 2017. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Va a servir de revulsivo el Acuerdo Interprofesional para reactivar la negociación colectiva? Trasladada esta pregunta a los agentes sociales, la conclusión es poco esperanzadora.

No servirá de revulsivo

Adegi cree que el flujo sanguíneo ha sido a la inversa; es decir, que la 'nueva cultura de empresa', que está promoviendo desde hace tres años y que ha propiciado pactos precisamente en este ámbito, es lo que ha facilitado que se firmara el Acuerdo Interprofesional. La patronal guipuzcoana considera que dicha 'cultura' se va asentando, lo que permitirá que se extiendan los convenios en las empresas, ya que es en este ámbito donde se adaptan mejor a las necesidades y particularidades de la compañía. Eso sí, para Adegi, sería deseable que también se trasladara esa cultura del acuerdo a los convenios sectoriales, aunque hoy por hoy lo ve más difícil.

ELA, el sindicato mayoritario, tampoco cree que el Acuerdo Interprofesional vaya a servir de revulsivo. Entiende que la entente lograda en dicha mesa no es trasladable a la negociación colectiva, ya que los convenios se renovarán o recuperarán en función de los contenidos y de la capacidad para forzarlos, o sea, de la organización y de la lucha sindical. Es decir, mantiene la entrategia que lleva defendiendo en los últimos años y que achaca a la negativa de Adegi a desbloquear los convenios sectoriales, como a su entender ha demostrado en el Acuerdo Intersectorial. De hecho, ELA cree que la patronal guipuzcoana ha pasado página de la negociación colectiva sectorial.

La central nacionalista cree que con estas premisas la negociación colectiva tendrá más recorrido en las empresas que en los convenios sectoriales. En este contexto, ELA admite que no elaborará una estrategia para impulsar los convenios provinciales y que tampoco tiene intención de reabrir la mesa del Convenio del Metal, aunque no se negará a hacerlo si alguien la convoca.

Una cuestión, en cualquier caso que quedaría en manos de LAB, ya que CC OO y UGT son minoritarios en el sector, por lo que apuntan que no les corresponde a ellos hacerlo, porque a posteriori no habría una mayoría suficiente para impulsarlo.

Pero LAB tampoco lo hará, ya que considera que no tiene sentido abrir mesas cuyas negociaciones no tienen ningún recorrido ante la falta de voluntad de la patronal de apostar por este ámbito. La central abertzale coincide con ELA en que para llegar a acuerdos se requiere movilización y confrontación, una estrategia que se deriva de la reflexión que abordó la central el año pasado. LAB espera además que la unidad de acción sindical que están tratando de fraguar ambos sindicatos llegue a buen puerto, lo que supondría un instrumento más potente para poner al servicio de los trabajadores.

Por su parte, CC OO y UGT destacan que en aquellos sectores en los que tienen mayoría y dependen por lo tanto de ellos ya han activado las mesas de negociación e incluso han ido cerrando acuerdos. En este sentido, no creen que se vaya a dar un impulso decisivo más allá de estos convenios, aunque no pierden la esperanza de que ELA y LAB reconsideren su postura de seguir con la confrontación y no aceptar la propuesta del sindicato liderado por Unai Sordo de hacer un frente común. Un emplazamiento que sigue manteniendo en pie. CC OO también apuesta por suscribrir convenios en un ámbito más amplio, de la Comunidad Autónoma, porque tendrían preferencia aplicativa y mayor seguridad jurídica que los provinciales.

Por su parte, UGT lamenta que las expectativas de que ELA y LAB hubieran cambiado de postura se han esfumado de golpe y recuerda que la invasión de convenios estatales solo se produce cuando se abandonan espacios de negociación, que es lo que seguirá ocurriendo, señala, si no se renuevan los convenios sectoriales. En este sentido, aunque aboga por los acuerdos de eficacia general no descarta firmar pactos de eficacia limitada allá donde no se puedan materializar los anteriores.