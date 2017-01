Erkoreka dice que la bajada recaudatoria no varía las directrices de las cuentas de 2017

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado este martes que la bajada en la recaudación no afectará a las directrices económicas que van a guiar la elaboración del proyecto de presupuestos de 2017 para Euskadi.

Erkoreka se ha referido de este modo, a preguntas de los periodistas, al descenso de la recaudación fiscal de las diputaciones vascas, que se quedó el año pasado 71 millones por debajo de lo esperado.

En la comparecencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha confirmado esta bajada, aunque ha precisado que debe analizarse en la próxima reunión del Consejo Vasco de Finanzas que se celebrará durante la primera quincena de mes de febrero.

No obstante, ha dejado claro que no provoca variaciones en las previsiones con las que trabaja el Ejecutivo vasco para elaborar el proyecto de cuentas públicas para este año.

"De cara a los presupuestos, las previsiones siguen siendo las que hizo en octubre el Consejo Vasco de Finanzas. No se produce modificación alguna en los parámetros de tipo económico que enmarcan la elaboración de las cuentas públicas", ha insistido.

En esa reunión ya se recogió que las haciendas vascas no cumplirían con las previsiones de recaudación calculadas y se pronosticó que ingresarían 473 menos.

A pesar de ello, las diputaciones y el Gobierno Vasco dejaron claro que no habría recortes, y el entonces consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Gatxagaetxebarria, aseguró que los presupuestos de 2017 podrían crecer de forma "muy moderada" en un 0,5 %.

Según los datos conocidos ayer, finalmente la recaudación fiscal se quedó el año pasado 71 millones por debajo de lo calculado por el Consejo Vasco de Finanzas, ya que sólo aumentó un 2,7 %, hasta alcanzar los 12.954 millones, en lugar del 3,3 % de crecimiento previsto.

Así, según estos cálculos, Bizkaia debía ingresar 6.736 millones (un 3,4 % más), Gipuzkoa 4.234 millones (3,3 %) y Álava, 2.054 (3,1 %).

Ninguna de las tres haciendas ha alcanzado este objetivo. Bizkaia se ha quedado en un 3,1 % de aumento, a 21 millones de la cifra de octubre, y en Álava el ascenso de la recaudación se ha limitado a un 2,4 %, es decir 13 millones por debajo de lo previsto.

Gipuzkoa ha sido el territorio que más lejos se ha quedado de cumplir el objetivo, ya que ha aumentado sus ingresos en un 2,3 %, un punto porcentual y 36,7 millones menos de lo previsto.

Las tres haciendas han argumentado, por separado, que no han cumplido las previsiones de ingresos en 2016 debido a los ajustes con el Estado y entre las propias diputaciones forales.

Para 2017, el Consejo Vasco de Finanzas prevé que la recaudación ascienda a 13.498 millones de euros en el conjunto de Euskadi: 6.990,8 en Bizkaia, 4.378 en Gipuzkoa y 2.129,4 en Álava.

Cataluña y Concierto

De otro lado, Erkoreka se ha negado a "entrar en el juego de las especulaciones en el aire" sobre la posibilidad de que Cataluña se independizara y las repercusiones que este hecho podría tener sobre el Concierto Económico vasco.

Erkoreka ha realizado estas declaraciones al ser preguntado, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, por las palabras del portavoz de EH Bildu y secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, en las que consideró que en próximos meses habrá "una República catalana independiente" y planteó si alguien cree que, en esas condiciones, en las que, a su juicio, el Estado no será "viable económicamente", se va a mantener el Concierto Económico vasco.

"A mí, personalmente, me parece una valoración especulativa porque especular en el aire sobre lo que pueda ocurrir aquí o allá en función de hipótesis que pueden o no suceder, me parece un ejercicio útil para las tertulias, pero, como portavoz del Ejecutivo, comprenderán ustedes que me resista a entrar en el juego de las especulaciones en el aire", ha apuntado.