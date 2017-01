Gipuzkoa se quedó a 37 millones de la recaudación prevista en 2016

La recaudación por tributos en Gipuzkoa aumentó un 2,3% el pasado ejercicio. Finalmente el territorio no alcanzará el objetivo previsto en el último CVF de octubre y que auguraba un crecimiento del 3,1% para cierre de año. Gipuzkoa se ha quedado a 36,7 millones de la previsión. En total se han recaudado 4.197,7 millones de euros, 132,7 menos que los que se esperaban en la primera previsión realizada en 2015.

El departamento de Hacienda y Finanzas ha explicado que la evolución ha sido positiva en el capítulo de impuestos directos puesto que se han cumplido las previsiones (99,9%), pero no así en tributos indirectos (94,6%). En este punto, el fisco foral destaca el efecto de los ajustes del IVA (tanto interterritoriales como con el Estado), ya que se han recaudado 122,1 millones menos de lo esperado y 24,4 millones por debajo de las previsiones de octubre. No obstante, cabe recordar que la liquidación definitiva del 2016 se acordará en el CVF de febrero.

«No afectará a la gestión»

El diputado de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, ha realizado una valoración de los datos: “En lo que a nosotros compete, las campañas de la Renta y Sociedades han sido muy positivas. En el capítulo de impuestos indirectos, sin embargo, no hemos recibido lo que esperábamos de los ajustes que hacemos con otras instituciones, y al final esto ha influido en la recaudación global”. De todos modos, ha explicado que el resultado no afectará a la gestión de la Diputación Foral: “El grueso del desajuste lo habíamos previsto ya en el CVF de octubre. Como dijimos entonces, las inejecuciones presupuestarias que se dan naturalmente todos los años hacen que no sea necesario llevar a cabo ningún ajuste”.