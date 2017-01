Arranca el juicio de los exsocios de Fagor y Edesa contra la Corporación

Arranca mañana en los juzgados de Bergara el proceso por la demanda planteada por 959 exsocios y antiguos jubilados de Fagor Electrodomésticos y Edesa contra la Corporación Mondragón, a la que reclaman 47.829.237,95 euros en la que, defienden sus promotores, es «la mayor demanda acumulada de la historia en Euskadi». La juez encargada del caso presidirá la llamada vista previa, en la que (dado que nadie ve posible un acuerdo previo) las dos partes fijarán sus posiciones y solicitarán las pruebas a realizar que consideren.

LA CLAVE 49.874 Impacto medio. 959 exsocios de FED reclaman a Mondragón algo más de 47,8 millones, lo que ofrece una media de 49.874 euros. Sin embargo, el Grupo recuerda que diez personas acumulan una inversión total (o préstamo a Fagor) de 3,8 millones. Hay 29 perjudicados con menos de 10.000 euros.

Oídos los argumentos de unos y otros, se fijará la fecha del juicio, que podría alargarse durante dos o tres sesiones. Según ha podido saber este diario, los trabajadores intentarán que presten declaración ante la juez alguno pesos pesados en la historia reciente de Mondragón como, por ejemplo, Txema Guisasola, quien guió Fagor y la propia Corporación.

La demanda presentada por las asociaciones Ordaindu y Eskuratu (que representan a los afectados) trata de demostrar que nada de lo que ocurrió en el seno de Fagor Electrodomésticos, que antes de caer fue la 'joya de la corona' de Mondragón, resultó ajeno a la cúpula de la Corporación. Aún más, presenta una serie de argumentos que tratan de demostrar que el Grupo actuó siempre de forma artera, tratando de minimizar el impacto por el derrumbe de la emblemática firma a costa, eso sí, de los ahorros de estos exsocios y jubilados, que habían 'prestado' (a través de distintos instrumentos financieros) una notable cantidad de dinero a su empresa de algún modo inspirados en los mensajes de tranquilidad y garantía de futuro lanzados por la Corporación.

La demanda defiende que el Grupo actuó de forma artera y engañó a los trabajadores



Mondragón afirma que «no vale todo, y no hay que buscar culpables donde no los hay»

«Esta confianza alcanzaba un grado superlativo en el caso de los socios inactivos de FED, a los que se convenció para mantener depositados sus ahorros en las dos cooperativas, incluso tras conocer las dificultades financieras por las que atravesaban», asegura el texto, que añade que «la confianza resultó absolutamente traicionada por la incuestionable falsedad de los mensajes».

Tras un pormenorizado relato de lo sucedido (que llega a recordar, incluso, la historia y los orígenes del movimiento y la filosofía cooperativas del padre Arizmendiarrieta), los demandantes afirman que «los responsable de MCC eran conscientes de la falsedad de sus mensajes», pero que actuaron así para garantizarse un concurso de acreedores «ordenado» desviando, incluso, los activos más interesantes de FED (las plantas de Garagarza y San Andrés, así como las marcas comerciales) a la Corporación antes del estallido. «La tesis que mantenemos es que MCC diseñó una completa estrategia de comunicación tendente a evitar una fuga de capitales susceptible de abocar a FED a un concurso desordenado», apuntan los exsocios.

Teoría de la conspiración

En su contestación a la demanda, a la que tacha de «salto al vacío desde el punto de vista jurídico», la defensa de Mondragón afirma que la contraparte «construye una creativa y compleja teoría conspirativa» alejada de la realidad.

Tras explicar que Mondragón «lamenta profundamente el desenlace final de FED», los abogados del Grupo señalan que los exsocios pretenden culpabilizar ahora a quienes no son sino «una víctima más». «Esta parte es consciente de que el colectivo de demandantes es muy grande, pero no vale todo; no vale buscar culpables en el sitio equivocado, donde no los hay», añade el documento.

El texto defiende que la acusación se apoya en «multiples imprecisiones, equivocaciones, invenciones y omisiones», y reprocha a los exsocios que traten ahora de que el resto de los cooperativistas (unos 25.000) paguen el pato de una mala gestión de FED, cuyas normas internas (también las relativas a los instrumentos financieros) aprobaron siempre ellos mismos.

El Grupo afea en cierto modo a los demandantes el tinte de 'engaño financiero' que destila la demanda, y les recuerda que alguno de los exsocios tenía invertido en FED (contra el pago de pingües intereses) más de un millón de euros.