ELA y LAB dan otro paso hacia la pretendida unidad de acción sindical

«Cada vez que estamos juntos nos queremos más». No es una frase de esas que se repiten hasta la saciedad en los programas de corazón, sino que la pronunció ayer el secretario general de ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz en una comparecencia pública. Y la aludida en el mensaje no era otra sino su homóloga de LAB, Ainhoa Etxaide, que cogió el guante al asegurar que «firmaba» dichas palabras.

O sea que traducido al román paladino significa que 'habrá boda' o al menos que los preparativos van dando sus frutos, y que ELA y LAB se encaminan hacia el altar de la unidad de acción sindical. Esa que empezaron a mentar en la primavera del año pasado y que se está fraguando poco a poco con el objetivo de dar el 'sí quiero' antes del verano, a ser posible antes de que se celebren los congresos de ambos sindicatos.

Ayer, los dos dirigentes comparecieron juntos, y además de palabras hubo mucha complicidad. No es la primera ocasión en los últimos meses, pero sí es la primera vez que lo hacen para hablar de negociación colectiva y de estrategias a seguir para el desbloqueo de los convenios. Lo hicieron después de que Confebask y los cuatro sindicatos firmaran el pasado martes el Acuerdo Interprofesional que blinda los convenios vascos frente a los estatales. Un pacto que quedará en papel mojado si no se recuperan los pactos perdidos y no se renuevan los que están a punto de perder su vigencia.

Ambas centrales son conscientes de la importancia del periodo que se abre ahora y de que la unión hace la fuerza. Los dos sindicatos han ido apostando en los últimos tiempos por la confrontación y por la lucha para «dotar de contenidos a las mesas negociadoras». Pero las diferentes estrategias mantenidas por las dos centrales había abierto más de una brecha entre ellos. De hecho, se trataba de uno de los dos grandes escollos a salvar para lograr esa unidad de acción, además de poder interpelar a todos los partidos con independencia de las siglas.

Pues en lo que respecta al primer aspecto, parece que las diferencias se van limando, ya que ayer perfilaron la estrategia que llevarán a cabo: «Lograr contenidos con reivindicación, organización y lucha». Y aunque no hablaron todavía de una estrategia en comandita, sí quisieron poner en valor la comparecencia conjunta, al tiempo que señalaron que «están trabajando para que sea una realidad». Una frase que llevan repitiendo desde septiembre del año pasado, lo que demuestra que lejos de torcerse las cosas van por el buen camino.

En ese camino dejaron claro que no harán un frente común con CC OO y UGT, como proponía la central liderada por Unai Sordo. Y es que las centrales nacionalistas acusan a los otros dos sindicatos de «tratar de torpedear desde Madrid los avances que se registran en la negociación colectiva en Euskadi mediante la estatalización de los convenios». Muñoz y Etxaide reiteraron sus críticas a Confebask «por seguir bloqueando los convenios», y al Gobierno Vasco, al que pidieron que «dé marcha atrás en los acuerdos alcanzados el 22 de julio en la Mesa de Diálogo Social».

Respecto a los contenidos, ELA y LAB destacaron la necesidad de hacer frente a la devaluación salarial, introducir cláusulas antirreforma o combatir la precariedad.