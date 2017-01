Gipuzkoa pierde en el último trimestre más empleo del que se creó durante el verano

El empleo crece al calor de las actividades veraniegas y cae como las hojas de otoño con el declinar de los servicios, lo que muestra la volatilidad de los puestos que se crean, sobre todo, en la temporada estival. Una máxima que se cumple de forma habitual en los últimos años y sin excepción en el ejercicio pasado. En Gipuzkoa se destruyeron en el último trimestre 4.200 empleos, con lo que el territorio se comió todos los puestos creados entre julio y septiembre (3.800), y en Euskadi ocurrió más de lo mismo, ya que perdió 8.300 puestos de trabajo frente a los 7.400 generados durante la temporada estival.

Esta es una de las conclusiones que se pueden obtener de los datos arrojados ayer en la encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) que elabora trimestralmente el Eustat. La próxima semana el INE dará a conocer la suya, que es la que se tiene en cuenta para la comparativa europea. Y aunque en ocasiones no coinciden, ni siquiera las tendencias, por ahora nos tenemos que conformar con la del ente vasco.

¿Y qué dice dicha encuesta? Si nos ceñimos a Gipuzkoa, la destrucción de empleo hay que achacarla fundamentalmente a los servicios, donde se pierden 3.400 ocupados en relación al trimestre anterior; la construcción también se deja por el camino 1.500 empleos, mientras que la industria mantiene el tipo al no registrar ninguna variación. Por su parte, la agricultura gana 800 ocupados.

LAS CLAVES



OCUPACIÓN La industria mantuvo el tipo en el último trimestre, mientras que los servicios perdieron 3.400 empleos TASA DE PARO Álava termina con una tasa inferior a la de Gipuzkoa por primera vez en casi cinco años AUMENTO DE LA OCUPACIÓN El territorio alavés es el único que incrementó el empleo (2.400) en el último trimestre del año

El territorio cerró el ejercicio con 300.300 ocupados, con lo que logra mantenerse por encima de la barrera de los 300.000 que sobrepasó en el segundo trimestre. De este modo, concluye el ejercicio con 4.200 ocupados más que en 2015. En el último año, la industria gana 2.000 empleos, los servicios 2.100, la construcción 300, mientras que la agricultura pierde 200.

Euskadi también cerró el año con 8.100 empleados más hasta alcanzar los 903.000. Un aumento que se concentró fundamentalmente entre las mujeres, que incrementaron su ocupación en 5.500 personas, en tanto que entre los hombres tan solo creció en 2.600. Pero si nos fijamos en el último trimestre, son los jóvenes de entre 16 y 24 años los que en mayor medida sufrieron la pérdida de empleo en Euskadi, ya que aglutinan el 69% de todo el descenso, con 5.700 ocupados menos que al finalizar septiembre.

Lo normal es que si cae el empleo aumente el paro, ya que son vasos comunicantes, aunque no siempre lo hace en la misma proporción, ya que la reducción de la población activa suaviza el impacto en el desempleo. Eso es lo que ha ocurrido también en el último trimestre tanto en Gipuzkoa como en Euskadi. Pero no ha impedido que el número de desempleados aumentara en la recta final en 3.500 personas en Gipuzkoa respecto al trimestre anterior, lo que eleva el número total de parados a 36.800 y sitúa la tasa de paro en el 10,5%. Sin embargo, en Bizkaia y en Álava el paro descendió pese a hacerlo también la ocupación, lo que se debe a que su población activa se ha reducido en mayor medida que la guipuzcoana, lo que no es una buena noticia, porque se pierde fuerza laboral.

En cualquier caso, la diferente evolución del paro deja un dato llamativo y es que por primera vez en casi cinco años la tasa de paro de Álava es inferior a la guipuzcoana, ya que cerró con el 10,8%, una décima menos que la de nuestro territorio. Una casuística que no se producía desde el primer trimestre de 2012. La evolución de los dos territorios vecinos hace que la tasa de paro de Euskadi cierre el año con el 12,5%, una décima menos que en el trimestre anterior y 2,2 puntos por debajo de la de 2015, lo que supone 25.000 personas menos en el desempleo que un año antes.

El 30,5% no está en Lanbide

El Eustat explica que en el cuarto trimestre el 97,8% de los afiliados a la Seguridad Social es ocupado, según criterios de la Organización Internacional del Trabajo, lo que supone 820.700 personas de los 838.800 afiliados de media. Otro dato curioso es que el 30,5% de los parados de la PRA no está registrado como parado en Lanbide. Estas cuestiones explicarían las diferencias entre el paro registrado, la afiliación y los datos que arroja la PRA, aunque no las diferencias con la EPA, ya que se trata asimismo de una encuesta.

LAB reaccionó a la PRA denunciando «la crisis de la precariedad y el incremento de las desiguadades», mientras que el responsable de Estudios de Adegi, Patxi Sasigain, cuestionó la credibilidad de la encuesta en un tweet: «Según esta cosa, la población parada de Gipuzkoa aumenta en 3.500 personas en el IV trimestre, un 10,5%. Es ridículo, nadie con sentido común puede sacar esto».