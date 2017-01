El proteccionismo de Trump llega en pleno récord comercial de Gipuzkoa con EE UU

Ya llegó el día y no tardaremos mucho en comprobar si Trump convertirá sus twitts en acciones contantes y sonantes. Ya sabemos que las redes son nido de numerosas amenazas y palabrería que en el 99% no pasa a mayores, pero nunca un hombre con tanto poder como el que albergará a partir de hoy Donald Trump ha preocupado a tanta gente con sus contadas palabras. Si alguien puede ejecutar todas sus voluntades es él mismo que será durante los próximos cuatro años presidente de los Estados Unidos. Desde Gipuzkoa se espera que el avanzado proteccionismo del que ha hecho bandera el magnate durante toda su campaña electoral y que ha continuado tras los comicios de noviembre no perjudique a los crecientes intereses de las empresas del territorio, que han aterrizado en Norteamérica con fuerza y han incrementado de forma sustancial sus ventas en este inicio de la recuperación.

EE UU ya representa el cuarto mercado para Gipuzkoa. Hasta noviembre, según los datos del informe de comercio exterior del ICEX publicados ayer, las empresas guipuzcoanas han exportado bienes por valor de 388,5 millones de euros al país americano, lo que lo sitúa solo por detrás de Francia (1.057 millones), Alemania (688,5) y Reino Unido (447,5). Además, al margen del país galo que mantiene practicamente planas sus compras a Gipuzkoa, EE UU sería el único de los seis principales mercados en donde la evolución en los primeros once meses de 2016 fue positiva. Las exportaciones hacia la primera potencia económica mundial crecieron un 4,4% lo que ha llevado a que 6,2 euros de cada 100 de los que venden en el exterior las empresas guipuzcoanas lo hagan a día de hoy a Estados Unidos.

Para que se hagan una idea del crecimiento exportador que se viene registrando en Gipuzkoa hacia EE UU, solo tenemos que comparar las ventas acumuladas entre enero y noviembre del pasado ejercicio con las de 2013, el último año completo en el que impactó la crisis. En tres años, las exportaciones al país norteamericano han pasado de los 244,5 millones de euros a los 388,5. Es decir, un crecimiento del 58,9% en apenas 36 meses. En el mismo periodo de tiempo, las ventas de empresas guipuzcoanas en el exterior se han incrementado un 5%, lo que demuestra que el mercado estadounidense ha registrado un auténtico 'boom'.

Tal ha sido el crecimiento que en 2013 Estados Unidos figuraba por detrás de países como Italia, Portugal o China y se peleaba con otros como Brasil para escalar en el top 10 de destinos de las exportaciones guipuzcoanas. Además, la relación comercial entre el territorio y Estados Unidos es desigual -no se pueden comparar las necesidades de un país de 320 millones de habitantes y un territorio de 700.000- lo que lleva a que el saldo entre ambos sea muy favorable para Gipuzkoa. Y es que las importaciones estadounidenses hasta noviembre apenas ascienden a 48,7 millones de euros, lo que deja una balanza comercial de 339,6 millones favorable para el territorio. En la clasificación por países ese saldo coloca a EE UU solo por detrás de Francia como mejor socio para las empresas de Gipuzkoa.

A todas estas evoluciones favorables hay que sumarle las plantas productivas que una veintena de firmas guipuzcoanas mantienen activas en Norteamérica. Veremos si la llegada de Trump cuestiona la relación comercial y los lazos creados entre Gipuzkoa y Estados Unidos.

Senda negativa

Pero no solo de EE UU se alimentan las exportaciones guipuzcoanas. El informe de comercio exterior del ICEX volvió a dejar patente que otoño no le sentó nada bien a las ventas exteriores del territorio. Por tercer mes consecutivo se registró un retroceso en Gipuzkoa, un 11,9% en noviembre, lo que dejó la evolución acumulada un 2,5% por debajo del año precedente.

En Euskadi, por el contrario, noviembre resultó positivo, ya que las exportaciones crecieron un 4,7% y la evolución acortó cierto terreno con la de 2015, hasta siturarse a solo un 1,7% de las cifras registradas el año anterior. En el conjunto del Estado, las exportaciones volvieron a registrar un nuevo récord en su acumulado, tras crecer un 1,6%. El déficit comercial alcanzó los 16.307 millones en los once primeros meses de 2016, lo que representa una caída del 27,1%.