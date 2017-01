«No vamos a aceptar el planteamiento de 'quítame la reforma laboral'»

Jon Bilbao, director del departamento jurídico-Laboral de Confebask y responsable del equipo negociador de la patronal, advierte tras la firma del Acuerdo Interprofesional que no aceptarán ningún planteamiento ideológico que suponga «quítame la reforma laboral». Así, explica que están dispuestos a acordar que en un convenio determinado se den dos o tres años de ultraactividad en vez de uno solo, «pero no vamos a volver al planteamiento anterior de ultractividad indefinida. Y no podemos ni queremos regular de manera general». Donde sí ve margen de maniobra es en el arbitraje obligatorio en caso de inaplicación o descuelgues de convenios, ya que se trata de una fórmula a la que se ha recurrido muy poco. «Se podrían llegar a acuerdos en los convenios de renuncia a ese mecanismo».

Bilbao señala que el Acuerdo Interprofesional ha sido un primer paso, una condición imprescindible para desbloquear la negociación colectiva, pero a renglón seguido apunta que su efectividad se verá en cada mesa «en la medida en que seamos capaces de acordar». Explica que su negativa a incluir en el pacto un compromiso para desbloquear la negociación obedece a una cuestión práctica, «como es centrar el asunto que nos interesaba pactar y dejar al margen cualquier otro tipo de cuestiones que podrían haber empantanado las conversaciones». Además, añade que las declaraciones de intenciones, como hubiera sido ese compromiso, no tienen efecto normativo.

Bilbao cree que algo se ha movido en ELA para que la central nacionalista se haya sentado a negociar el Acuerdo Interprofesional. Un reposicionamiento que tiene que ver, a su entender, entre otras cuestines, con el acuerdo de la mesa del diálogo social suscrito en julio del año pasado con CC OO y UGT «y que buscaba lo mismo que éste». «El cambio en estos seis meses es evidente aunque lo quieran camuflar con una retórica de confrontación».

El responsable jurídico de Confebask apunta que parece claro que la senda por la que estaban empecinados en transitar no tenía salida. Con todo, Bilbao tampoco espera un reflejo inmediato «y que empecemos a firmar convenios como locos. Llevamos atascados 10 o 15 años, lo que demuestra que la reforma laboral no es la causa. El origen está en la estrategia que adoptó hace tiempo el sindicato mayoritario». Pese a ello, cree que la comunicación entre Confebask y ELA debería mejorar tras el acuerdo.

El Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa también confía, por su parte, en que del pacto se derive una nueva dinámica que permita desbloquear la negociación colectiva, «algo que resulta vital para numerosas empresas y trabajadores». El colectivo hace votos por una progresiva normalización de las relaciones laborales, especialmente en lo que afecta a la negociación colectiva. «Sin duda aquellas sociedades que avanzan son aquellas que logran acuerdos sobre los principales elementos que las estructuran», recalca.