Arrieta: «Este año veremos progresos hacia la normalización de la negociación colectiva»

El presidente del Consejo de Relaciones Laborales (CRL), Tomás Arrieta, está convencido de que este año se producirán progresos en la normalización de la negociacion colectiva en Euskadi. El responsable del organismo sociolaboral «ve indicios que apuntan hacia ese escenario», entre ellos un cambio de actitud de los agentes sociales, y considera que el Acuerdo Interprofesional pactado este martes será un revulsivo. Con todo, señala que dicho acuerdo no quita para que siga habiendo posiciones encontradas y divergencias profundas. Desde su observatorio de lujo apunta, además, que hay una voluntad implícita entre los firmantes para reactivar la negociación colectiva.

¿Qué ha cambiado para que el Acuerdo Interprofesional se firme ahora y no en 2011 o 2013?

-La necesidad de tener acuerdos está más interiorizada por todas las partes. También hemos ganado cierta distancia temporal de la Reforma Laboral, que abrió una grieta muy profunda. Creó mucho enfrentamiento. Ahora se ha enfriado. Además, el contexto desde el punto de vista macroeconómico ha cambiado; hay una recuperación sostenible. Asimismo tenemos la constatación de que si no llegábamos a un acuerdo para proteger nuestra negociación, la invasión progresiva de los acuerdos estatales era inevitable. De hecho, ya es una realidad. La Combinación de todos esos factores es lo que ha hecho que el Acuerdo Interprofesional se entienda como imprescindible.

-Se ha evitado entrar en otras cuestiones, como el compromiso para reactivar la negociación colectiva. ¿Hubiera sido deseable?

-Lo deseable no es tanto que se introduzca explícitamente como que haya un compromiso efectivo. No tanto palabras como una voluntad real. Quiero creer que no tendría mucho sentido acordar la protección de nuestros convenios si no hubiera una voluntad implícita. Existe, pero no ha quedado formalmente plasmado. El compromiso está ahí.

-Queda lo más difícil, que es desbloquear la negociación colectiva. ¿Ha detectado signos de que se pueda producir un cambio de actitud o va a ser más de lo mismo?

-Sí hay una modificación si se lee entre líneas. Hay signos que indican que ma o menos hay cierto cambio de actitud. Hay acuerdos en el Comercio, en la Hostelería. Hay una negociación viva en muchos sectores, lo que indica que hay actitud y posibilidad de llegar a acuerdos. En el nuevo contexto económico se nos plantea el reto de cómo repartimos la riqueza que se genera. El mejor procedimiento es llegar a acuerdos y creo que todas las partes son conscientes de ello. Además, la negociación en la empresa, aunque ha crecido, no ha podido absorber a todos los trabajadores que se han quedado sin cobertura. Seguimos dependiendo mayoritariamente de los convenios sectoriales. Otro aspecto que introducía la reforma, como el arbitraje impuesto, y que fue muy criticado por los sindicatos, ha sido finalmente un recurso marginal, lo que demuestra que en las empresas se están produciendo acuerdos. La tendencia apunta hacia un escenario de cierta normalización de la negociación colectiva, lo que no quita que haya posiciones encontradas y divergencias profundas.

-¿Cree que ya este año se notarán avances significativos?

-Este año se verán progresos; si la tendencia es buena será un buen síntoma y se podrá seguir avanzando.

-¿Habría que convocar ya las mesas de los convenios decaídos, que son los que están en peor situación?

-Hay dos grupos de convenios y en los dos casos es importante actuar con diligencia. El primer grupo son los pactos que se están aplicando, pero que no se han actualizado. Estos afectan al 40% de los trabajadores. Esa negociación está viva aunque está costando que cristalice. El segundo grupo, que es el más problemático, es el de los acuerdos decaídos y donde la negociación está abandonada o parada. Es muy urgente reactivar las mesas de estos pactos para recuperar el ámbito de negociación y para dar contenido al Acuerdo Interprofesional. Dos de cada diez trabajadores tienen sus pactos decaídos. Estos empleados no pierden sus condiciones laborales, pero quedan debilitados.

-El Convenio del Metal de Gipuzkoa es uno de los que teóricamente está decaído, aunque los sindicatos dicen que sigue vigente porque así lo establece una sentencia del Supremo.

-Oficialmente está decaído porque no tenía esa cláusula de que se mantenía tras su vencimiento. Pero la sentencia del Supremo dice que con independencia de que no esté en vigor, ni siquiera en ultraactividad, quienes lo disfrutaban lo siguen manteniendo. A efectos prácticos se sigue aplicando el convenio, según los sindicatos. Pero los derechos no se actualizan y los mantienen los que lo tuvieron, pero no las nuevas incorporaciones. Este es uno de los casos que plantea una mayor problemática. Los negociadores tendrán que ir resolviendo.

«El acuerdo no deja fisuras»

-¿El Acuerdo Interprofesional deja algún resquicio en la salvaguarda de los convenios vascos?

-La regulación jurídica de la negociación colectiva es muy compleja. Plantea dudas a nivel de especialistas. La voluntad de este acuerdo es clara y no deja ningún resquicio. Cubre a los acuerdos vigentes, a los que están en ultraactividad y a los que se firmen en el futuro; es decir, el 100% de la negociación colectiva queda amparada. Esa es una de las cosas que hay que destacar. No ha tenido ningún reparo en reconocer todos los convenios. No hay fisura alguna.

-¿Los acuerdos marcos sectoriales, como el del Comercio o la Hostelería, también salvaguardan los convenios bajo su paraguas con las mismas garantías que el Intersectorial?

-Es posible construir un planteamiento jurídico sobre la validez de esos acuerdos sectoriales por sí mismos. Que son eficaces para blindar. Pero un acuerdo interprofesional refuerza más y garantiza más, y da mayor seguridad a lo que esos acuerdos sectoriales pretendían blindar.

-¿Con el acuerdo interprofesional se frena a todos los estatales?

-No entraría en Euskadi ningún estatal.

-Con la caída de convenios se ha producido una mayor estatalización de la negociación colectiva vasca. ¿A cuántos trabajadores les está afectando un acuerdo estatal?

-La estatalización se produce por dos vías. Por un lado, cuando desaparece un convenio en Euskadi y se aplica uno estatal. Y por otro, hay acuerdos estatales que, con independencia de que haya un convenio en Euskadi, regula materias que hasta ese momento eran propias de dicho acuerdo. Con el Acuerdo Interprofesional se evita lo segundo, esa injerencia, pero en los convenios decaídos solo se evita renovando y firmando uno nuevo en Euskadi. El Acuerdo Interprofesional es sobre todo esencial para poner freno a los acuerdos estatales que usurpan materias a los pactos vascos.

-¿Y qué incidencia está teniendo en Euskadi esa estatalización?

-Más del 30% de los trabajadores de Euskadi está bajo el paraguas de un acuerdo estatal. Una parte sustancial de ellos se debe a la preferencia que da la ley a los estatales, es decir, la que permite usurpar materias. Ese es el problema básico que se resolverá con el Acuerdo Interprofesional. Respecto al resto, se seguirán aplicando los estatales pero el Acuerdo Interprofesional será tremendamente eficaz cuando se renueven o recuperen.

-¿La renovación de convenios debería conllevar la recuperación salarial que tanto reclaman los sindicatos y algunos expertos?

-En un escenario de crecimiento la negociación colectiva ha sido un instrumento básico de reparto de la riqueza. Y en donde se está empezando a generar riqueza en crecimiento hay que recuperar esos mecanismos primarios de recuperación y de reparto de la riqueza. Se trata de una pretensión sindical legítima, pero también se reconoce desde las empresas dicha necesidad. Para que una empresa sea viable se requieren acuerdos sostenibles. Ya es tiempo de que abordemos ese asunto, porque llevamos años creciendo. Hay empresas que todavía no se han recuperado, pero en ese caso hagamos de ello la excepción y no una regla. Los salarios tienen que crecer en consonancia con el crecimiento económico. Y se tiene que hacer de manera acordada.

-Urkullu dice que contribuirá a crear dinámicas de diálogo socialy entendimiento. ¿Debería dar ejemplo la administración con el empleo público?

-La Administración tendría que dar ejemplo. Tiene un papel que desempeñar. Es tractora a todos los niveles y también en sus modelos laborales.

-El Gobierno Vasco se está resistiendo a aplicar las sentencias del TJUE sobre indemnizaciones de los interinos y temporales y también la estabilización del empleo.

-Son cuestiones complejas. La incidencia cuantitativa en lo que respecta a los interinos es muy alta. Hay que buscar soluciones razonables, aunque no es fácil. Las sentencias tienen que ser interpretadas, pero no deduzco una voluntad de no cumplir. No están ante una decisión de evitar el cumplimiento de las sentencias, que son incuestionables. La cuestión es cómo extender lo de los interinos al resto de trabajadores temporales.